Тур: 8. Стадион: Олимпийский (Серравалле). Главный судья: Viktor Kopiyevskyi
1:2
Конец матча
0'
0:1
42' ГолХёйлунн Расмус
1:1
61' ГолГолинуччи Алессандро
65' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
1:2
70' ГолПоульсен Юссуф
70' Желтая карточкаХёйлунн Расмус
70' Желтая карточкаФаббри Филиппо
83' Желтая карточкаКапиккьони Лоренцо
88' Желтая карточкаДи Майо Роберто
90' Желтая карточкаМуларони Марчелло
90'+9
Ход матча
42'
61'
65'
70'
1:2
70'
70'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
170 Количество передач 778
-
18 Владение мячом, % 82
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Andrea Magi
-
Главный тренер: Костантини Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сков РобертПолузащитник
-
19 Винд ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
История личных встреч
Сан-Марино
Дания
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голинуччи Алессандро
|1
|0.13
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.88
|Винд Йонас
|3
|0.38
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.25
|Поульсен Юссуф
|2
|0.25
|Сков Роберт
|2
|0.25
|Меле Йоаким
|1
|0.13
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
|Дарами Мохаммед
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капиккьони Лоренцо
|2
|0
|Фаббри Филиппо
|2
|0
|Тоси Алессандро
|2
|0
|Витайоли Маттео
|1
|0
|Ди Майо Роберто
|1
|0
|Д'Аддарио Алессандро
|1
|0
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Муларони Марчелло
|1
|0
|Франчози Симоне
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Марино
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Дания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Сан-Марино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Дания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
0
11
Сан-Марино
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
1
14
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
100%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
100%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
2
17
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 7
6 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
1
50%
2
12%
46-60
1
50%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
25
7
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
1
14%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
2
8%
2
29%
46-60
7
28%
2
29%
61-75
4
16%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0
Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1
Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1
Результаты матчей
Сан-Марино
Дания
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Марино
Дания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сан-Марино 1:2 Дания
Исход игры
Сан-Марино
1.6% (2)
Ничья
0.8% (1)
Дания
97.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
90.43% (104)
Меньше
9.57% (11)
Обе команды забьют
Да
12.17% (14)
Нет
87.83% (101)
Популярный счёт
0:4 Дания
31.5% (39)
0:3 Дания
24.2% (30)
0:5 Дания
12.1% (15)
0:2 Дания
8.1% (10)
1:3 Дания
4.8% (6)
1:2 Дания
3.2% (4)
0:6 Дания
2.4% (3)
1:4 Дания
2.4% (3)
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