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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Сербия
FIFA #28
 
Позже
Черногория
FIFA #68
Прогнозы 120
Сербия 96.7% (116)
X 2.5% (3)
Черногория 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Черногория
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Милинкович-Савич
Ваня
4
Миленкович
Никола
13
Велькович
Милош
2
Павлович
Страхинья
14
Живкович
Андрия
3
Младенович
Филип
6
Гудель
Неманья
17
Илич
Иван
10
Тадич
Душан
22
Лукич
Саша
9
Митрович
Александар
1
Миятович
Милан
5
Туци
Марко
15
Савич
Стефан
6
Томашевич
Зарко
23
Марушич
Адам
8
Янкович
Марко
14
Куц
Эдвин
7
Цамай
Дритон
2
Вукчевич
Андрия
11
Крстович
Никола
10
Йоветич
Стеван
Сербия
3-4-2-1
Черногория
3-5-2

История личных встреч

Сербия
Черногория

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:2
ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 0.5
Влахович Душан 3 0.5
Тадич Душан 1 0.17
Лазович Дарко 1 0.17
Павлович Страхинья 1 0.17
Младенович Филип 0 0
Костич Филип 0 0
Живкович Андрия 0 0
Лукич Саша 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савич Стефан 2 0.4
Крстович Никола 2 0.4
Йоветич Стеван 1 0.2
Марушич Адам 0 0
Йовович Владимир 0 0
Цамай Дритон 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 2 0
Миленкович Никола 2 0
Митрович Стефан 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Младенович Филип 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 2 1
Савич Стефан 2 0
Джюрджевич Урош 2 0
Крстович Никола 2 0
Вешович Марко 1 0
Бакич Марко 1 0
Раичкович Милош 1 0

Результаты матчей

Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сербия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
2
Сербия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Черногория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1
Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1
Черногория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4
Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0

Результаты матчей

Сербия
Черногория

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сербия
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Сербия
 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Литва
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
5.
Болгария
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Литва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 27 минут.



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    • Прогнозы 120
    Сербия 96.7% (116)
    X 2.5% (3)
    Черногория 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Черногория
    4.90
    5.10
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    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия - Черногория

    Исход игры
    Сербия
    95.9% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Черногория
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    47.1% (57)
    2:0 Сербия
    22.3% (27)
    1:0 Сербия
    12.4% (15)
    3:1 Сербия
    4.1% (5)
    4:1 Сербия
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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