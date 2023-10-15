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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #74
 
Позже
Словения
FIFA #59
Прогнозы 65
Северная Ирландия 23.1% (15)
X 33.8% (22)
Словения 43.1% (28)
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Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Словения
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История личных встреч

Северная Ирландия
Словения

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
4:2
ТМС
1:0
Е2
0:0
Е2
0:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.29
Смит Пол III 1 0.14
Эванс Джонни 1 0.14
Мадженнис Джош 1 0.14
Макменамин Конор 1 0.14
Прайс Айзек 1 0.14
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Кеннеди Мэттью 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 4 (1) 0.57
Шпорар Андраж 3 0.43
Випотник Жан 2 0.29
Карничник Зан 1 0.14
Янжа Эрик 1 0.14
Ловрич Санди 1 0.14
Брекало Давид 1 0.14
Млакар Ян 1 0.14
Гнезда-Черин Адам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнейр Пэдди 3 0
Маккэнн Алистер 2 0
Эванс Джонни 1 0
Сэвилл Джордж 1 0
Вашингтон Конор 1 0
Чарльз Дион 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Льюис Джамал 1 0
Баллард Дэниэл 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Чарльз Ши 1 0
Майкл О'Нил 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Брекало Давид 2 0
Янжа Эрик 1 0
Шпорар Андраж 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Словения
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
Северная Ирландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Словения
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
3
38%
2
14%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1
Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0
Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1
Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2

Результаты матчей

Северная Ирландия
Словения

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 7 5 1 1 16 - 6 16
2.
Дания
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
3.
Финляндия
 Заявка 7 4 0 3 11 - 7 12
4.
Казахстан
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 7 2 0 5 7 - 8 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 7 0 0 7 0 - 24 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Казахстан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 1 день 18 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 65
    Северная Ирландия 23.1% (15)
    X 33.8% (22)
    Словения 43.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Словения
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Словения

    Исход игры
    Северная Ирландия
    22.7% (15)
    Ничья
    33.3% (22)
    Словения
    43.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (30)
    Меньше
    53.13% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.44% (47)
    Нет
    26.56% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (18)
    1:2 Словения
    22.7% (15)
    2:1 Северная Ирландия
    16.7% (11)
    0:1 Словения
    15.2% (10)
    1:0 Северная Ирландия
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    0:0 Ничья
    3% (2)
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