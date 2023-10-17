Тур: 8. Стадион: Уэмбли. Главный судья: Тюрпен Клеман
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Джонстон СэмВратарь
- Вратарь
-
12 Гехи МаркЗащитник
-
15 Данк ЛьюисЗащитник
-
16 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
20 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
История личных встреч
Англия
Италия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
101
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (3)
|1
|Сака Букайо
|4
|0.8
|Уокер Кайл
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.2
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Райс Деклан
|1
|0.2
|Уилсон Каллум
|1 (1)
|0.2
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|3
|0.6
|Берарди Доменико
|2
|0.4
|Ретеги Матео
|2
|0.4
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.2
|Иммобиле Чиро
|1
|0.2
|Пессина Маттео
|1
|0.2
|Барелла Николо
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
|Кин Мойзе
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|1
|1
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
6
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Италия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
7
47%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1
Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3
Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1
Результаты матчей
Англия
Италия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Англия
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
23
14
14
14
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Италия
Исход игры
Англия
66% (101)
Ничья
19.6% (30)
Италия
14.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
2:1 Англия
36.6% (56)
1:1 Ничья
12.4% (19)
1:0 Англия
10.5% (16)
1:2 Италия
4.6% (7)
2:0 Англия
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:2 Англия
1.3% (2)
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