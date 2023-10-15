  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Англия
FIFA #4
 
Позже
Италия
FIFA #9
Прогнозы 50
Англия 58% (29)
X 34% (17)
Италия 8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Италия
3.80
5.90
6.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
Италия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1
Сака Букайо 4 0.8
Уокер Кайл 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Филлипс Кэлвин 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Райс Деклан 1 0.2
Уилсон Каллум 1 (1) 0.2
Хендерсон Джордан 0 0
Шоу Люк 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.6
Берарди Доменико 2 0.4
Ретеги Матео 2 0.4
Бонавентура Джакомо 1 0.2
Иммобиле Чиро 1 0.2
Пессина Маттео 1 0.2
Барелла Николо 0 0
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Дзакканьи Маттиа 0 0
Кин Мойзе 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Магуайр Гарри 2 0
Райс Деклан 2 0
Уокер Кайл 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Тонали Сандро 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
6
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Италия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
7
47%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1
Италия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1

Результаты матчей

Англия
Италия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Англия
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
Украина
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 Заявка 6 0 0 6 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Италия
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 9 (1)
Португалия Роналду Криштиану 7
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Англия 58% (29)
    X 34% (17)
    Италия 8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Италия
    3.80
    5.90
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Англия - Италия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Англия - Италия

    Исход игры
    Англия
    58.8% (30)
    Ничья
    33.3% (17)
    Италия
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    45.1% (23)
    1:1 Ничья
    25.5% (13)
    1:2 Италия
    5.9% (3)
    1:0 Англия
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Англия
    Италия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     