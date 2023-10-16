Тур: 8. Стадион: Алгарве.
0'
0:1
8' ГолФергюсон Эван
0:2
28' ГолДжонстон Майкл
53' Желтая карточкаЭннсли Лу
0:3
60' ГолДоэрти Мэтт
72' Желтая карточкаДоэрти Мэтт
0:4
80' ГолРобинсон Каллум
84' Желтая карточкаСержант Джек
88' Желтая карточкаМакграт Джейми
90'+5
Ход матча
8'
0:1
28'
0:2
53'
60'
0:3
72'
74'
80'
84'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 12
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
23
Колинг
Дэйл
16
Муэли
Айман
14
Чиполина
Рой
10
Уолкер
Лайам
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
15
Скэйлз
Лиам
17
Найт
Джейсон
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уолкер ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанНападающий
- Нападающий
-
17 Ронан КианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Харо ЭванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Пикок ДиланНападающий
-
-
Главный тренер: Рибас Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Скэйлз ЛиамЗащитник
- Защитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Траверс МаркВратарь
-
23 О'Лири МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Айда АдамНападающий
-
13 Сайкс МаркНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
История личных встреч
Гибралтар
Ирландия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|2
|0.29
|Джонстон Майкл
|2
|0.29
|Айда Адам
|2 (1)
|0.29
|Доэрти Мэтт
|1
|0.14
|Робинсон Каллум
|1
|0.14
|Коллинз Натан
|1
|0.14
|Макклин Джеймс
|0
|0
|Макграт Джейми
|0
|0
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сержант Джек
|2
|0
|Уолкер Лайам
|0
|1
|Кашаро Ли
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Позо Николас
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|Иган Джон
|2
|0
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Макграт Джейми
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Найт Джейсон
|1
|0
|Смоллбоун Уильям
|1
|0
Результаты матчей
Гибралтар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Гибралтар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
0
3
Гибралтар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Ирландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
33%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
20%
1
11%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
25%
4
44%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0
Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0
Ирландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0
Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0
Результаты матчей
Гибралтар
Ирландия
Точный счет
0:3
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 100%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гибралтар
Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гибралтар 0:4 Ирландия
Исход игры
Гибралтар
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Ирландия
96.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (66)
Меньше
43.59% (51)
Обе команды забьют
Да
14.53% (17)
Нет
85.47% (100)
Популярный счёт
0:2 Ирландия
36.9% (45)
0:3 Ирландия
32.8% (40)
1:2 Ирландия
10.7% (13)
0:1 Ирландия
4.1% (5)
0:4 Ирландия
4.1% (5)
0:5 Ирландия
3.3% (4)
1:3 Ирландия
2.5% (3)
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