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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Грузия
FIFA #76
 
Позже
Шотландия
FIFA #34
Прогнозы 65
Грузия 12.3% (8)
X 23.1% (15)
Шотландия 64.6% (42)
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Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Шотландия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Грузия
Шотландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 3 (1) 0.5
Чакветадзе Георгий 1 0.17
Кварацхелия Хвича 1 0.17
Зивзивадзе Буду 1 0.17
Шенгелия Леван 1 0.17
Китеишвили Отар 1 0.17
Давиташвили Зурико 1 0.17
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 6 1
Макгинн Джон 2 0.33
Дайкс Линдон 1 0.17
Маклин Кенни 1 0.17
Макгрегор Каллум 1 0.17
Портеус Райан 1 0.17
Робертсон Эндрю 0 0
Хендри Джек 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 2 0
Чакветадзе Георгий 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Кашия Гурам 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Азаров Ираклий 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 2 0
Хендри Джек 2 0
Дайкс Линдон 2 0
Портеус Райан 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Макгинн Джон 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Хикки Аарон 1 0

Результаты матчей

Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Грузия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Грузия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Шотландия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7
Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2
Шотландия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3
Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2

Результаты матчей

Грузия
Шотландия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Грузия
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 6 5 0 1 19 - 3 15
2.
Шотландия
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Норвегия
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
4.
Грузия
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Кипр
 Заявка 7 0 0 7 2 - 25 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Грузия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Шотландия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 65
    Грузия 12.3% (8)
    X 23.1% (15)
    Шотландия 64.6% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Шотландия
    3.70
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    3.50
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    Прогнозы на матч Грузия - Шотландия

    Исход игры
    Грузия
    12.3% (8)
    Ничья
    23.1% (15)
    Шотландия
    64.6% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (35)
    Меньше
    40.68% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (43)
    Нет
    27.12% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Шотландия
    35.4% (23)
    1:1 Ничья
    15.4% (10)
    0:1 Шотландия
    13.8% (9)
    0:2 Шотландия
    6.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    2:1 Грузия
    4.6% (3)
    2:3 Шотландия
    3.1% (2)
    1:3 Шотландия
    3.1% (2)
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