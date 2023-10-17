Тур: 8. Стадион: Та-Кали.
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пепе
Энрико
21
Борг
Жан
20
Янкам
Янник
17
Нвоко
Кирьян
10
Мбонг
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
21 Борг ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
-
17 Нвоко КирьянНападающий
-
10 Мбонг ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Оверенд АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Попов ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
История личных встреч
Мальта
Украина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|0.17
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.33
|Зинченко Александр
|1
|0.17
|Конопля Ефим
|1
|0.17
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.17
|Караваев Александр
|1
|0.17
|Судаков Георгий
|1
|0.17
|Забарный Илья
|1
|0.17
|Мудрик Михаил
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|3
|0
|Кристенсен Бьорн
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Апап Фердинандо
|1
|0
|Борг Жан
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
|Янкам Янник
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Украина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Мальта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Украина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0
Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7
Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0
Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1
Результаты матчей
Мальта
Украина
Точный счет
0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мальта
Украина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта - Украина
Исход игры
Мальта
4.6% (6)
Ничья
3.8% (5)
Украина
91.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
18.42% (21)
Нет
81.58% (93)
Популярный счёт
0:2 Украина
40.8% (53)
0:3 Украина
18.5% (24)
1:2 Украина
10% (13)
0:1 Украина
7.7% (10)
1:3 Украина
3.8% (5)
0:4 Украина
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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