Тур: 8. Стадион: Райко Митич.
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История личных встреч
Сербия
Черногория
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|3
|0.5
|Влахович Душан
|3
|0.5
|Тадич Душан
|1
|0.17
|Лазович Дарко
|1
|0.17
|Павлович Страхинья
|1
|0.17
|Младенович Филип
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
|Лукич Саша
|0
|0
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савич Стефан
|2
|0.4
|Крстович Никола
|2
|0.4
|Йоветич Стеван
|1
|0.2
|Марушич Адам
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
|Цамай Дритон
|0
|0
Карточки
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|2
|1
|Савич Стефан
|2
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
Результаты матчей
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сербия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
2
Сербия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Черногория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2
Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2
Черногория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4
Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0
Результаты матчей
Сербия
Черногория
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сербия
Черногория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогнозы на матч Сербия - Черногория
Исход игры
Сербия
100% (50)
Ничья
0% (0)
Черногория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
55.1% (27)
Нет
44.9% (22)
Популярный счёт
2:1 Сербия
50% (25)
2:0 Сербия
30% (15)
1:0 Сербия
14% (7)
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