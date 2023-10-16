  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #63
0:5
Второй тайм: 80'
Португалия
FIFA #8
0'
0:1
5' Пенальти
Роналду Криштиану
0:2
20' Гол
Роналду Криштиану
0:3
25' Гол
Фернандеш Бруну
0:4
32' Гол
Канселу Жоау
0:5
41' Гол
Фелиш Жоау

Ход матча

5'
0:1
Роналду Криштиану
20'
0:2
Роналду Криштиану
(Фелиш Жоау)
25'
0:3
Фернандеш Бруну
(Инасиу Гонсалу)
32'
0:4
Канселу Жоау
(Фернандеш Бруну)
41'
0:5
Фелиш Жоау
(Отавио Эдмилсон)
46'
Газибегович Юсуф
Демирович Эрмедин
 
46'
Хаджиахметович Амир
Рахманович Амар
 
65'
Хамулич Саид
Стеванович Мирослав
 
65'
 
Нету Педру
Леау Рафаэл
65'
 
Жота Диогу
Роналду Криштиану
72'
Василь Никола
Шехич Ибрагим
 
72'
Гойкович Ренато
Баришич Адриан-Леон
 
79'
 
Витинья
Фелиш Жоау
79'
 
Невеш Рубен
Фернандеш Бруну

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 146
Босния и Герцеговина 1.4% (2)
X 6.2% (9)
Португалия 92.5% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Португалия
99.20
Реклама, olimp.bet
7.70
Реклама, betboom.ru
1.44
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шехич
Ибрагим
21
Дедич
Амар
6
Баришич
Адриан-Леон
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Колашинац
Сеад
10
Пьянич
Миралем
13
Цимирот
Гойко
20
Стеванович
Мирослав
8
Рахманович
Амар
23
Демирович
Эрмедин
11
Джеко
Эдин
22
Кошта
Диогу
19
Далот
Диогу
4
Диаш
Рубен
14
Инасиу
Гонсалу
20
Канселу
Жоау
8
Фернандеш
Бруну
13
Данилу
Перейра
16
Отавио
Эдмилсон
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
17
Леау
Рафаэл
Босния и Герцеговина
4-2-3-1
Португалия
4-3-3

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Португалия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2
6:2
Е2
0:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

3.33
0.5

Среднее время на гол

27
180

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.25
Джеко Эдин 1 0.13
Стеванович Мирослав 1 0.13
Дедич Амар 1 0.13
Рахманович Амар 1 0.13
Билбия Неманья 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 9 (3) 1.13
Фернандеш Бруну 5 0.63
Силва Бернарду 3 0.38
Фелиш Жоау 3 0.38
Рамуш Гонсалу 3 0.38
Инасиу Гонсалу 2 0.25
Жота Диогу 2 0.25
Канселу Жоау 2 0.25
Отавио Эдмилсон 1 0.13
Леау Рафаэл 1 0.13
Орта Рикарду 1 0.13
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Крунич Раде 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Дедич Амар 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Фернандеш Бруну 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Далот Диогу 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Босния и Герцеговина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Португалия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
19
Босния и Герцеговина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Португалия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
19

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
50%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

6
27
5 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
3
50%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
33%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
17%
3
11%
61-75
0
0%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Португалия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
9
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
5
2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 8 8 0 0 32 - 2 24
2.
Словакия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 5 14
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 17 12
4.
Исландия
 4:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 10 10
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 8 3 0 5 7 - 14 9
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 8 0 0 8 1 - 25 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Исландия
 4:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 0 12
2.
Словакия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 4:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    А по статистике ударов так и не скажешь, что одна команда вчистую громит вторую. 10 ударов и пять в створ у гостей, шесть ударов и три в створ - у хозяев.
  • 77'
    Фелиш и Фернандеш пытались сообразить на двоих удар примерно с линии штрафной, но переиграли друг друга в итоге они и мяч потеряли.
  • 76'
    В длительную атаку пошли португальцы, пошла передача на Нету на левый фланг штрафной - с правого, прерывает полёт мяча Гойкович.
  • 75'
    Пять замен израсходовал Милошевич уже из-за одной вынужденной, Мартинес ещё трёх игроков на поле может заменить.
  • 74'
    На ближнюю штангу пошла подача, но заблокировали Джеко в своей штрафной португальцы и не дали тому приблизиться к мячу.
  • Угловой
    73'
    Просто доигрывают матч уже гости, не более. Вот и мяч за линию поля в борьбе они упустили, право на корнер получили боснийцы.
  • Замена
    72'
    А вот и ещё представитель РПЛ на поле появился - Гойкович из "Оренбурга" меняет Баришича в центре обороны. А Шехича меняет Василь. Здоровья пожелаем травмированному вратарю хозяев.
  • 72'
    Милошевич паузой воспользовался и подозвал к себе Джеко. Ну что, будет финальный штурм?
  • 71'
    Ого, заменить придётся боснийцам своего голкипера. Жест замены показывает врач в сторону скамейки. На ровном месте получил он предупреждение. Скорее всего, мышечное... 
  • Травма, повреждение
    70'
    Проблемы со здоровьем у Шехича возникли, причём на пустом месте буквально. Медбригада вышла на поле и возникла небольшая пауза.
  • 69'
    Вот и правый фланг атаки португальцев оживился после замен. Пытаются контролировать игру сразу с двух сторон гости.
  • 68'
    Свежий Нету на левом фланге мяч получил и сделал пас на Фелиша, но не хватило тому последнего паса, чтобы завершить комбинацию чем-то опасным!
  • Замена
    67'
    Решил и Милошевич замену сделать. Стеванович с поля уходит, Хамулич вместо него.
  • Замена
    65'
    А вот и автор дубля уходит с поля - Роналду меняет Жота под смесь свиста и аплодисментов от местной публики. А Нету меняет Леау, двойная замена от Мартинеса.
  • 64'
    Настоящий праздник отчаяния на трибунах. Крайне комичная ситуация! Развлекаются теперь как могут местные фанаты, прыгают, поют песни и танцуют.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Стеванович! Пока самый активный игрок у хозяев, удалось ему получить мяч в опасной зоне у чужих ворот и пробить - но на чеку Диаш.
    • 60'
      Да уж, притих немного домашний стадион. Пока по одному сценарию идёт игра - тотальный контроль от гостей и ничего впереди у хозяев не получается.
    • 56'
      Джеко отлично открывался на кросс от Стевановича с правого фланга, не дают форварду подачу в штрафной замкнуть португальские защитники.
    • Судья
      54'
      А бывает на футболе и такое... Даже на футболе такого высокого уровня. Находящийся на поле мяч сдулся, пришлось в итоге менять спортивный снаряд на другой после паузы от рефери. 
    • 53'
      Неплохая контратака удалась боснийским игрокам! Стеванович ворвался в штрафную гостей, однако Данилу сыграл против него и прервал потенциально опасный момент.
    • 52'
      65 на 35 пока по владению у команд в пользу гостей, что отражает и счёт игры.
    • 51'
      Леау показал, кто хозяин на его фланге. Сделал заброс на партнёра в центр чужой штрафной, однако отбились в моменте игроки боснийцев.
    • 49'
      Снова контролируют мяч португальцы большую часть игры, прерывая редкие попытки хозяев завладеть мячом.
    • 48'
      Неплохое начало тайма от хозяев! Слева в штрафную португальцев подача пошла от боснийцев, но надёжно играют защитники гостей, не давая перерасти моменту во что-то опасное.
    • Замена
      47'
      С двойной ротации начали тайм боснийцы - Газибегович и Хадзиахметович на поле выходят, Демирович и Рахманович отправляются на отдых.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче, едем дальше.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Всё! Свисток на перерыв звучит. Заканчиваются боснийские мучения как минимум на 15 минут. Не забывайте, впереди ещё второй тайм. А пока отдохнём... 
    • Угловой
      45'
      Угловой, заработанный хозяевами ничем опасным не завершается. Буднично отбиваются защитники гостей.
    • 45'
      Попытались боснийцы что-то в атаке сделать, пошёл прострел с правого фланга во вратарскую, но там надёжен Инасиу.
    • Дополнительное время
      45'
      И три минуты компенсирует арбитр к первому тайму. 
    • 44'
      У Отавио в итоге изначально был офсайд зафиксирован в момент получения им мяча, а не у забивающего Фелиша. Но помогли видеоарбитры принять главному рефери решение. 
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:5!!! Фелиш! Всё таки засчитан этот гол! Очередной провал в обороне хозяев на том же левом фланге, Отавио прострелил на Фелиша, который не заметил единственного оказавшегося перед ним защитника и расстрелял ворота Шехича! 
       
    • Судья
      42'
      И вновь паузу взял судья на раздумья... Не всё так однозначно в решении лайнсмена.
    • Офсайд
      42'
      Вот и пятый мяч в ворота боснийцев залетел, но офсайд на этот раз фиксирует лайнсмен у Фелиша оперативно. Снова провал в обороне хозяев образовался.
    • 41'
      Продолжилась игра, снова контролируют мяч игроки в белой форме.
    • Судья
      39'
      Вот это да... Кто-то из болельщиков воспользовался паузой на половине поля боснийцев выбежал на поле и попытался атаковать Роналду, наступив ему на голеностоп. Безумие. Паузу взял рефери.
    • Опасный момент
      37'
      Едва пятый не залетел в ворота хозяев... Фернандеш подал с флажка, Шехич и Роналду боролись за летящий мяч на линии вратарской, голкипер в итоге эту борьбу проиграл и мяч остался "ничейным", но повезло в этот раз отбиться боснийцам.
    • Угловой
      36'
      Фернандеш заработал угловой для своей команды, с правого фланга будет выполняться корнер.
    • 34'
      Гробовое молчание на стадионе только усилилось, а португальцы снова великолепны в обороне и продолжают контролировать мяч.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Ну это похороны, как сказал классик. Огромная пропасть в обороне хозяев опять образовалась. Канселу отдал ассист на Фернандеша, тот сделал прострел в центр штрафной на Роналду, однако Криштиану то ли специально не попал по мячу, то ли случайно, в итоге к Канселу сфера попала, который с линии штрафной расстрелял ворота Шехича. Сильнейший удар получился у защитника.
       
    • 31'
      Битком заполнен местный стадион, конечно, а тут такой провал от их команды. Прибыли в Зеницу и несколько десятков португальских болельщиков, отдельный сектор они занимают и явно в позитивном расположении духа пребывают.
       
    • Офсайд
      30'
      Хотя нет, даже если б гол Демирович забил, его бы не засчиитали - офсайд фиксирует лайнсмен.
    • 29'
      Рахманович вошёл в штрафную португальцев и прострелил на Демировича, однако слишком долго тот думал, что делать с мячом - успели его накрыть оборонцы гостей.
    • Дождь
      28'
      Довольно холодно уже в Зенице этим боснийским вечером, всего +8 градусов передают синоптики. Однако и осадков нам сегодня не обещают, а скорость ветра минимальна – всего порядка метра в секунду.
       
    • 27'
      Кстати, из зоны Колашинаца забивал Фернандеш, входя в штрафную. Не уследил экс-"канонир" за своим подопечным.
    • 26'
      Есть ощущение, что это приговор. Только чудо поможет боснийцам хоть какие-то очки сегодня получить. Настоящий провал.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! И ещё один мяч влетает в ворота боснийцев. Канселу сделал изящную передачу со своего левого фланга на Фернандеша, тот оторвался от опеки, вошёл в штрафную и выстрелил в самую "девятку" ворот Шехича. Все силы вложил он в этот удар. Но как же хорош отдающий, практически одной передачей он разрезал оборону команды Боснии и Герцеговины.
       
    • 24'
      Дедич на своём фланге выше всяческих похвал отделяет Леау от мяча. Пожалуй, лучшее действие от игрока боснийцев за прошедшую четверть матча.
    • 23'
      Далот навешивал на дальнюю штангу с правого фланга на Роналду, однако неточной выдалась передача у защитника "МЮ".
    • 22'
      Молчание воцарилось на стадионе в Зенице. Вряд ли ожидали такого начала от их команды местные болельщики. 0:2 против португальцев дома - это уже серьёзно.
    • Судья
      21'
      Долго проверяли арбитры этот момент, но спустя минуту всё же указал на центр поля рефери!
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Криштиану Роналду! Шикарную контратаку разогнали гости, Фелиш вышел на оперативный простор и отдал пас на Роналду, который приблизился к штрафной боснийцев, опередил бездействующих защитников и перекинул Шехича!
       
    • 19'
      Наконец, Джеко чем-то на поле отметился, однако выиграл борьбу с ним в собственной штрафной Кошта после атаки боснийцев.
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Фернандеш, Бруну, ну как так? Фелиш сыграл на Отавио в центр, затем мяч попал к Далоту на правый фланг, который прострелил на Фернандеша в центр - полузащитник "МЮ" просто не попал по воротам из выгоднейшей позиции в центре штрафной... Никто совершенно не среагировал из боснийцев на него.
    • 17'
      Жонглируют мячом португальцы как хотят в последние минуты, переводят его с фланга - на фланг. Боснийцы же совершенно ничего не могут с этим поделать, но и гостей к своим воротам не подпускают.
    • 16'
      Параллельно с нашей встречей сборная Люксембурга принимает дома словаков. Уверен, одним глазом скамейка боснийцев поглядывает на то, как развиваются в том матче события.
       
    • Судья
      15'
      Жёстко Рахманович сыграл в атаке против Данилу, на небольшую беседу его к себе вызвал рефери, но предупреждение решил не показывать.
    • 14'
      Леау в своём "миланском" стиле прорвался в штрафную с левого фланга, но слишком долго думал он, что делать с мячом и потерял его.
    • 13'
      Отметим, что пока все матчи этого отборочного цикла боснийцы проводят здесь, в Зенице. Самый крупный стадион страны, олимпийский стадион «Асим Ферхатович-Хасе» в Сараеве домашние матчи сборной в текущем отборе не принимал.
       
    • 12'
      Упал Рахманович в центре поля после того как столкнулся с кем-то из игроков в белой форме, очень недовольно загудел стадион, требуя фол.
    • 11'
      Отвлечёмся немного от географии на события на поле - а там пока шаткое равновесие. Не создают команды опасных моментов - гости не дают хозяевам искать свободное пространство впереди и блокируют все передачи, Джеко мяч почти не получает.
    • 11'
      Что касается местного флагмана футбола, то свои домашние матчи на «Билином Поле» проводит «Челик» - трёхкратный чемпион страны.
       
    • 10'
      В городе Зе́ница сегодня наш матч проходит на 18-тысячной арене «Билино Поле». Зеница - четвёртый по населению город этой небольшой балканской страны после столицы Сараево, а также городов Баня-Лука и Тузла. Живут тут порядка 115 тыс. человек, а во всей стране – 3,2 млн. Аэропорта в Зенице нет, однако всего в 70 километрах Сараево находится, до которого легко добраться по автодорогам и на поезде.
       
    • 9'
      Теперь и гости отвечают - это Фернандеш, искал он партнёров передачей в чужую вратарскую, однако никто не откликнулся на его пас.
    • 8'
      Пьянич подал в штрафную португальцев, но на оборону хозяев "круглый" напоролся и покинул опасную зону.
    • 7'
      И не думает отдыхать Мартинес, даже после гола даёт своим подопечным на бровке какие-то советы.
    • 7'
      Первая встреча между командами в этом отборе завершилась разгромом боснийцев – 3:0. Голом Бернарду Силва отметился в том лиссабонском матче в июне, дублем – Бруну Фернандеш.
       
    • 6'
      Имел Шехич возможность вытащить этот удар, но слишком далеко он завалился в правый от себя угол и не смог среагировать ногой.
    • Пенальти
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Роналду! Хлёстко и по центру пробил форвард "Аль-Насра", отправив Шехича в правый угол ворот.
       
    • 3'
      Разбираемся, что же тут произошло. Фелиш получил мяч в чужой штрафной после прострела Фернандеша, пробил и попал в руку Баришичу. В неестественном положении находилась рука у боснийца - весомый повод указать на 11-метровую отметку.
    • Пенальти!
      3'
      Вот это да, пенальти уже на третьей минуте игры назначает рефери!
    • 2'
      Ответили португальцы проходом Фелиша в штрафную, но накрыл португальца Хаджикадунич, а Шехич забрал мяч без особого труда.
    • 2'
      А вот и первая атака, боснийцы её создали. Навешивал Демирович с левого фланга в штрафную, но Данилу вынес сферу подальше.
    • 2'
      В тёмно-синих цветах сегодняшние хозяева арены, португальцы – в белом комплекте.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!!! Ждём яркой игры от обеих команд и, конечно же, без травм.
       
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина 0:5 Португалия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:5 Португалия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    1.4% (2)
    Ничья
    6.2% (9)
    Португалия
    92.5% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (64)
    Меньше
    45.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (64)
    Нет
    45.76% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    28.8% (42)
    0:2 Португалия
    18.5% (27)
    0:1 Португалия
    13.7% (20)
    1:3 Португалия
    9.6% (14)
    1:1 Ничья
    4.8% (7)
    0:3 Португалия
    4.1% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Босния и Герцеговина
    Португалия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     