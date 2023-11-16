Тур: 9. Стадион: А. Ле Кок Арена.
Ход матча
26'
0:1
40'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
20
Поом
Маркус
21
Ващук
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ващук БогданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тур ЭдгарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
11 Тамм АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
История личных встреч
Эстония
Австрия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саппинен Рауно
|2
|0.29
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Миллер Мартин
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Марсель
|4 (2)
|0.5
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.38
|Грегорич Михаэль
|3
|0.38
|Лаймер Конрад
|2
|0.25
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|0.25
|Кайнц Флориан
|1
|0.13
|Линхарт Филипп
|1
|0.13
|Пош Штефан
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Карточки
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|3
|0
|Синявский Василий
|2
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Эстония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Австрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
8
Эстония
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Австрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
11%
1
13%
1-15
3
17%
2
25%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
3
17%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5
Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1
Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2
Результаты матчей
Эстония
Австрия
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эстония
Австрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эстония 0:2 Австрия
Исход игры
Эстония
2.6% (3)
Ничья
2.6% (3)
Австрия
94.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
32.11% (35)
Нет
67.89% (74)
Популярный счёт
0:2 Австрия
46.1% (53)
1:2 Австрия
14.8% (17)
1:3 Австрия
13% (15)
0:3 Австрия
9.6% (11)
0:1 Австрия
7% (8)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:0 Эстония
1.7% (2)
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