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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ставрев Александр
Грузия
FIFA #76
1:0
Перерыв
Шотландия
FIFA #34
0'
8' Желтая карточка
Паттерсон Нэйтан
1:0
15' Гол
Кварацхелия Хвича
37' Желтая карточка
Кристи Райан

Ход матча

8'
 
Паттерсон Нэйтан
15'
Кварацхелия Хвича
(Какабадзе Отар)
1:0
37'
 
Кристи Райан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 159 Количество передач 267
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 140
Грузия 19.3% (27)
X 27.1% (38)
Шотландия 53.6% (75)
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Грузия
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12
Мамардашвили
Георгий
5
Кверквелия
Соломон
4
Кашия
Гурам
14
Лочошвили
Лука
2
Какабадзе
Отар
19
Шенгелия
Леван
10
Чакветадзе
Георгий
16
Квеквескири
Ника
6
Кочорашвили
Георгий
7
Кварацхелия
Хвича
22
Микаутадзе
Жорж
21
Кларк
Зандер
22
Паттерсон
Нэйтан
15
Портеус
Райан
16
Маккена
Скотт
3
Тэйлор
Грэг
14
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
4
Мактоминай
Скотт
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
11
Кристи
Райан
Грузия
5-4-1
Шотландия
4-3-3

История личных встреч

Грузия
Шотландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.43
Кварацхелия Хвича 2 0.29
Чакветадзе Георгий 1 0.14
Зивзивадзе Буду 1 0.14
Шенгелия Леван 1 0.14
Китеишвили Отар 1 0.14
Давиташвили Зурико 1 0.14
Кверквелия Соломон 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 6 0.86
Макгинн Джон 2 0.29
Дайкс Линдон 1 0.14
Маклин Кенни 1 0.14
Макгрегор Каллум 1 0.14
Портеус Райан 1 0.14
Робертсон Эндрю 0 0
Хендри Джек 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Кашия Гурам 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендри Джек 2 0
Дайкс Линдон 2 0
Портеус Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Макгинн Джон 1 0
Кристи Райан 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Хикки Аарон 1 0

Результаты матчей

Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Грузия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Шотландия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7
Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2
Шотландия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3
Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2

Результаты матчей

Грузия
Шотландия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Грузия
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:0 Заявка 7 6 0 1 22 - 3 18
2.
Шотландия
 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
3.
Норвегия
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
4.
Грузия
 1:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 13 10
5.
Кипр
 0:3 Заявка 8 0 0 8 2 - 28 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Грузия
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
4.
Норвегия
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
5.
Кипр
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:0 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
2.
Шотландия
 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Грузия
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
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Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 45'
    Трудно Грузии в концовке, почти не выходят они со своей половины, но при этом и опасных моментов у ворот Мамардашвили не создается. 
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено. 
  • 43'
    Паттерсон выигрывает мяч у правой бровки, подача, взмывает мяч над штрафной, Мамардашвили тут как тут. 
  • 42'
    40:60 по владению мячом на данный момент. Шотландия чуть больше играет с мячом, и это особенно заметно в последние минуты. 
  • 41'
    Шотландия не останавливается, но Паттерсон ошибается в подаче справа. Слишком высоко Нэйтан послал мяч. Аут Грузии. 
  • 39'
    Шотландцы в центре поля, передача направо, классый прорыв, подача во вратарскую, Мамардашвили на выходе. 
  • 38'
    Розыгрыш стандарта от Грузии, подача на левый край штрафной, отбились шотландцы, еще и аут для себя заработали. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Хвичу сбил Кристи в прошлом эпизоде, Кварацхелия на газоне. Медики спешат на помощь. 
  • Желтая карточка
    36'
    Кристи не остановился на прошлом нарушении правил, еще раз пошел в отбор. Грубо. Желтая. 
  • 35'
    Кристи сбил Квеквескири в чужой штрафной, слишком резво пошел в отбор. 
  • 34'
     Кристи получил передау от Дайкса, но слишком сильно. Надежда на рывок? Или что это было. 
  • 32'
     Макгрегор с мячом, перевод на Тэйлора, назад на Паттерсона. Шотландия контролирует игровой снаряд, но ничего опасного не создает. 
  • 31'
     Кварацхелия принял длинную передачу, отыграл чуть на фланг, но не самым лучшим образом распорядился мячом  Кочорашвили. 
  • 30'
    Макгрегор получил мяч от Мактоминея после ввода аута с левого фланга. Назад пошла передача. Держат игровой снаряд на чужой половине поля игроки Шотландии. 
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    • 29'
      Аут бросил  Кверквелия, передача в центтр пошла, но тут же потеря и аут для Шотландии. 
    • 28'
       Шенгелия с мячом, отдал в центр на Чакветадзе, который неудачно им распорядился. 
    • 27'
      2:1 по угловым в пользу Шотландии. Именно они сейчас в атаке, передача на правый край на  Паттерсона. Отметим, что он стал заметно аккуратнее в отборах играть. Не собирается удаляться так быстро. 
    • 25'
      Середина первого тайма. Хвича пока что автор единственного забитого мяча. Похоже, что Шотландия готова завестись и отыграться. Успеет до перерыва?
    • 23'
      Квеквескири с мячом, отдал на правый край, где не удалось принять мяч Хвиче. 
    • 22'
       Макгрегор отдал на правый край на  Паттерсона, тот назад отыграл. Всем составом перешли на чужую половину поля игроки Шотландии. 
    • 21'
       Макгинн завёлся, Чакветадзе против него пошёл, не сумел отнять мяч. 
    • 20'
      К 20-й минуте подходит наша встреча. Страсти накаляются. Рефери в игре, побежал он разбираться с футболистами. Хвича не поделил что-то с Тэйлором в центре поля. 
    • Угловой
      18'
      Угловой удар заработали гости. Розыгрыш, передача на Макгинна, тот ушёл от одного защитника, подачу исполнил... Гилмор пробил издали, но перед этим, по мнению игроков Шотландии, мяч кому-то в руку угодил. Лочошвили сыграл прижатой рукой. 
    • 16'
       Чакветадзе решился на удар с 25 метров! А почему бы и нет? Неплохо приложился, но на месте Кларк. Да и удар был совершенно не опасным. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!  Кварацхелия!!!!! 1:0!!!! На лефом фланге началась атака Грузии, Чакветадзе выполнил перевод на правый край на Какабадзе, тот прострел выполнил, опередил  Портеуса Кварацхелия, в подкате протолкнув мяч в ближний угол ворот! А от кого ещё ждать забитого мяча, если не от него? Голевую передачу на свой счёт записал Какабадзе. 
    • 15'
       Лочошвили с мячом, перевод на  Кашия, который отыграл на Лочошвили. 
    • 14'
       Квеквескири и  Чакветадзе с мячом в районе центрального круга, серия передач друг другу.
    • 12'
      Заброс в штрафную площадь Грузии, вышел из ворот Мамардашвили и забрал мяч. Сразу на правй край на Какабдзе отдал. 
    • 10'
       Мамардашвили в игре, сыграл на коротке на Кашия, который отдал Кверквелия, перевод на противоположный край. Какабадзе получил по ногам от Кристи. В борьбе шотландцы. Не думают даже, что они уже оформили выход. Играют на победу. 
    • 9'
       Мактоминай с мячом, отыграл чуть назад на Маккена, тот на Тэйлора, который выдал перевод на Гилмора. В центре поля с мячом Шотландия. 
    • Желтая карточка
      8'
      Есть первая жёлтая карточка у нас. Грубая игра со стороны Нэйтана  Паттерсона. 
    • 7'
       Кверквелия с мячом, отдал на Шенгелию, который хитрую передачу на Хвичу выдал. Не понял игрок "Наполи" своего партнёра. 
    • Угловой
      6'
      Интересный розыгрыш, мяч дошёл до Мактоминая, который в касание с правой ноги нанёс удар, но выше цели! Да и сильно мимо... 
    • 5'
      Тут же ответ гостей. Передача из глубины поля,  Паттерсон  пытался войти в штрафную площадь, но в подкате Шенгелия выбил мяч за лицевую. 
    • 4'
      В центре поля см ячом грузины, передача на правый край на  Микаутадзе, тот не сумел подачу исполнить. 
    • 3'
       Паттерсон с мячом, перевод на правый край, оттуда неудачно Гилмор в центр отыграл. 
    • 2'
      В атаке  Какабадзе, передача на левый край пошла, но чуть сильнее, чем хотелось бы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Грузия 1:0 Шотландия

    Исход игры
    Грузия
    19.3% (27)
    Ничья
    27.1% (38)
    Шотландия
    53.6% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.48% (69)
    Меньше
    40.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Шотландия
    30% (42)
    1:1 Ничья
    20% (28)
    2:1 Грузия
    10% (14)
    0:1 Шотландия
    8.6% (12)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    0:2 Шотландия
    3.6% (5)
    2:3 Шотландия
    2.1% (3)
    1:3 Шотландия
    2.1% (3)
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