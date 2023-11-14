Тур: 9. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Азербайджан
Швеция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|1
|0.17
|Кривоцюк Антон
|1
|0.17
|Байрамов Турал
|1
|0.17
|Шейдаев Рамиль
|1 (1)
|0.17
|Алиев Азер
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|3
|0.6
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Форсберг Эмиль
|1
|0.2
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.2
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Кайсон Робин
|1
|0.2
|Исак Александр
|1
|0.2
|Хольм Эмиль
|1
|0.2
|Эланга Энтони
|1
|0.2
|Вальквист Линус
|0
|0
|Сема Кен
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмудов Эмин
|2
|0
|Шейдаев Рамиль
|2
|0
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Байрамов Турал
|2
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Диниев Джошгун
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Кривоцюк Антон
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Результаты матчей
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Швеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Азербайджан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
2
4
Азербайджан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Швеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0
Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0
Результаты матчей
Азербайджан
Швеция
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Азербайджан
Швеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан - Швеция
Исход игры
Азербайджан
4.9% (3)
Ничья
8.2% (5)
Швеция
86.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (34)
Меньше
41.38% (24)
Обе команды забьют
Да
53.45% (31)
Нет
46.55% (27)
Популярный счёт
1:2 Швеция
32.8% (20)
0:2 Швеция
19.7% (12)
0:1 Швеция
11.5% (7)
1:3 Швеция
9.8% (6)
0:3 Швеция
6.6% (4)
1:1 Ничья
4.9% (3)
1:0 Азербайджан
3.3% (2)
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