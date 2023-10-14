Тур: 8. Стадион: им. короля Бодуэна. Главный судья: Мариани Маурицио
История личных встреч
Бельгия
Швеция
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|9
|1.5
|Лукебакио Доди
|2
|0.33
|Карраско Янник
|1
|0.17
|Бакайоко Жоан
|1
|0.17
|Вертонген Ян
|1
|0.17
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.17
|Доку Жереми
|0
|0
|Теате Артур
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Мангаля Орель
|0
|0
|Вранкс Астер
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|2
|0.4
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Форсберг Эмиль
|1
|0.2
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.2
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Кайсон Робин
|1
|0.2
|Исак Александр
|1
|0.2
|Хольм Эмиль
|1
|0.2
|Эланга Энтони
|1
|0.2
|Вальквист Линус
|0
|0
|Сема Кен
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|1
|1
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Бельгия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
10
4
Бельгия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Швеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
80%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
18%
5
50%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1
Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0
Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0
Результаты матчей
Бельгия
Швеция
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Швеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
42
23
15
23
15
23
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогнозы на матч Бельгия - Швеция
Исход игры
Бельгия
97.8% (45)
Ничья
0% (0)
Швеция
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (33)
Меньше
26.67% (12)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
63% (29)
2:0 Бельгия
17.4% (8)
1:0 Бельгия
6.5% (3)
3:1 Бельгия
4.3% (2)
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