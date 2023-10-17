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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Мальта
FIFA #171
 
Позже
Украина
FIFA #24
Прогнозы 129
Мальта 4.7% (6)
X 3.1% (4)
Украина 92.2% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Украина
6.70
6.60
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1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
13
Пепе
Энрико
21
Борг
Жан
7
Мбонг
Джозеф
3
Камензули
Райан
6
Гийомье
Мэтью
18
Мускат
Николай
20
Янкам
Янник
17
Нвоко
Кирьян
10
Мбонг
Пол
12
Трубин
Анатолий
21
Караваев
Александр
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
17
Зинченко
Александр
18
Ванат
Владислав
7
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
11
Довбик
Артём
Мальта
5-3-2
Украина
4-2-3-1

История личных встреч

Мальта
Украина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.17
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.33
Зинченко Александр 1 0.17
Конопля Ефим 1 0.17
Ярмоленко Андрей 1 0.17
Караваев Александр 1 0.17
Судаков Георгий 1 0.17
Забарный Илья 1 0.17
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Кристенсен Бьорн 2 0
Теума Тедди 2 0
Камензули Райан 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Борг Жан 1 0
Аттард Кейн 1 0
Мбонг Пол 1 0
Янкам Янник 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 3 0
Степаненко Тарас 2 0
Зинченко Александр 1 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Украина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Мальта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Украина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0
Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7
Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0
Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Мальта
Украина

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мальта
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
Украина
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 Заявка 6 0 0 6 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Италия
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке квалификации Евро 2024 нас ждет интересная битва между сборными Мальты и Украины. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Мальта 4.7% (6)
X 3.1% (4)
Украина 92.2% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Украина
6.70
6.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальта - Украина

Исход игры
Мальта
4.6% (6)
Ничья
3.8% (5)
Украина
91.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
18.42% (21)
Нет
81.58% (93)
Популярный счёт
0:2 Украина
40.8% (53)
0:3 Украина
18.5% (24)
1:2 Украина
10% (13)
0:1 Украина
7.7% (10)
1:3 Украина
3.8% (5)
0:4 Украина
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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