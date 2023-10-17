Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Баттистини Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Капиккьони Лоренцо получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Сан-Марино

83' Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Муларони Марчелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Дания

80' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Фаббри Филиппо получил желтую карточку от судьи

70' Хёйлунн Расмус грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

70' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Сан-Марино совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Голинуччи Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Андерсен Йоаким получил желтую карточку от судьи

63' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Г О О О О Л - Голинуччи Алессандро левой ногой классно пробил с лета.

61' Тоси Алессандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Дания совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Эриксен Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Росси Данте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Эриксен Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Д'Аддарио Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Дания

50' Сан-Марино совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тоси Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дания совершает вбрасывание на половине поля противника