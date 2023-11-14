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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #120
 
Позже
Швеция
FIFA #23
Прогнозы 61
Азербайджан 4.9% (3)
X 8.2% (5)
Швеция 86.9% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Швеция
7.80
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4.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан
Швеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.17
Кривоцюк Антон 1 0.17
Байрамов Турал 1 0.17
Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.17
Алиев Азер 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 0.6
Кулушевски Деян 1 0.2
Форсберг Эмиль 1 0.2
Карлссон Йеспер III 1 0.2
Классон Виктор 1 0.2
Кайсон Робин 1 0.2
Исак Александр 1 0.2
Хольм Эмиль 1 0.2
Эланга Энтони 1 0.2
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмудов Эмин 2 0
Шейдаев Рамиль 2 0
Джафаргулиев Элвин 2 0
Байрамов Турал 2 0
Паскуаль Эдди 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Диниев Джошгун 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Кривоцюк Антон 1 0
Эмрели Махир 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиен Исак 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
4
Азербайджан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Швеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0
Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0

Результаты матчей

Азербайджан
Швеция

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
2.
Австрия
 Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 12 - 9 6
4.
Азербайджан
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
5.
Эстония
 Заявка 6 0 1 5 2 - 18 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
5.
Эстония
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
4.
Азербайджан
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 61
    Азербайджан 4.9% (3)
    X 8.2% (5)
    Швеция 86.9% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Швеция
    7.80
    Реклама, pari.ru
    4.50
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    4.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан - Швеция

    Исход игры
    Азербайджан
    4.9% (3)
    Ничья
    8.2% (5)
    Швеция
    86.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (34)
    Меньше
    41.38% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (31)
    Нет
    46.55% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    32.8% (20)
    0:2 Швеция
    19.7% (12)
    0:1 Швеция
    11.5% (7)
    1:3 Швеция
    9.8% (6)
    0:3 Швеция
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
    1:0 Азербайджан
    3.3% (2)
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    Азербайджан
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