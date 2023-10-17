Тур: 8. Стадион: Дарюс ир Гиренас.
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сирвис
Пиюс
10
Черных
Фёдор
11
Керкез
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гулачи ПетерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ката МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Надь ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Чобот КевинНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
История личных встреч
Литва
Венгрия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
0
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирвис Пиюс
|2
|0.33
|Паулаускас Гитис
|2
|0.33
|Черных Фёдор
|1
|0.17
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0.17
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|3
|0.6
|Шаллаи Роланд
|2
|0.4
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|Собослаи Доминик
|1
|0.2
|Вечеи Балинт
|1
|0.2
|Адам Мартин
|1
|0.2
|Него Лоик
|0
|0
|Ланг Адам
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулаускас Гитис
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
|Янкаускас Элигиюс
|1
|0
|Узела Каролис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Литва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Литва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Венгрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0
Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4
Венгрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0
Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1
Результаты матчей
Литва
Венгрия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Литва
Венгрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
41
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Литва - Венгрия
Исход игры
Литва
0.8% (1)
Ничья
8.5% (10)
Венгрия
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
1:2 Венгрия
33.9% (40)
0:2 Венгрия
19.5% (23)
0:1 Венгрия
17.8% (21)
1:3 Венгрия
10.2% (12)
1:1 Ничья
6.8% (8)
0:3 Венгрия
4.2% (5)
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