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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Финляндия
FIFA #54
 
Позже
Казахстан
FIFA #100
Прогнозы 49
Финляндия 75.5% (37)
X 18.4% (9)
Казахстан 6.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Казахстан
3.80
4.20
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6.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Казахстан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.43
Хоканс Даниэль 3 0.43
Кялльман Беньямин 2 0.29
Пукки Теэму 1 0.14
Похьянпало Йоэль 1 0.14
Камара Глен 1 0.14
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вороговский Ян 2 0.29
Аймбетов Абат 2 0.29
Самородов Максим 2 0.29
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.29
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.29
Бейсебеков Абзал 0 0
Исламхан Бауыржан 0 0
Каиров Багдат 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 2 0
Куат Исламбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Быстров Марат 2 0
Алип Нуралы 2 0
Самородов Максим 2 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
4
Финляндия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Казахстан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Казахстан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3
Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2

Результаты матчей

Финляндия
Казахстан

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 7 5 1 1 16 - 6 16
2.
Дания
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
3.
Финляндия
 Заявка 7 4 0 3 11 - 7 12
4.
Казахстан
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 7 2 0 5 7 - 8 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 7 0 0 7 0 - 24 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Казахстан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 49
    Финляндия 75.5% (37)
    X 18.4% (9)
    Казахстан 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Казахстан
    3.80
    4.20
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    Прогнозы на матч Финляндия - Казахстан

    Исход игры
    Финляндия
    76% (38)
    Ничья
    18% (9)
    Казахстан
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Финляндия
    34% (17)
    1:0 Финляндия
    26% (13)
    1:1 Ничья
    14% (7)
    2:0 Финляндия
    8% (4)
    1:2 Казахстан
    6% (3)
    3:1 Финляндия
    4% (2)
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    Финляндия
    Казахстан
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