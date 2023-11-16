Продолжают после потери игрока владеть мячом испанцы на чужой половине поля. Всё это привело к тому, что Малл в одном из эпизодов мяч забирает.

Навас с правого фланга делал полунавес в штрафную, но никто кроме Рикельме на левом фланге на него не откликнулся. Заработал свежий игрок зато угловой, пятый или шестой для гостей за этот тайм.

Контролируют испанцы мяч в последнюю минуту тайма то на своей, то на чужой половине поля - киприоты что есть сил пытаются прессинговать.

Провели две компенсированные минуты испанцы с мячом на чужой половине поля, но создать ничего так и не смогли. Владение у хозяев, которые в атаку особо не рвутся.

Перерыв! 3:0, испанцы громят аутсайдера на выезде пока. Немного отдохнём и посмотрим, что будет дальше.

Гримальдо с левого фланга простреливал на Хоселу, который готовился оформлять четвёртый мяч! Но Гогич передачу перехватывает, отправляя сферу на угловой.

В руку Мерино мяч попадает после подачи с корнера.

А теперь Мерино с левого фланга Хоселу искал своей острой передачей - Лайфис перехватывает мяч.

Грубейшая ошибка в обороне киприотов - Хоселу отобрал мяч на правом фланге и прострелил на Оярсабаля, который в подкате замыкал его подачу - Манн спасает!

Какой-же досадный момент. Оярсабаль не может подняться после своего неудавшегося удара. Поднимает Микель руку вверх. Это похоже на мышечное повреждение...

Оперативно Рикельме Оярсабаля меняет. Пожелаем здоровья Микелю, который оформил сегодня гол и ассист.

Ямаль исполнил корнер с левого фланга - вновь фол в атаке от испанцев, Хоселу подтолкнул оппонента.

На первый удар в створ ворот созрели киприоты - это Кастанос с метров 30 прицелился и пробил по воротам Райи - не проблема для голкипера "Арсенала". Ну, чтоб не скучал там!

Зарабатывают гости ещё один корнер вслед за предыдущим - теперь с правого флажка будет подача.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! И третий мяч влетает в ворота киприотов! Навесил Оярсабаль с углового на дальнюю штангу, где один-одинёшенек Хоселу спокойно замкнул подачу от партнёра, опередив Каро!

А Оярсабаль вслед за голом записывает себе в актив и голевую передачу!

Думаю, можно уже забыть про вероятность, что сегодня киприоты ещё могут набрать хотя бы один балл. Совершенно не справляется их оборона с соперником.

Кстати, в домашней игре испанцы забили Кипру шесть голов за оба тайма. А здесь - уже три за первые полчаса. Как думаете, забьют сегодня больше?

Вырвались по левому флангу киприоты в редкую для них атаку - ле Норман подтолкнул Питаса, но Балакин этот момент почему-то пропустил.

Тем временем на ногах наставник испанцев де ла Фуэнте - постоянно что-то подсказывает он своим подопечным.

Кириаку отчаянно пытался зацепиться за мяч на правом фланге и проиграл борьбу Гримальдо.

250 передач сделали к этому моменту испанцы и всего 43 - киприоты, подсказывают коллеги из мира статистики.

Раз уж пока на поле почти ничего не происходит, напомню, что на этом стадионе свои матчи играет местный "Арис". А в его рядах выступает небезызвестный Александр Кокорин. Поэтому этот стадион непосредственно связан с российским форвардом!

27' Очередная атака и навес с правого фланга от Гави приносят корнер испанцам! С левого фланга Оярсабаль исполнит.

26' ШТАНГААА! ЭТО СУБИМЕНДИ! Навас сделал рейд по правому флангу, отдал на Хоселу, который пяточкой скатил на Гави в центр штрафной! Гави отпасовал на Субименди, который сотряс левую штангу ворот Малла.

25' А Гримальдо тем временем оформляет ассист в дебютной игре за сборную Испании! Поздравим защитника "Байера" с этим достижением.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ГОЛ ЗАСЧИТАН! Совсем-совсем на грани, но остался Оярсабль не в офсайде. Высокоточные офсайдные линии системы ВАР нам это показали. Удваивает преимущество "красная фурия"!

23' Нет, проверяет момент бригада ВАР! Значит, не всё тут однозначно. Возникла пауза. Чертят видеоарбитры необходимые линии.

22' А вот и второй мяч оформляют испанцы, но спустя несколько секунд лайнсмен зафиксировал офсайд у Оярсабаля! Гримальдо с левого фланга на него передачу исполнял, а Микель пустил мяч "под голкипером" киприотов.

21' Последний матч и последняя возможность сегодня у киприотов набрать хоть какие-то очки в группе А. Я напомню, у них до сих пор баранка по этому показателю. И всего два забитых гола в семи играх при 25 пропущенных.

20' А вот редкий момент! Киприоты на половину поля оппонентов переместились! Пытался Кириаку заработать штрафной на правом фланге атаки в борьбе в Гримальдо, но Балакин не видит в эпизоде нарушения правил.

19' Хоселу в касание с лёта замыкал передачу из глубины на линии штрафной - получилось слегка правее штанги ворот Малла.

18' Теперь Райю прессинговать пытались киприоты - успеха им это не принесло.

16' Пустились хозяева в активный прессинг, Коррейя так боролся корпусом с Субименди в центре поля, что перестарался и получил первую жёлтую карточку в нашей игре.

15' Ямаль переводил с правого фланга на Оярсабаля, но игроку "Реал Сосьедада" не удалось принять и обработать передачу.

14' Совершили киприоты на своей половине поля долгожданный отбор - это Питтас постарался, вернувшийся в оборону. Но спустя полминуты сферой вновь владеют испанцы.

13' Ещё один прострел с правого фланга от Ямаля - но теперь точно в руки Маллу.

12' Продолжают тотально контролировать мяч гости. Но похвалим киприотов за то, что эта команда не всю первую десятиминутку наглухо отсиживалась в обороне.

11' Потенциально опасная атака у испанцев вырисовывалась по правому флангу, Ямаль вешал в штрафную, но на острие атаки Хоселу толкнул в спину Гогича. Придётся начинать всё заново, так бывает.

10' Потревожили Райю хозяева длинной обостряющей передачей - Давиду пришлось аж метров на 20-30 от своих ворот убежать в поле, чтобы выбить спортивный снаряд обратно. Но уверен в своих действиях страж ворот.

9' Здесь Гави сфолил примерно в центре поля на игроке киприотов, небольшая пауза возникла.

8' А вот и ответ! По левому флангу киприоты вырывались в контратаку, где Коррейя исполнял прострел в штрафную Давида Райи. Проблем для испанцев этот манёвр не принёс.

7' Едва второй не залетает в ворота киприотов! Хоселу получил пространство на правом фланге и прострелил на Мерино, который примерно с линии штрафной бил наверняка - на пути мяча встал игрок хозяев и перевел сферу на угловой!

6' Да уж, недолго продержался абсолютный аутсайдер группы...

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! И это быстрый гол от "красной фурии"! Юное дарование "Барселоны" Ламин Ямаль! Выводил Мерино Хоселу один на один с голкипером, однако у опытного нападающего удар не получился - сфера покатилась дальше на Ямаля, который совершенно один на правом полуфланге обработал мяч и пробил по воротам Малла после небольшой паузы!



5' В комфортнейших условиях играют наши команды. +22 на южном береге Кипра, почти нулевая вероятность осадков - красота, да и только!

4' Продолжают владеть инициативой гости - Гримальдо в своём дебютном матче за сборную ворвался в штрафную с левого фланга, но был зажат в "коробочку" защитником и вратарём команды Кипра.

3' Отбились, отбились хозяева от стандарта, но с трудом! Несколько секунд мяч метался по штрафной киприотов, пока не был вынесен на половину поля испанцев.

2' Что-то пытались придумать на правом фланге Ямаль и Навас, в итоге последний исполнил прострел в штрафную хозяев и заработал корнер!

2' С контроля мяча начала испанская команда - встречает местная публика владение гостей свистом!

1' В белой форме вышли на игру хозяева, игроки "красной фурии" облачились в красно-синие традиционные цвета.