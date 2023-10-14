Тур: 8. Стадион: Билино Поле.
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Португалия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
3.33
0.5
Среднее время на гол
27
180
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
150
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.29
|Джеко Эдин
|1
|0.14
|Стеванович Мирослав
|1
|0.14
|Дедич Амар
|1
|0.14
|Рахманович Амар
|1
|0.14
|Билбия Неманья
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|1
|Фернандеш Бруну
|4
|0.57
|Силва Бернарду
|3
|0.43
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.43
|Жота Диогу
|2
|0.29
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.29
|Фелиш Жоау
|2
|0.29
|Леау Рафаэл
|1
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.14
|Канселу Жоау
|1
|0.14
|Орта Рикарду
|1
|0.14
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Босния и Герцеговина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Португалия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
19
Босния и Герцеговина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Португалия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
19
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
50%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
50%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
6
27
5 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
3
50%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
33%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
17%
3
11%
61-75
0
0%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Португалия
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
9
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
52
16
52
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|27 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 17
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|6.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|6.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Португалия
Исход игры
Босния и Герцеговина
0% (0)
Ничья
8.7% (4)
Португалия
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
1:2 Португалия
34.8% (16)
0:2 Португалия
19.6% (9)
0:1 Португалия
17.4% (8)
1:3 Португалия
10.9% (5)
1:1 Ничья
8.7% (4)
0:3 Португалия
4.3% (2)
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