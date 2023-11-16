Шотландцы в центре поля, передача направо, классый прорыв, подача во вратарскую, Мамардашвили на выходе.

Шотландия не останавливается, но Паттерсон ошибается в подаче справа. Слишком высоко Нэйтан послал мяч. Аут Грузии.

40:60 по владению мячом на данный момент. Шотландия чуть больше играет с мячом, и это особенно заметно в последние минуты.

Паттерсон выигрывает мяч у правой бровки, подача, взмывает мяч над штрафной, Мамардашвили тут как тут.

Трудно Грузии в концовке, почти не выходят они со своей половины, но при этом и опасных моментов у ворот Мамардашвили не создается.

Макгрегор получил мяч от Мактоминея после ввода аута с левого фланга. Назад пошла передача. Держат игровой снаряд на чужой половине поля игроки Шотландии.

Кварацхелия принял длинную передачу, отыграл чуть на фланг, но не самым лучшим образом распорядился мячом Кочорашвили.

Макгрегор с мячом, перевод на Тэйлора, назад на Паттерсона. Шотландия контролирует игровой снаряд, но ничего опасного не создает.

Кристи получил передау от Дайкса, но слишком сильно. Надежда на рывок? Или что это было.

Кристи сбил Квеквескири в чужой штрафной, слишком резво пошел в отбор.

Кристи не остановился на прошлом нарушении правил, еще раз пошел в отбор. Грубо. Желтая.

Хвичу сбил Кристи в прошлом эпизоде, Кварацхелия на газоне. Медики спешат на помощь.

Розыгрыш стандарта от Грузии, подача на левый край штрафной, отбились шотландцы, еще и аут для себя заработали.

29' Аут бросил Кверквелия, передача в центтр пошла, но тут же потеря и аут для Шотландии.

28' Шенгелия с мячом, отдал в центр на Чакветадзе, который неудачно им распорядился.

27' 2:1 по угловым в пользу Шотландии. Именно они сейчас в атаке, передача на правый край на Паттерсона. Отметим, что он стал заметно аккуратнее в отборах играть. Не собирается удаляться так быстро.

25' Середина первого тайма. Хвича пока что автор единственного забитого мяча. Похоже, что Шотландия готова завестись и отыграться. Успеет до перерыва?

23' Квеквескири с мячом, отдал на правый край, где не удалось принять мяч Хвиче.

22' Макгрегор отдал на правый край на Паттерсона, тот назад отыграл. Всем составом перешли на чужую половину поля игроки Шотландии.

21' Макгинн завёлся, Чакветадзе против него пошёл, не сумел отнять мяч.

20' К 20-й минуте подходит наша встреча. Страсти накаляются. Рефери в игре, побежал он разбираться с футболистами. Хвича не поделил что-то с Тэйлором в центре поля.

18' Угловой удар заработали гости. Розыгрыш, передача на Макгинна, тот ушёл от одного защитника, подачу исполнил... Гилмор пробил издали, но перед этим, по мнению игроков Шотландии, мяч кому-то в руку угодил. Лочошвили сыграл прижатой рукой.