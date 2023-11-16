Позиционная атака в исполнении хозяев поля приводит к отмашке лайнсмена, Махмудов оказался в офсайде.

Хеландер после навеса Форсберга с углового выиграл верховую борьбу, однако пробил головой выше перекладины.

А вот позиционно шведам снова не удается создать момент, Джафаргулиев ставит спину Вальквисту, а Магомедалиев на выходе накрывает мяч.

Еще один угловой с левого фланга подал Форсберг, Магомедалиев на выходе сыграл не лучшим образом, однако на дальней штанге шведов не оказалось.

Новый угловой исполняют шведы, однако исход тот же - мяч вылетает из штрафной площади сборной Азербайджана. Гости его туда возвращают, но точно в руки Магомедалиеву.

39' Корнер в исполнении шведской команды также не приводит ни к чему опасному, легко сборная Азербайджана разряжает обстановку.

38' Кулушевски цепляется за мяч в штрафной площади хозяев и выдает передачу с разворота, однако Диниев выбивает мяч на угловой.

37' Напомним, что сборная Швеции не пропускала европейский футбольный форум, начиная с 2000 года, выступив на шести чемпионатах Европы подряд. В этот раз серия прервалась.

36' 52 процента игрового времени мячом владеет сборная Швеции, и здесь у гостей нет огромного преимущества. Провальный первый тайм для скандинавов, как и весь отборочный цикл.

35' Сванберг стал адресатом передачи на правый край штрафной, однако Джафаргулиев в подкате удачно отыгрался от соперника, организовав удар от ворот.

34' 4:2 у нас по ударам к этой минуте, в створ же попадают только хозяева, причем оба удара в створ привели к голам.

33' Байрамов сместился с правого фланга ближе к центру и пробил с левой в направлении ближнего угла - мяч прошел рядом со стойкой.