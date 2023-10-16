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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Гибралтар
FIFA #198
0:4
Второй тайм: 83'
Ирландия
FIFA #55
0'
0:1
8' Гол
Фергюсон Эван
0:2
28' Гол
Джонстон Майкл
53' Желтая карточка
Эннсли Лу
0:3
60' Гол
Доэрти Мэтт
72' Желтая карточка
Доэрти Мэтт
0:4
80' Гол
Робинсон Каллум

Ход матча

8'
0:1
Фергюсон Эван
(Доэрти Мэтт)
28'
0:2
Джонстон Майкл
53'
Эннсли Лу
 
60'
0:3
Доэрти Мэтт
(Макграт Джейми)
66'
 
Айда Адам
Фергюсон Эван
66'
 
Робинсон Каллум
Джонстон Майкл
68'
Кашаро Ли
Оливейро Джэйси
 
68'
Кумбес Джеймс
Позо Николас
 
68'
Эль-Хмиди Аюб
Де Барр Тиджей
 
72'
 
Доэрти Мэтт
74'
 
О'Ши Дара
Скэйлз Лиам
74'
 
Моламби Джейсон
Каллен Джош
80'
0:4
Робинсон Каллум
(Макграт Джейми)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 122
Гибралтар 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Ирландия 96.7% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гибралтар
Ничья
Ирландия
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Колинг
Дэйл
16
Муэли
Айман
14
Чиполина
Рой
4
Сержант
Джек
12
Оливейро
Джэйси
10
Уолкер
Лайам
5
Эннсли
Лу
6
Позо
Николас
20
Бритто
Итан
19
Де
Барр
Тиджей
17
Ронан
Киан
1
Базуну
Гэвин
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
15
Скэйлз
Лиам
3
Мэннинг
Райан
17
Найт
Джейсон
6
Каллен
Джош
18
Макграт
Джейми
20
Огбене
Чидози
9
Фергюсон
Эван
19
Джонстон
Майкл
Гибралтар
4-3-3
Ирландия
4-3-3

История личных встреч

Гибралтар
Ирландия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2
2:0
Е2
0:1
Е2ОМ
0:4
Е2ОМ
7:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

4
2.5

Среднее время на гол

22
36

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 2 0.29
Джонстон Майкл 2 0.29
Айда Адам 2 (1) 0.29
Доэрти Мэтт 1 0.14
Коллинз Натан 1 0.14
Макклин Джеймс 0 0
Макграт Джейми 0 0

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Позо Николас 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 2 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Каллен Джош 1 0
Огбене Чидози 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Найт Джейсон 1 0
Смоллбоун Уильям 1 0

Результаты матчей

Гибралтар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Гибралтар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
3
Гибралтар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ирландия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
25%
4
44%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0
Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0
Ирландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0
Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0

Результаты матчей

Гибралтар
Ирландия

Точный счет

0:3
2 раза 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гибралтар
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 6 6 0 0 13 - 1 18
2.
Греция
 0:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 5 13
3.
Нидерланды
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Ирландия
 3:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 9 6
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 6 0 0 6 0 - 20 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Греция
 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Нидерланды
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Ирландия
 3:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Греция
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Нидерланды
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Ирландия
 3:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 122
    Гибралтар 1.6% (2)
    X 1.6% (2)
    Ирландия 96.7% (118)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гибралтар
    Ничья
    Ирландия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гибралтар 0:4 Ирландия

    Исход игры
    Гибралтар
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Ирландия
    96.7% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (66)
    Меньше
    43.59% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    14.53% (17)
    Нет
    85.47% (100)
    Популярный счёт
    0:2 Ирландия
    36.9% (45)
    0:3 Ирландия
    32.8% (40)
    1:2 Ирландия
    10.7% (13)
    0:1 Ирландия
    4.1% (5)
    0:4 Ирландия
    4.1% (5)
    0:5 Ирландия
    3.3% (4)
    1:3 Ирландия
    2.5% (3)
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