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Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию центрального матча дня в отборе на Евро-2024 - поединка сборных Англии и Италии. Чуть более часа остаётся до игры на "Уэмбли", а прокомментирую эту встречу для вас я, Григорий Серёдкин. Оставайтесь с нами, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени!