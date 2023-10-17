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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Англия
FIFA #4
 
Позже
Италия
FIFA #9
Прогнозы 148
Англия 66.2% (98)
X 19.6% (29)
Италия 14.2% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Италия
3.85
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4
Райс
Деклан
8
Филлипс
Кэлвин
7
Фоден
Фил
10
Беллингем
Джуд
11
Рэшфорд
Маркус
9
Кейн
Гарри
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Скальвини
Джорджио
15
Ачерби
Франческо
6
Удоги
Дестини
17
Фраттези
Давиде
16
Кристанте
Бриан
18
Барелла
Николо
11
Берарди
Доменико
9
Скамакка
Джанлука
22
Эль-Шаарави
Стефан
Англия
4-2-3-1
Италия
4-3-3

История личных встреч

Англия
Италия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1
Сака Букайо 4 0.8
Уокер Кайл 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Филлипс Кэлвин 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Райс Деклан 1 0.2
Уилсон Каллум 1 (1) 0.2
Хендерсон Джордан 0 0
Шоу Люк 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.6
Берарди Доменико 2 0.4
Ретеги Матео 2 0.4
Бонавентура Джакомо 1 0.2
Иммобиле Чиро 1 0.2
Пессина Маттео 1 0.2
Барелла Николо 0 0
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Дзакканьи Маттиа 0 0
Кин Мойзе 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Магуайр Гарри 2 0
Райс Деклан 2 0
Уокер Кайл 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Тонали Сандро 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
6
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Италия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
7
47%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1
Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3
Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1

Результаты матчей

Англия
Италия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Англия
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
Украина
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 Заявка 6 0 0 6 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Италия
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию центрального матча дня в отборе на Евро-2024 - поединка сборных Англии и Италии. Чуть более часа остаётся до игры на "Уэмбли", а прокомментирую эту встречу для вас я, Григорий Серёдкин. Оставайтесь с нами, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 27 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 148
Англия 66.2% (98)
X 19.6% (29)
Италия 14.2% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Италия
3.85
6.25
6.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Англия - Италия

Исход игры
Англия
66% (101)
Ничья
19.6% (30)
Италия
14.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
2:1 Англия
36.6% (56)
1:1 Ничья
12.4% (19)
1:0 Англия
10.5% (16)
1:2 Италия
4.6% (7)
2:0 Англия
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
3:2 Англия
1.3% (2)
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