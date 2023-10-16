А вот и ещё представитель РПЛ на поле появился - Гойкович из "Оренбурга" меняет Баришича в центре обороны. А Шехича меняет Василь. Здоровья пожелаем травмированному вратарю хозяев.

Просто доигрывают матч уже гости, не более. Вот и мяч за линию поля в борьбе они упустили, право на корнер получили боснийцы.

На ближнюю штангу пошла подача, но заблокировали Джеко в своей штрафной португальцы и не дали тому приблизиться к мячу.

Пять замен израсходовал Милошевич уже из-за одной вынужденной, Мартинес ещё трёх игроков на поле может заменить.

В длительную атаку пошли португальцы, пошла передача на Нету на левый фланг штрафной - с правого, прерывает полёт мяча Гойкович.

Фелиш и Фернандеш пытались сообразить на двоих удар примерно с линии штрафной, но переиграли друг друга в итоге они и мяч потеряли.

А по статистике ударов так и не скажешь, что одна команда вчистую громит вторую. 10 ударов и пять в створ у гостей, шесть ударов и три в створ - у хозяев.

Настоящий праздник отчаяния на трибунах. Крайне комичная ситуация! Развлекаются теперь как могут местные фанаты, прыгают, поют песни и танцуют.

А вот и автор дубля уходит с поля - Роналду меняет Жота под смесь свиста и аплодисментов от местной публики. А Нету меняет Леау, двойная замена от Мартинеса.

Решил и Милошевич замену сделать. Стеванович с поля уходит, Хамулич вместо него.

Свежий Нету на левом фланге мяч получил и сделал пас на Фелиша, но не хватило тому последнего паса, чтобы завершить комбинацию чем-то опасным!

Вот и правый фланг атаки португальцев оживился после замен. Пытаются контролировать игру сразу с двух сторон гости.

Проблемы со здоровьем у Шехича возникли, причём на пустом месте буквально. Медбригада вышла на поле и возникла небольшая пауза.

Ого, заменить придётся боснийцам своего голкипера. Жест замены показывает врач в сторону скамейки. На ровном месте получил он предупреждение. Скорее всего, мышечное...

Милошевич паузой воспользовался и подозвал к себе Джеко. Ну что, будет финальный штурм?

С двойной ротации начали тайм боснийцы - Газибегович и Хадзиахметович на поле выходят, Демирович и Рахманович отправляются на отдых.

Неплохое начало тайма от хозяев! Слева в штрафную португальцев подача пошла от боснийцев, но надёжно играют защитники гостей, не давая перерасти моменту во что-то опасное.

Леау показал, кто хозяин на его фланге. Сделал заброс на партнёра в центр чужой штрафной, однако отбились в моменте игроки боснийцев.

65 на 35 пока по владению у команд в пользу гостей, что отражает и счёт игры.

Неплохая контратака удалась боснийским игрокам! Стеванович ворвался в штрафную гостей, однако Данилу сыграл против него и прервал потенциально опасный момент.

А бывает на футболе и такое... Даже на футболе такого высокого уровня. Находящийся на поле мяч сдулся, пришлось в итоге менять спортивный снаряд на другой после паузы от рефери.

Джеко отлично открывался на кросс от Стевановича с правого фланга, не дают форварду подачу в штрафной замкнуть португальские защитники.

Да уж, притих немного домашний стадион. Пока по одному сценарию идёт игра - тотальный контроль от гостей и ничего впереди у хозяев не получается.

Стеванович! Пока самый активный игрок у хозяев, удалось ему получить мяч в опасной зоне у чужих ворот и пробить - но на чеку Диаш.

Второй тайм стартовал в нашем матче, едем дальше.

Первый тайм

45' Всё! Свисток на перерыв звучит. Заканчиваются боснийские мучения как минимум на 15 минут. Не забывайте, впереди ещё второй тайм. А пока отдохнём...

45' Угловой, заработанный хозяевами ничем опасным не завершается. Буднично отбиваются защитники гостей.

45' Попытались боснийцы что-то в атаке сделать, пошёл прострел с правого фланга во вратарскую, но там надёжен Инасиу.

45' И три минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

44' У Отавио в итоге изначально был офсайд зафиксирован в момент получения им мяча, а не у забивающего Фелиша. Но помогли видеоарбитры принять главному рефери решение.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:5!!! Фелиш! Всё таки засчитан этот гол! Очередной провал в обороне хозяев на том же левом фланге, Отавио прострелил на Фелиша, который не заметил единственного оказавшегося перед ним защитника и расстрелял ворота Шехича!



42' И вновь паузу взял судья на раздумья... Не всё так однозначно в решении лайнсмена.

42' Вот и пятый мяч в ворота боснийцев залетел, но офсайд на этот раз фиксирует лайнсмен у Фелиша оперативно. Снова провал в обороне хозяев образовался.

41' Продолжилась игра, снова контролируют мяч игроки в белой форме.

39' Вот это да... Кто-то из болельщиков воспользовался паузой на половине поля боснийцев выбежал на поле и попытался атаковать Роналду, наступив ему на голеностоп. Безумие. Паузу взял рефери.

37' Едва пятый не залетел в ворота хозяев... Фернандеш подал с флажка, Шехич и Роналду боролись за летящий мяч на линии вратарской, голкипер в итоге эту борьбу проиграл и мяч остался "ничейным", но повезло в этот раз отбиться боснийцам.

36' Фернандеш заработал угловой для своей команды, с правого фланга будет выполняться корнер.

34' Гробовое молчание на стадионе только усилилось, а португальцы снова великолепны в обороне и продолжают контролировать мяч.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Ну это похороны, как сказал классик. Огромная пропасть в обороне хозяев опять образовалась. Канселу отдал ассист на Фернандеша, тот сделал прострел в центр штрафной на Роналду, однако Криштиану то ли специально не попал по мячу, то ли случайно, в итоге к Канселу сфера попала, который с линии штрафной расстрелял ворота Шехича. Сильнейший удар получился у защитника.



31' Битком заполнен местный стадион, конечно, а тут такой провал от их команды. Прибыли в Зеницу и несколько десятков португальских болельщиков, отдельный сектор они занимают и явно в позитивном расположении духа пребывают.



30' Хотя нет, даже если б гол Демирович забил, его бы не засчиитали - офсайд фиксирует лайнсмен.

29' Рахманович вошёл в штрафную португальцев и прострелил на Демировича, однако слишком долго тот думал, что делать с мячом - успели его накрыть оборонцы гостей.

28' Довольно холодно уже в Зенице этим боснийским вечером, всего +8 градусов передают синоптики. Однако и осадков нам сегодня не обещают, а скорость ветра минимальна – всего порядка метра в секунду.



27' Кстати, из зоны Колашинаца забивал Фернандеш, входя в штрафную. Не уследил экс-"канонир" за своим подопечным.

26' Есть ощущение, что это приговор. Только чудо поможет боснийцам хоть какие-то очки сегодня получить. Настоящий провал.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! И ещё один мяч влетает в ворота боснийцев. Канселу сделал изящную передачу со своего левого фланга на Фернандеша, тот оторвался от опеки, вошёл в штрафную и выстрелил в самую "девятку" ворот Шехича. Все силы вложил он в этот удар. Но как же хорош отдающий, практически одной передачей он разрезал оборону команды Боснии и Герцеговины.



24' Дедич на своём фланге выше всяческих похвал отделяет Леау от мяча. Пожалуй, лучшее действие от игрока боснийцев за прошедшую четверть матча.

23' Далот навешивал на дальнюю штангу с правого фланга на Роналду, однако неточной выдалась передача у защитника "МЮ".

22' Молчание воцарилось на стадионе в Зенице. Вряд ли ожидали такого начала от их команды местные болельщики. 0:2 против португальцев дома - это уже серьёзно.

21' Долго проверяли арбитры этот момент, но спустя минуту всё же указал на центр поля рефери!

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Криштиану Роналду! Шикарную контратаку разогнали гости, Фелиш вышел на оперативный простор и отдал пас на Роналду, который приблизился к штрафной боснийцев, опередил бездействующих защитников и перекинул Шехича!



19' Наконец, Джеко чем-то на поле отметился, однако выиграл борьбу с ним в собственной штрафной Кошта после атаки боснийцев.

18' МОМЕНТИЩЕ! Фернандеш, Бруну, ну как так? Фелиш сыграл на Отавио в центр, затем мяч попал к Далоту на правый фланг, который прострелил на Фернандеша в центр - полузащитник "МЮ" просто не попал по воротам из выгоднейшей позиции в центре штрафной... Никто совершенно не среагировал из боснийцев на него.

17' Жонглируют мячом португальцы как хотят в последние минуты, переводят его с фланга - на фланг. Боснийцы же совершенно ничего не могут с этим поделать, но и гостей к своим воротам не подпускают.

16' Параллельно с нашей встречей сборная Люксембурга принимает дома словаков. Уверен, одним глазом скамейка боснийцев поглядывает на то, как развиваются в том матче события.



15' Жёстко Рахманович сыграл в атаке против Данилу, на небольшую беседу его к себе вызвал рефери, но предупреждение решил не показывать.

14' Леау в своём "миланском" стиле прорвался в штрафную с левого фланга, но слишком долго думал он, что делать с мячом и потерял его.

13' Отметим, что пока все матчи этого отборочного цикла боснийцы проводят здесь, в Зенице. Самый крупный стадион страны, олимпийский стадион «Асим Ферхатович-Хасе» в Сараеве домашние матчи сборной в текущем отборе не принимал.



12' Упал Рахманович в центре поля после того как столкнулся с кем-то из игроков в белой форме, очень недовольно загудел стадион, требуя фол.

11' Отвлечёмся немного от географии на события на поле - а там пока шаткое равновесие. Не создают команды опасных моментов - гости не дают хозяевам искать свободное пространство впереди и блокируют все передачи, Джеко мяч почти не получает.

11' Что касается местного флагмана футбола, то свои домашние матчи на «Билином Поле» проводит «Челик» - трёхкратный чемпион страны.



10' В городе Зе́ница сегодня наш матч проходит на 18-тысячной арене «Билино Поле». Зеница - четвёртый по населению город этой небольшой балканской страны после столицы Сараево, а также городов Баня-Лука и Тузла. Живут тут порядка 115 тыс. человек, а во всей стране – 3,2 млн. Аэропорта в Зенице нет, однако всего в 70 километрах Сараево находится, до которого легко добраться по автодорогам и на поезде.



9' Теперь и гости отвечают - это Фернандеш, искал он партнёров передачей в чужую вратарскую, однако никто не откликнулся на его пас.

8' Пьянич подал в штрафную португальцев, но на оборону хозяев "круглый" напоролся и покинул опасную зону.

7' И не думает отдыхать Мартинес, даже после гола даёт своим подопечным на бровке какие-то советы.

7' Первая встреча между командами в этом отборе завершилась разгромом боснийцев – 3:0. Голом Бернарду Силва отметился в том лиссабонском матче в июне, дублем – Бруну Фернандеш.



6' Имел Шехич возможность вытащить этот удар, но слишком далеко он завалился в правый от себя угол и не смог среагировать ногой.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Роналду! Хлёстко и по центру пробил форвард "Аль-Насра", отправив Шехича в правый угол ворот.



3' Разбираемся, что же тут произошло. Фелиш получил мяч в чужой штрафной после прострела Фернандеша, пробил и попал в руку Баришичу. В неестественном положении находилась рука у боснийца - весомый повод указать на 11-метровую отметку.

3' Вот это да, пенальти уже на третьей минуте игры назначает рефери!

2' Ответили португальцы проходом Фелиша в штрафную, но накрыл португальца Хаджикадунич, а Шехич забрал мяч без особого труда.

2' А вот и первая атака, боснийцы её создали. Навешивал Демирович с левого фланга в штрафную, но Данилу вынес сферу подальше.

2' В тёмно-синих цветах сегодняшние хозяева арены, португальцы – в белом комплекте.

