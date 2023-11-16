Тур: 9. Стадион: Борис Пайчадзе. Главный судья: Ставрев Александр
0'
8' Желтая карточкаПаттерсон Нэйтан
1:0
15' ГолКварацхелия Хвича
37' Желтая карточкаКристи Райан
Ход матча
15'
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
159 Количество передач 267
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кларк
Зандер
14
Гилмор
Билли
11
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Волков ДавитНападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
-
21 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кристи РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Джек РайанПолузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
История личных встреч
Грузия
Шотландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|0.43
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.29
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.14
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.14
|Шенгелия Леван
|1
|0.14
|Китеишвили Отар
|1
|0.14
|Давиташвили Зурико
|1
|0.14
|Кверквелия Соломон
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|6
|0.86
|Макгинн Джон
|2
|0.29
|Дайкс Линдон
|1
|0.14
|Маклин Кенни
|1
|0.14
|Макгрегор Каллум
|1
|0.14
|Портеус Райан
|1
|0.14
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|Азаров Ираклий
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Дайкс Линдон
|2
|0
|Портеус Райан
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Хикки Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Грузия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Шотландия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
4
33%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7
Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2
Шотландия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3
Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2
Результаты матчей
Грузия
Шотландия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Грузия
Шотландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
51
15
24
15
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия 1:0 Шотландия
Исход игры
Грузия
19.3% (27)
Ничья
27.1% (38)
Шотландия
53.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
81.9% (95)
Нет
18.1% (21)
Популярный счёт
1:2 Шотландия
30% (42)
1:1 Ничья
20% (28)
2:1 Грузия
10% (14)
0:1 Шотландия
8.6% (12)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Шотландия
3.6% (5)
2:3 Шотландия
2.1% (3)
1:3 Шотландия
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!