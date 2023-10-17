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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Viktor Kopiyevskyi
Сан-Марино
FIFA #207
1:2
Конец матча
Дания
FIFA #18
0'
0:1
42' Гол
Хёйлунн Расмус
1:1
61' Гол
Голинуччи Алессандро
65' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
1:2
70' Гол
Поульсен Юссуф
70' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
70' Желтая карточка
Фаббри Филиппо
83' Желтая карточка
Капиккьони Лоренцо
88' Желтая карточка
Ди Майо Роберто
90' Желтая карточка
Муларони Марчелло
90'+9

Ход матча

42'
0:1
Хёйлунн Расмус
(Дарами Мохаммед)
55'
Капиккьони Лоренцо
Д'Аддарио Алессандро
 
55'
Баттистини Мануэль
Баттистини Микаэль
 
61'
Голинуччи Алессандро
1:1
62'
 
Сков Роберт
Йелерт Элиас
62'
 
Линдстрём Йеспер
Дарами Мохаммед
62'
 
Винд Йонас
Поульсен Юссуф
65'
 
Андерсен Йоаким
70'
1:2
Поульсен Юссуф
(Винд Йонас)
70'
 
Хёйлунн Расмус
70'
Фаббри Филиппо
 
74'
Витайоли Маттео
Чеволи Микеле
 
74'
Ди Майо Роберто
Лаццари Лоренцо
 
83'
Капиккьони Лоренцо
 
88'
Франчози Симоне
Фаббри Филиппо
 
88'
Ди Майо Роберто
 
90'
 
Йенсен Матиас
Хёйлунн Расмус
90'
 
Кристенсен Расмус
Меле Йоаким
90'
Муларони Марчелло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 170 Количество передач 778
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Сан-Марино 1.6% (2)
X 0.8% (1)
Дания 97.6% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Бенедеттини
Элиа
16
Фаббри
Филиппо
6
Росси
Данте
5
Чеволи
Микеле
2
Д'Аддарио
Алессандро
22
Муларони
Марчелло
10
Баттистини
Микаэль
17
Голинуччи
Алессандро
3
Тоси
Алессандро
9
Нанни
Никола
21
Лаццари
Лоренцо
1
Шмейхель
Каспер
18
Йелерт
Элиас
4
Кьяер
Симон
2
Андерсен
Йоаким
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
15
Норгор
Кристиан
10
Эриксен
Кристиан
21
Дарами
Мохаммед
9
Хёйлунн
Расмус
14
Линдстрём
Йеспер
Сан-Марино
3-5-2
Дания
4-3-3

История личных встреч

Сан-Марино
Дания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голинуччи Алессандро 1 0.13
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.88
Винд Йонас 3 0.38
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.25
Поульсен Юссуф 2 0.25
Сков Роберт 2 0.25
Меле Йоаким 1 0.13
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Бах Александр 0 0
Дарами Мохаммед 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капиккьони Лоренцо 2 0
Фаббри Филиппо 2 0
Тоси Алессандро 2 0
Витайоли Маттео 1 0
Ди Майо Роберто 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Баттистини Микаэль 1 0
Муларони Марчелло 1 0
Франчози Симоне 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Кьяер Симон 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Дания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Сан-Марино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Дания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
11
Сан-Марино
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

1
14

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
100%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
100%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

2
17
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 7
6 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
50%
2
12%
46-60
1
50%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

25
7
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
1
14%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
7
28%
2
29%
61-75
4
16%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0
Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1
Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1

Результаты матчей

Сан-Марино
Дания

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2.
Дания
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Казахстан
 Заявка 8 5 0 3 12 - 9 15
4.
Финляндия
 Заявка 8 4 0 4 12 - 9 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 8 2 0 6 7 - 9 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 8 0 0 8 1 - 26 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Дания заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Сан-Марино: 18%, Дания: 82%.
  • 99'
    Дания совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Росси Данте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Дания совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Винд Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Сан-Марино 1.6% (2)
    X 0.8% (1)
    Дания 97.6% (121)
    Все прогнозы
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сан-Марино 1:2 Дания

    Исход игры
    Сан-Марино
    1.6% (2)
    Ничья
    0.8% (1)
    Дания
    97.6% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.43% (104)
    Меньше
    9.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    12.17% (14)
    Нет
    87.83% (101)
    Популярный счёт
    0:4 Дания
    31.5% (39)
    0:3 Дания
    24.2% (30)
    0:5 Дания
    12.1% (15)
    0:2 Дания
    8.1% (10)
    1:3 Дания
    4.8% (6)
    1:2 Дания
    3.2% (4)
    0:6 Дания
    2.4% (3)
    1:4 Дания
    2.4% (3)
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