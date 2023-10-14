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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #63
 
Позже
Португалия
FIFA #8
Прогнозы 44
Босния и Герцеговина 0% (0)
X 9.1% (4)
Португалия 90.9% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Португалия
6.00
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6.00
1.64
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Португалия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2
6:2
Е2
0:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

3.33
0.5

Среднее время на гол

27
180

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.29
Джеко Эдин 1 0.14
Стеванович Мирослав 1 0.14
Дедич Амар 1 0.14
Рахманович Амар 1 0.14
Билбия Неманья 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 1
Фернандеш Бруну 4 0.57
Силва Бернарду 3 0.43
Рамуш Гонсалу 3 0.43
Жота Диогу 2 0.29
Инасиу Гонсалу 2 0.29
Фелиш Жоау 2 0.29
Леау Рафаэл 1 0.14
Отавио Эдмилсон 1 0.14
Канселу Жоау 1 0.14
Орта Рикарду 1 0.14
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Крунич Раде 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Дедич Амар 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Фернандеш Бруну 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Далот Диогу 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Босния и Герцеговина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Португалия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
19
Босния и Герцеговина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Португалия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
19

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
50%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

6
27
5 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
3
50%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
33%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
17%
3
11%
61-75
0
0%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Португалия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
9
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
5
2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 7 7 0 0 27 - 2 21
2.
Словакия
 Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Люксембург
 Заявка 7 3 2 2 8 - 17 11
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 7 3 0 4 7 - 9 9
5.
Исландия
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
6.
Лихтенштейн
 Заявка 7 0 0 7 1 - 21 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 44
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    X 9.1% (4)
    Португалия 90.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Португалия
    6.00
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    1.64
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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Португалия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Ничья
    8.7% (4)
    Португалия
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    34.8% (16)
    0:2 Португалия
    19.6% (9)
    0:1 Португалия
    17.4% (8)
    1:3 Португалия
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    0:3 Португалия
    4.3% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Португалия
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