Тур: 8. Стадион: Уиндзор Парк.
Прогноз на матч от Liveresult
22
Тоал
Эойн
19
Чарльз
Ши
13
Тэйлор
Дейл
1
Облак
Ян
13
Янжа
Эрик
21
Элшник
Тими
15
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тоал ЭойнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
-
8 Смит ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэйлор ДейлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прайс АйзекПолузащитник
-
17 Лэйн ПэддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Элшник ТимиПолузащитник
-
15 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
23 Дркушич ВаняЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Випотник ЖанНападающий
-
18 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Северная Ирландия
Словения
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|0.29
|Смит Пол III
|1
|0.14
|Эванс Джонни
|1
|0.14
|Мадженнис Джош
|1
|0.14
|Макменамин Конор
|1
|0.14
|Прайс Айзек
|1
|0.14
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Кеннеди Мэттью
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|4 (1)
|0.57
|Шпорар Андраж
|3
|0.43
|Випотник Жан
|2
|0.29
|Карничник Зан
|1
|0.14
|Янжа Эрик
|1
|0.14
|Ловрич Санди
|1
|0.14
|Брекало Давид
|1
|0.14
|Млакар Ян
|1
|0.14
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнейр Пэдди
|3
|0
|Маккэнн Алистер
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Сэвилл Джордж
|1
|0
|Вашингтон Конор
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Баллард Дэниэл
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Чарльз Ши
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
Результаты матчей
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Словения
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
8
Северная Ирландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Словения
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
3
38%
2
14%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1
Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0
Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1
Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2
Результаты матчей
Северная Ирландия
Словения
Точный счет
0:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Северная Ирландия
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
34
52
16
34
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Ирландия - Словения
Исход игры
Северная Ирландия
15.9% (20)
Ничья
34.1% (43)
Словения
50% (63)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
70.8% (80)
Нет
29.2% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (34)
1:2 Словения
21.4% (27)
0:1 Словения
17.5% (22)
2:1 Северная Ирландия
11.1% (14)
1:0 Северная Ирландия
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Словения
2.4% (3)
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