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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Литва
FIFA #143
 
Позже
Венгрия
FIFA #32
Прогнозы 117
Литва 0.9% (1)
X 8.5% (10)
Венгрия 90.6% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Литва
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зубас
Эмилиюс
13
Ласицкас
Юстас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
20
Лекиатас
Рокас
17
Сирвис
Пиюс
19
Уткус
Эдгарас
6
Воробьев
Модест
14
Сливка
Выкинтас
15
Гинейтис
Гвидас
10
Черных
Фёдор
9
Паулаускас
Гитис
1
Дибус
Денеш
5
Фиола
Аттила
4
Салаи
Аттила
2
Ланг
Адам
7
Него
Лоик
11
Керкез
Милош
16
Газдаг
Даниэль
8
Надь
Адам
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
19
Варга
Барнабас
Литва
4-2-3-1
Венгрия
3-4-2-1

История личных встреч

Литва
Венгрия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
ТМС
4:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
0

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирвис Пиюс 2 0.33
Паулаускас Гитис 2 0.33
Черных Фёдор 1 0.17
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.17
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 3 0.6
Шаллаи Роланд 2 0.4
Орбан Вилли 1 0.2
Собослаи Доминик 1 0.2
Вечеи Балинт 1 0.2
Адам Мартин 1 0.2
Него Лоик 0 0
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулаускас Гитис 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Ласицкас Юстас 0 1
Черных Фёдор 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 2 0
Орбан Вилли 1 0
Ботка Эндре 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Чобот Кевин 1 0
Собослаи Доминик 1 0

Результаты матчей

Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Литва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Венгрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0
Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4
Венгрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0
Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1

Результаты матчей

Литва
Венгрия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Литва
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Сербия
 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Литва
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
5.
Болгария
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Литва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствую вас на текстовой трансляции матча отборочного турнира Евро-2024 между Литвой и Венгрией. Помогать вам следить за событиями игры буду я, Дмитрий Миляев.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2023, осталось 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 117
Литва 0.9% (1)
X 8.5% (10)
Венгрия 90.6% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Венгрия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Литва - Венгрия

Исход игры
Литва
0.8% (1)
Ничья
8.5% (10)
Венгрия
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
1:2 Венгрия
33.9% (40)
0:2 Венгрия
19.5% (23)
0:1 Венгрия
17.8% (21)
1:3 Венгрия
10.2% (12)
1:1 Ничья
6.8% (8)
0:3 Венгрия
4.2% (5)
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