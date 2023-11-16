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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Штаубли Эстер
Азербайджан
FIFA #120
2:0
Перерыв
Швеция
FIFA #23
0'
1:0
3' Гол
Махмудов Эмин
2:0
6' Гол
Дадашов Ренат
29' Желтая карточка
Шейдаев Рамиль

Ход матча

3'
Махмудов Эмин
(Дадашов Ренат)
1:0
6'
Дадашов Ренат
2:0
29'
Шейдаев Рамиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 179 Количество передач 235
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 129
Азербайджан 6.2% (8)
X 7% (9)
Швеция 86.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Азербайджан
Ничья
Швеция
6.90
5.60
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1
Магомедалиев
Шахрудин
2
Мамедов
Рахиль
4
Мустафазаде
Бахлул
5
Кривоцюк
Антон
3
Джафаргулиев
Элвин
11
Шейдаев
Рамиль
20
Исаев
Алексей
7
Диниев
Джошгун
17
Байрамов
Турал
8
Махмудов
Эмин
9
Дадашов
Ренат
1
Ольсен
Робин
14
Вальквист
Линус
3
Линделоф
Виктор
4
Хеландер
Филип
13
Сема
Кен
19
Сванберг
Маттиас
9
Каюсте
Йенс
18
Густафссон
Самуэль
10
Форсберг
Эмиль
17
Дьёкереш
Виктор
21
Кулушевски
Деян
Азербайджан
4-4-1-1
Швеция
4-4-2

История личных встреч

Азербайджан
Швеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 2 0.29
Дадашов Ренат 1 0.14
Кривоцюк Антон 1 0.14
Байрамов Турал 1 0.14
Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.14
Алиев Азер 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 0.43
Кулушевски Деян 1 0.14
Форсберг Эмиль 1 0.14
Карлссон Йеспер III 1 0.14
Классон Виктор 1 0.14
Кайсон Робин 1 0.14
Исак Александр 1 0.14
Хольм Эмиль 1 0.14
Эланга Энтони 1 0.14
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шейдаев Рамиль 3 0
Махмудов Эмин 2 0
Джафаргулиев Элвин 2 0
Байрамов Турал 2 0
Паскуаль Эдди 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Диниев Джошгун 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Кривоцюк Антон 1 0
Эмрели Махир 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиен Исак 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
4
Азербайджан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Швеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1
Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5
Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0

Результаты матчей

Азербайджан
Швеция

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Бельгия
 Заявка 7 5 2 0 17 - 4 17
3.
Швеция
 0:2 Заявка 7 2 1 4 12 - 11 7
4.
Азербайджан
 2:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
5.
Эстония
 0:2 Заявка 7 0 1 6 2 - 20 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 5
3.
Азербайджан
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
4.
Швеция
 0:2 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5.
Эстония
 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 2:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Швеция
 0:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
4.
Азербайджан
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
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Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Новый угловой исполняют шведы, однако исход тот же - мяч вылетает из штрафной площади сборной Азербайджана. Гости его туда возвращают, но точно в руки Магомедалиеву.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Эстер Штаубли к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Еще один угловой с левого фланга подал Форсберг, Магомедалиев на выходе сыграл не лучшим образом, однако на дальней штанге шведов не оказалось.
  • 43'
    А вот позиционно шведам снова не удается создать момент, Джафаргулиев ставит спину Вальквисту, а Магомедалиев на выходе накрывает мяч.
  • Угловой
    42'
    Хеландер после навеса Форсберга с углового выиграл верховую борьбу, однако пробил головой выше перекладины.
  • Офсайд
    41'
    Позиционная атака в исполнении хозяев поля приводит к отмашке лайнсмена, Махмудов оказался в офсайде.
  • Угловой
    39'
    Корнер в исполнении шведской команды также не приводит ни к чему опасному, легко сборная Азербайджана разряжает обстановку.
  • 38'
    Кулушевски цепляется за мяч в штрафной площади хозяев и выдает передачу с разворота, однако Диниев выбивает мяч на угловой.
  • 37'
    Напомним, что сборная Швеции не пропускала европейский футбольный форум, начиная с 2000 года, выступив на шести чемпионатах Европы подряд. В этот раз серия прервалась.
  • 36'
    52 процента игрового времени мячом владеет сборная Швеции, и здесь у гостей нет огромного преимущества. Провальный первый тайм для скандинавов, как и весь отборочный цикл.
  • 35'
    Сванберг стал адресатом передачи на правый край штрафной, однако Джафаргулиев в подкате удачно отыгрался от соперника, организовав удар от ворот.
  • 34'
    4:2 у нас по ударам к этой минуте, в створ же попадают только хозяева, причем оба удара в створ привели к голам.
  • 33'
    Байрамов сместился с правого фланга ближе к центру и пробил с левой в направлении ближнего угла - мяч прошел рядом со стойкой.
  • Офсайд
    31'
    Форсберг после заброса из глубины не смог пробить Магомедалиева с близкого расстояния, к тому же у десятки шведской сборной был явный офсайд.
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    • 30'
      Дадашов прошел по левому флангу и остро прострелил во вратарскую, куда никто из партнеров не успел.
    • Желтая карточка
      29'
      Шейдаев получает желтую карточку за неспортивное поведение, помешал Рамиль быстро разыграть свободный удар соперникам.
    • Опасный момент
      28'
      После еще одного углового Магомедалиев не удержал мяч в руках после контакта с соперником, свистка арбитра не последовало, однако Дьёкерешу не удалось запихать мяч в ворота!
    • 27'
      Форсберг продвинул мяч по центральной зоне и попытался тонкой передачей найти в штрафной Кулушевски, однако Джафаргулиев опередил форварда "Тоттенхэма".
    • Угловой
      26'
      Ответили своим угловым гости, однако подача Форсберга не стала точной, вторым темпом шведы также допустили потерю.
    • Опасный момент
      25'
      После навеса Махмудова последовала скидка на дальнюю штангу, Шейдаев пробивал слёта с близкого расстояния, но не попал в створ!
    • Угловой
      24'
      Махмудов с углового подает на ближний угол вратарской, Хеландер играет на опережение и вновь выбивает снаряд за лицевую.
    • 23'
      Выпад хозяев через левый фланг завершается заблокированной подачей Джафаргулиева, первый свой угловой заработали подопечные Джованни Де Бьязи.
    • Угловой
      22'
      Форсберг разыграл угловой с Семой, последний навесил во вратарскую, где Магомедалиев без труда забрал мяч.
    • 21'
      Возобновилась игра в Баку, Кулушевски исполнил крученую подачу с правого фланга, а Мустафазаде на всякий случай отправил мяч за лицевую.
    • Травма, повреждение
      19'
      Байрамову после столкновения с Семой на фланге требуется помощь врачей, но вряд ли Турал попросит сейчас замену.
    • 17'
      Магомедалиев уже сейчас откровенно потягивает время, главный арбитр встречи вынуждена подгонять голкипера хозяев.
    • 16'
      Новая атака сборной Швеции завершается не самым удачным навесом с правого фланга, мяч уходит за лицевую линию.
    • 14'
      Отметим, что параллельно в этой группе играют сборные Эстонии и Австрии, а Бельгия вчера играла товарищеский матч с сербами, который выиграла с минимальным счётом.
    • Офсайд
      12'
      Кулушевски получает мяч на правом фланге атаки, однако у Деяна зафиксирован офсайд в этом моменте.
    • 11'
      Сема подключился по левому флангу и попытался навесить в чужие владения, однако оборона хозяев сработала внимательно.
    • 10'
      В данный момент у обеих команд по 7 очков в активе, правда, шведы всё равно выше по разнице личных встреч. Тем не менее, такое соседство для Азербайджана можно признать успехом.
    • 9'
      Отметим, что в Швеции хозяева поля разгромили Азербайджан со счётом 5:0, и до сегодняшнего дня во всех трех очных матчах азербайджанцы не забили шведам ни разу.
    • Видеоповтор
      8'
      Небольшая заминка у нас перед возобновлением игры, Эстер Штаубли ждет подсказки от ВАР, но в итоге гол засчитан! Вот это начало от сборной Азербайджана!
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РЕНАТ ДАДАШОВ!
      Исаев вошел в штрафную с левого края и отдал передачу на Дадашова, который с угла вратарской пробил мимо Ольсена!
    • 5'
      Отметим, что обе сборные уже доигрывают отборочный цикл, в этой группе выше остальных уже точно финишируют сборные Бельгии и Австрии.
    • 4'
      Ответная шведская атака завершается подачей с правого угла штрафной - Магомедалиев на выходе спокойно забирает мяч.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭМИН МАХМУДОВ!
      Ошибаются шведы около своей штрафной, Дадашов накрыл Линделофа и исполнил перевод на правый край штрафной, а Махмудов с близкого расстояния пробил мимо голкипера!
    • 2'
      Форсберг исполнил подачу со штрафного с правого фланга, Линделоф добрался до верхового мяча, однако пробил выше створа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан 2:0 Швеция

    Исход игры
    Азербайджан
    6.2% (8)
    Ничья
    7% (9)
    Швеция
    86.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (68)
    Меньше
    41.38% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (68)
    Нет
    41.38% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    38% (49)
    0:1 Швеция
    16.3% (21)
    0:2 Швеция
    14.7% (19)
    1:3 Швеция
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    0:3 Швеция
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:0 Азербайджан
    1.6% (2)
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