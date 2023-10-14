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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Бельгия
FIFA #5
 
Позже
Швеция
FIFA #23
Прогнозы 46
Бельгия 97.8% (45)
X 0% (0)
Швеция 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Швеция
3.70
4.10
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5.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия
Швеция

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3
Е2
0:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 1.5
Лукебакио Доди 2 0.33
Карраско Янник 1 0.17
Бакайоко Жоан 1 0.17
Вертонген Ян 1 0.17
Троссар Леандро 1 0.17
Де Кетеларе Шарль 1 0.17
Доку Жереми 0 0
Теате Артур 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Мангаля Орель 0 0
Вранкс Астер 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 0.4
Кулушевски Деян 1 0.2
Форсберг Эмиль 1 0.2
Карлссон Йеспер III 1 0.2
Классон Виктор 1 0.2
Кайсон Робин 1 0.2
Исак Александр 1 0.2
Хольм Эмиль 1 0.2
Эланга Энтони 1 0.2
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 1 1
Лукаку Ромелу 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Бачуайи Миши 1 0
Мангаля Орель 1 0
Доку Жереми 1 0
Вранкс Астер 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиен Исак 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Бельгия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
4
Бельгия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Швеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
80%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
18%
5
50%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1
Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0
Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0

Результаты матчей

Бельгия
Швеция

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
3
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
4
2
2.5
2
3
1
5
3.5
2
3
1
5
4.5
2
3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
2.
Австрия
 Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
5.
Эстония
 Заявка 6 0 1 5 2 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Азербайджан
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Бельгия 97.8% (45)
    X 0% (0)
    Швеция 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Швеция
    3.70
    4.10
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    Прогнозы на матч Бельгия - Швеция

    Исход игры
    Бельгия
    97.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Швеция
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    63% (29)
    2:0 Бельгия
    17.4% (8)
    1:0 Бельгия
    6.5% (3)
    3:1 Бельгия
    4.3% (2)
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    Швеция
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