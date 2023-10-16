Тур: 8. Стадион: Стад де Люксембург.
0:1
Второй тайм: 79'
0'
21' Undefined phrase: football_event_Вавро Денис
26' Желтая карточкаТиль Венсан
27' Желтая карточкаЖанс Лоран
29' Желтая карточкаПекарик Петер
74' Желтая карточкаРодригес Жерсон
0:1
77' ГолДурис Давид
Ход матча
21'
26'
27'
29'
74'
77'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
200 Количество передач 198
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жанс
Лоран
11
Тиль
Венсан
10
Синани
Данел
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
18
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
-
18 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дурис ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мак РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Люксембург
Словакия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|3
|0.38
|Родригес Жерсон
|2
|0.25
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.25
|Шано Максим
|1 (1)
|0.13
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|2
|0.25
|Ганцко Давид
|2
|0.25
|Дуда Ондрей
|1
|0.13
|Лоботка Станислав
|1
|0.13
|Куцка Юрай
|1
|0.13
|Вавро Денис
|1
|0.13
|Гараслин Лукаш
|1
|0.13
|Суслов Томаш
|1
|0.13
|Бенеш Ласло
|0
|0
|Гамшик Марек
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
|Боженик Роберт
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Жанс Лоран
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Тиль Венсан
|3
|0
|Герсон Ларс
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Томич Михал
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
3
5
Люксембург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Словакия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
4
80%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
25%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
40%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3
Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2
Результаты матчей
Люксембург
Словакия
Точный счет
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
43
16
16
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|32 - 2
|24
|2.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 17
|12
|4.
|4:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 10
|10
|5.
|0:5 Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 14
|9
|6.
|0:4 Заявка
|8
|0
|0
|8
|1 - 25
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|4.
|4:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|0:5 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|6.
|0:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|4:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|0:5 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|6.
|0:4 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Словакия
Исход игры
Люксембург
3.8% (5)
Ничья
22.1% (29)
Словакия
74% (97)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
1:2 Словакия
32.1% (42)
1:1 Ничья
19.8% (26)
0:1 Словакия
14.5% (19)
0:2 Словакия
12.2% (16)
1:3 Словакия
3.1% (4)
0:3 Словакия
3.1% (4)
2:1 Люксембург
1.5% (2)
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