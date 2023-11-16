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Тур: 9. Стадион: .
Эстония
FIFA #118
0:2
Перерыв
Австрия
FIFA #25
0'
0:1
26' Гол
Лаймер Конрад
0:2
40' Гол
Линхарт Филипп

Ход матча

26'
0:1
Лаймер Конрад
(Шлагер Ксавер)
40'
0:2
Линхарт Филипп
(Алаба Давид)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 114
Эстония 2.6% (3)
X 2.6% (3)
Австрия 94.7% (108)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
23
Синявский
Василий
14
Веткал
Мартин
20
Поом
Маркус
17
Миллер
Мартин
21
Ващук
Богдан
8
Аниер
Хенри
7
Тунёв
Георгий
1
Шлагер
Александер
6
Зайвальд
Николас
15
Линхарт
Филипп
2
Вебер
Максимилиан
8
Алаба
Давид
4
Шлагер
Ксавер
5
Пош
Штефан
19
Баумгартнер
Кристоф
20
Лаймер
Конрад
11
Грегорич
Михаэль
9
Забитцер
Марсель
Эстония
3-5-2
Австрия
4-3-3

История личных встреч

Эстония
Австрия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.29
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 4 (2) 0.5
Баумгартнер Кристоф 3 0.38
Грегорич Михаэль 3 0.38
Лаймер Конрад 2 0.25
Арнаутович Марко 2 (1) 0.25
Кайнц Флориан 1 0.13
Линхарт Филипп 1 0.13
Пош Штефан 0 0
Алаба Давид 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Кяйт Маттиас 3 0
Синявский Василий 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Пикк Артур 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Веткал Мартин 1 0
Паскочи Максим 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Австрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
8
Эстония
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Австрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
11%
1
13%
1-15
3
17%
2
25%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5
Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1
Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2

Результаты матчей

Эстония
Австрия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эстония
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Бельгия
 Заявка 7 5 2 0 17 - 4 17
3.
Швеция
 0:2 Заявка 7 2 1 4 12 - 11 7
4.
Азербайджан
 2:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
5.
Эстония
 0:2 Заявка 7 0 1 6 2 - 20 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2:0 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 5
3.
Азербайджан
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
4.
Швеция
 0:2 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5.
Эстония
 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 2:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Швеция
 0:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
4.
Азербайджан
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Алаба Давид сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Линхарт Филипп бьет в цель!
  • 26'
    Шлагер Ксавер сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Лаймер Конрад бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 114
Эстония 2.6% (3)
X 2.6% (3)
Австрия 94.7% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эстония
Ничья
Австрия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эстония 0:2 Австрия

Исход игры
Эстония
2.6% (3)
Ничья
2.6% (3)
Австрия
94.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
32.11% (35)
Нет
67.89% (74)
Популярный счёт
0:2 Австрия
46.1% (53)
1:2 Австрия
14.8% (17)
1:3 Австрия
13% (15)
0:3 Австрия
9.6% (11)
0:1 Австрия
7% (8)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:0 Эстония
1.7% (2)
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