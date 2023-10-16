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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Люксембург
FIFA #85
0:1
Второй тайм: 79'
Словакия
FIFA #48
0'
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Вавро Денис
26' Желтая карточка
Тиль Венсан
27' Желтая карточка
Жанс Лоран
29' Желтая карточка
Пекарик Петер
74' Желтая карточка
Родригес Жерсон
0:1
77' Гол
Дурис Давид

Ход матча

21'
 
Вавро Денис
26'
Тиль Венсан
 
27'
Жанс Лоран
 
29'
 
Пекарик Петер
63'
 
Дурис Давид
Шранц Иван
63'
 
Боженик Роберт
Полиевка Роберт
74'
Родригес Жерсон
 
77'
0:1
Дурис Давид
(Ганцко Давид)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 200 Количество передач 198
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 131
Люксембург 3.8% (5)
X 22.1% (29)
Словакия 74% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Словакия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
7
Герсон
Ларс
2
Шано
Максим
22
Мартинс
Марвин
11
Тиль
Венсан
16
Баррейро
Леандро
8
Мартинс
Кристофер
9
Родригес
Жерсон
10
Синани
Данел
19
Олесен
Матиас
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
22
Лоботка
Станислав
19
Куцка
Юрай
18
Шранц
Иван
10
Полиевка
Роберт
7
Суслов
Томаш
Люксембург
4-4-2
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Люксембург
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:0
Е2ОМ
2:4
Е2ОМ
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.38
Родригес Жерсон 2 0.25
Боргес Санчес Ивандро 2 0.25
Шано Максим 1 (1) 0.13
Баррейро Леандро 0 0
Курчи Алессио 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 2 0.25
Ганцко Давид 2 0.25
Дуда Ондрей 1 0.13
Лоботка Станислав 1 0.13
Куцка Юрай 1 0.13
Вавро Денис 1 0.13
Гараслин Лукаш 1 0.13
Суслов Томаш 1 0.13
Бенеш Ласло 0 0
Гамшик Марек 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Боженик Роберт 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 0
Жанс Лоран 3 0
Махмутович Энес 3 0
Тиль Венсан 3 0
Герсон Ларс 2 0
Морис Антони 2 0
Шано Максим 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Бонерт Флориан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Курчи Алессио 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Шранц Иван 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Вернон де Марко 1 0
Томич Михал 1 0
Суслов Томаш 1 0

Результаты матчей

Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

3
5
Люксембург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Словакия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
4
80%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
25%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

17
5
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
40%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3
Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2

Результаты матчей

Люксембург
Словакия

Точный счет

0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 8 8 0 0 32 - 2 24
2.
Словакия
 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 5 14
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 17 12
4.
Исландия
 4:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 10 10
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 8 3 0 5 7 - 14 9
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 8 0 0 8 1 - 25 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Исландия
 4:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 0 12
2.
Словакия
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Люксембург
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 4:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:5 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 0:4 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 131
Люксембург 3.8% (5)
X 22.1% (29)
Словакия 74% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Люксембург
Ничья
Словакия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Словакия

Исход игры
Люксембург
3.8% (5)
Ничья
22.1% (29)
Словакия
74% (97)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
1:2 Словакия
32.1% (42)
1:1 Ничья
19.8% (26)
0:1 Словакия
14.5% (19)
0:2 Словакия
12.2% (16)
1:3 Словакия
3.1% (4)
0:3 Словакия
3.1% (4)
2:1 Люксембург
1.5% (2)
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