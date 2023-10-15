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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Мальта
FIFA #171
 
Позже
Украина
FIFA #24
Прогнозы 49
Мальта 0% (0)
X 4.1% (2)
Украина 95.9% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Украина
9.80
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5.20
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1.37
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальта
Украина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.17
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.33
Зинченко Александр 1 0.17
Конопля Ефим 1 0.17
Ярмоленко Андрей 1 0.17
Караваев Александр 1 0.17
Судаков Георгий 1 0.17
Забарный Илья 1 0.17
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Кристенсен Бьорн 2 0
Теума Тедди 2 0
Камензули Райан 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Борг Жан 1 0
Аттард Кейн 1 0
Мбонг Пол 1 0
Янкам Янник 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 3 0
Степаненко Тарас 2 0
Зинченко Александр 1 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Забарный Илья 1 0
Ванат Владислав 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Украина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Мальта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Мальта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Украина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4
Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2
Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0
Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Мальта
Украина

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мальта
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
Украина
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 Заявка 6 0 0 6 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Италия
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Мальта 0% (0)
    X 4.1% (2)
    Украина 95.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальта
    Ничья
    Украина
    9.80
    Реклама, ligastavok.ru
    5.20
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    1.37
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    Прогнозы на матч Мальта - Украина

    Исход игры
    Мальта
    0% (0)
    Ничья
    4% (2)
    Украина
    96% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    32.65% (16)
    Нет
    67.35% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Украина
    36% (18)
    1:2 Украина
    24% (12)
    0:3 Украина
    16% (8)
    0:1 Украина
    8% (4)
    0:4 Украина
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    1:3 Украина
    4% (2)
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    Мальта
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