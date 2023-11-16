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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Эстония
FIFA #118
0:2
Конец матча
Австрия
FIFA #25
0'
0:1
26' Гол
Лаймер Конрад
0:2
40' Гол
Линхарт Филипп
90'+3

Ход матча

26'
0:1
Лаймер Конрад
(Шлагер Ксавер)
40'
0:2
Линхарт Филипп
(Алаба Давид)
46'
 
Арнаутович Марко
Лаймер Конрад
60'
Шейн Рокко Роберт
Тунёв Георгий
 
60'
Oliver Jurgens
Аниер Хенри
 
63'
 
Калайджич Саша
Грегорич Михаэль
63'
 
Шмид Романо
Баумгартнер Кристоф
71'
Пикк Артур
Миллер Мартин
 
71'
Зенёв Сергей
Ващук Богдан
 
76'
 
Зайдль Маттиас
Шлагер Ксавер
83'
Пеэтсон Расмус
Поом Маркус
 
89'
 
Кайнц Флориан
Забитцер Марсель

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Эстония 2.6% (3)
X 2.6% (3)
Австрия 94.8% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
23
Синявский
Василий
14
Веткал
Мартин
20
Поом
Маркус
17
Миллер
Мартин
21
Ващук
Богдан
8
Аниер
Хенри
7
Тунёв
Георгий
1
Шлагер
Александер
6
Зайвальд
Николас
15
Линхарт
Филипп
2
Вебер
Максимилиан
8
Алаба
Давид
4
Шлагер
Ксавер
5
Пош
Штефан
19
Баумгартнер
Кристоф
20
Лаймер
Конрад
11
Грегорич
Михаэль
9
Забитцер
Марсель
Эстония
3-5-2
Австрия
4-3-3

История личных встреч

Эстония
Австрия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.29
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 4 (2) 0.5
Баумгартнер Кристоф 3 0.38
Грегорич Михаэль 3 0.38
Лаймер Конрад 2 0.25
Арнаутович Марко 2 (1) 0.25
Кайнц Флориан 1 0.13
Линхарт Филипп 1 0.13
Пош Штефан 0 0
Алаба Давид 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Кяйт Маттиас 3 0
Синявский Василий 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Пикк Артур 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Веткал Мартин 1 0
Паскочи Максим 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Австрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
8
Эстония
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Австрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
16
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
1
13%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5
Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Австрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1
Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2

Результаты матчей

Эстония
Австрия

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эстония
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
2.
Бельгия
 Заявка 7 5 2 0 17 - 4 17
3.
Швеция
 Заявка 7 2 1 4 12 - 12 7
4.
Азербайджан
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
5.
Эстония
 Заявка 7 0 1 6 2 - 20 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Бельгия
 Заявка 3 1 2 0 7 - 2 5
3.
Азербайджан
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
4.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
5.
Эстония
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Швеция
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
4.
Азербайджан
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
5.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
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    Прогнозы 115
    Эстония 2.6% (3)
    X 2.6% (3)
    Австрия 94.8% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстония 0:2 Австрия

    Исход игры
    Эстония
    2.6% (3)
    Ничья
    2.6% (3)
    Австрия
    94.8% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    32.11% (35)
    Нет
    67.89% (74)
    Популярный счёт
    0:2 Австрия
    46.1% (53)
    1:2 Австрия
    14.8% (17)
    1:3 Австрия
    13% (15)
    0:3 Австрия
    9.6% (11)
    0:1 Австрия
    7% (8)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Эстония
    1.7% (2)
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