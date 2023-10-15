Тур: 8. Стадион: Олимпиаштадион.
История личных встреч
Финляндия
Казахстан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|3
|0.43
|Хоканс Даниэль
|3
|0.43
|Кялльман Беньямин
|2
|0.29
|Пукки Теэму
|1
|0.14
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.14
|Камара Глен
|1
|0.14
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вороговский Ян
|2
|0.29
|Аймбетов Абат
|2
|0.29
|Самородов Максим
|2
|0.29
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.29
|Зайнутдинов Бактиёр
|2 (1)
|0.29
|Бейсебеков Абзал
|0
|0
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Каиров Багдат
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уронен Йере
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|2
|0
|Куат Исламбек
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Алип Нуралы
|2
|0
|Самородов Максим
|2
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
4
Финляндия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Казахстан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0
Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Казахстан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3
Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Результаты матчей
Финляндия
Казахстан
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Финляндия
Казахстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
16
25
16
16
16
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|7
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
Прогнозы на матч Финляндия - Казахстан
Исход игры
Финляндия
76% (38)
Ничья
18% (9)
Казахстан
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
63.27% (31)
Нет
36.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Финляндия
34% (17)
1:0 Финляндия
26% (13)
1:1 Ничья
14% (7)
2:0 Финляндия
8% (4)
1:2 Казахстан
6% (3)
3:1 Финляндия
4% (2)
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