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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Кипр
FIFA #124
0:3
Перерыв
Испания
FIFA #8
0'
0:1
5' Гол
Ямаль Ламин
17' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
0:2
22' Гол
Оярсабаль Микель
0:3
28' Гол
Хоселу Санмартин

Ход матча

5'
0:1
Ямаль Ламин
(Мерино Микель)
17'
Коррейя Андерсон
 
22'
0:2
Оярсабаль Микель
(Гримальдо Алехандро)
28'
0:3
Хоселу Санмартин
(Оярсабаль Микель)
40'
 
Рикельме Родриго
Оярсабаль Микель

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 88 Количество передач 395
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогнозы 122
Кипр 2.5% (3)
X 0.8% (1)
Испания 96.7% (118)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Малл
Джоэл
2
Каро
Андреас
6
Гогич
Александрос
19
Лайфис
Константинос
16
Андреу
Стелиос
4
Иоанну
Николас
12
Кириаку
Хараламбос
3
Киприану
Гектор
20
Кастанос
Григорис
7
Коррейя
Андерсон
9
Питтас
Яннис
1
Райя
Давид
22
Навас
Хесус
3
Ле
Норман
Робен
4
Торрес
Пау
II
2
Гримальдо
Алехандро
9
Гави
18
Субименди
Мартин
6
Мерино
Микель
17
Ямаль
Ламин
12
Хоселу
Санмартин
21
Оярсабаль
Микель
Кипр
5-4-1
Испания
4-3-3

История личных встреч

Кипр
Испания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.13
Питтас Яннис 1 (1) 0.13
Христофи Димитрос 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 4 0.57
Мората Альваро 4 0.57
Ольмо Дани 2 0.29
Торрес Ферран 2 0.29
Гави 2 0.29
Ямаль Ламин 2 0.29
Уильямс Нико 1 0.14
Мерино Микель 1 0.14
Оярсабаль Микель 1 0.14
Баэна Алехандро 1 0.14
Сансет Ойян 1 0.14
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Навас Хесус 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Коррейя Андерсон 2 0
Питтас Яннис 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Каро Андреас 2 0
Христофи Димитрос 1 0
Кусулос Янис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Аспас Яго 1 0
Мората Альваро 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Унай Симон 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Испания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Кипр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Испания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

0
11
Кипр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Испания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
5
45%
76-90

Пропущено

16
0
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Забито

2
18
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
50%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
50%
5
28%
76-90

Пропущено

25
4
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
8%
1
25%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
2
50%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3
Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7
Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0

Результаты матчей

Кипр
Испания

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кипр
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:0 Заявка 7 6 0 1 22 - 3 18
2.
Шотландия
 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
3.
Норвегия
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
4.
Грузия
 1:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 13 10
5.
Кипр
 0:3 Заявка 8 0 0 8 2 - 28 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Грузия
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
4.
Норвегия
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
5.
Кипр
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3:0 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
2.
Шотландия
 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Грузия
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
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Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! 3:0, испанцы громят аутсайдера на выезде пока. Немного отдохнём и посмотрим, что будет дальше.
  • 45'
    Провели две компенсированные минуты испанцы с мячом на чужой половине поля, но создать ничего так и не смогли. Владение у хозяев, которые в атаку особо не рвутся.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму от Балакина.
  • 45'
    Контролируют испанцы мяч в последнюю минуту тайма то на своей, то на чужой половине поля - киприоты что есть сил пытаются прессинговать.
  • 45'
    Не самый удачный розыгрыш стандарта - мяч вынесен.
  • Угловой
    44'
    Навас с правого фланга делал полунавес в штрафную, но никто кроме Рикельме на левом фланге на него не откликнулся. Заработал свежий игрок зато угловой, пятый или шестой для гостей за этот тайм.
  • 43'
    Продолжают после потери игрока владеть мячом испанцы на чужой половине поля. Всё это привело к тому, что Малл в одном из эпизодов мяч забирает.
  • 42'
    На первый удар в створ ворот созрели киприоты - это Кастанос с метров 30 прицелился и пробил по воротам Райи - не проблема для голкипера "Арсенала". Ну, чтоб не скучал там!
  • Угловой
    41'
    Ямаль исполнил корнер с левого фланга - вновь фол в атаке от испанцев, Хоселу подтолкнул оппонента.
  • Замена
    40'
    Оперативно Рикельме Оярсабаля меняет. Пожелаем здоровья Микелю, который оформил сегодня гол и ассист.
  • Травма, повреждение
    39'
    Какой-же досадный момент. Оярсабаль не может подняться после своего неудавшегося удара. Поднимает Микель руку вверх. Это похоже на мышечное повреждение...
  • Опасный момент
    39'
    Грубейшая ошибка в обороне киприотов - Хоселу отобрал мяч на правом фланге и прострелил на Оярсабаля, который в подкате замыкал его подачу - Манн спасает!
  • 38'
    А теперь Мерино с левого фланга Хоселу искал своей острой передачей - Лайфис перехватывает мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    В руку Мерино мяч попадает после подачи с корнера.
  • Угловой
    36'
    Гримальдо с левого фланга простреливал на Хоселу, который готовился оформлять четвёртый мяч! Но Гогич передачу перехватывает, отправляя сферу на угловой.
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    • 35'
      Раз уж пока на поле почти ничего не происходит, напомню, что на этом стадионе свои матчи играет местный "Арис". А в его рядах выступает небезызвестный Александр Кокорин. Поэтому этот стадион непосредственно связан с российским форвардом!
    • 34'
      250 передач сделали к этому моменту испанцы и всего 43 - киприоты, подсказывают коллеги из мира статистики.
    • 34'
      Кириаку отчаянно пытался зацепиться за мяч на правом фланге и проиграл борьбу Гримальдо.
    • 33'
      Тем временем на ногах наставник испанцев де ла Фуэнте - постоянно что-то подсказывает он своим подопечным. 
    • 32'
      Вырвались по левому флангу киприоты в редкую для них атаку - ле Норман подтолкнул Питаса, но Балакин этот момент почему-то пропустил.
    • 32'
      Кстати, в домашней игре испанцы забили Кипру шесть голов за оба тайма. А здесь - уже три за первые полчаса. Как думаете, забьют сегодня больше?
    • 31'
      Думаю, можно уже забыть про вероятность, что сегодня киприоты ещё могут набрать хотя бы один балл. Совершенно не справляется их оборона с соперником. 
    • 30'
      А Оярсабаль вслед за голом записывает себе в актив и голевую передачу!
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! И третий мяч влетает в ворота киприотов! Навесил Оярсабаль с углового на дальнюю штангу, где один-одинёшенек Хоселу спокойно замкнул подачу от партнёра, опередив Каро!
       
    • Угловой
      28'
      Зарабатывают гости ещё один корнер вслед за предыдущим - теперь с правого флажка будет подача.
    • Угловой
      27'
      Очередная атака и навес с правого фланга от Гави приносят корнер испанцам! С левого фланга Оярсабаль исполнит.
    • Штанга
      26'
      ШТАНГААА! ЭТО СУБИМЕНДИ! Навас сделал рейд по правому флангу, отдал на Хоселу, который пяточкой скатил на Гави в центр штрафной! Гави отпасовал на Субименди, который сотряс левую штангу ворот Малла.
    • 25'
      А Гримальдо тем временем оформляет ассист в дебютной игре за сборную Испании! Поздравим защитника "Байера" с этим достижением.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ГОЛ ЗАСЧИТАН! Совсем-совсем на грани, но остался Оярсабль не в офсайде. Высокоточные офсайдные линии системы ВАР нам это показали. Удваивает преимущество "красная фурия"!
    • Судья
      23'
      Нет, проверяет момент бригада ВАР! Значит, не всё тут однозначно. Возникла пауза. Чертят видеоарбитры необходимые линии.
    • Офсайд
      22'
      А вот и второй мяч оформляют испанцы, но спустя несколько секунд лайнсмен зафиксировал офсайд у Оярсабаля! Гримальдо с левого фланга на него передачу исполнял, а Микель пустил мяч "под голкипером" киприотов.
    • 21'
      Последний матч и последняя возможность сегодня у киприотов набрать хоть какие-то очки в группе А. Я напомню, у них до сих пор баранка по этому показателю. И всего два забитых гола в семи играх при 25 пропущенных.
    • 20'
      А вот редкий момент! Киприоты на половину поля оппонентов переместились! Пытался Кириаку заработать штрафной на правом фланге атаки в борьбе в Гримальдо, но Балакин не видит в эпизоде нарушения правил.
    • 19'
      Хоселу в касание с лёта замыкал передачу из глубины на линии штрафной - получилось слегка правее штанги ворот Малла.
    • 18'
      Теперь Райю прессинговать пытались киприоты - успеха им это не принесло. 
    • Желтая карточка
      16'
      Пустились хозяева в активный прессинг, Коррейя так боролся корпусом с Субименди в центре поля, что перестарался и получил первую жёлтую карточку в нашей игре.
    • 15'
      Ямаль переводил с правого фланга на Оярсабаля, но игроку "Реал Сосьедада" не удалось принять и обработать передачу.
    • 14'
      Совершили киприоты на своей половине поля долгожданный отбор - это Питтас постарался, вернувшийся в оборону. Но спустя полминуты сферой вновь владеют испанцы.
    • 13'
      Ещё один прострел с правого фланга от Ямаля - но теперь точно в руки Маллу. 
    • 12'
      Продолжают тотально контролировать мяч гости. Но похвалим киприотов за то, что эта команда не всю первую десятиминутку наглухо отсиживалась в обороне.
    • Фол, нарушение
      11'
      Потенциально опасная атака у испанцев вырисовывалась по правому флангу, Ямаль вешал в штрафную, но на острие атаки Хоселу толкнул в спину Гогича. Придётся начинать всё заново, так бывает.
    • 10'
      Потревожили Райю хозяева длинной обостряющей передачей - Давиду пришлось аж метров на 20-30 от своих ворот убежать в поле, чтобы выбить спортивный снаряд обратно. Но уверен в своих действиях страж ворот.
    • Фол, нарушение
      9'
      Здесь Гави сфолил примерно в центре поля на игроке киприотов, небольшая пауза возникла. 
    • 8'
      А вот и ответ! По левому флангу киприоты вырывались в контратаку, где Коррейя исполнял прострел в штрафную Давида Райи. Проблем для испанцев этот манёвр не принёс.
    • Опасный момент
      7'
      Едва второй не залетает в ворота киприотов! Хоселу получил пространство на правом фланге и прострелил на Мерино, который примерно с линии штрафной бил наверняка - на пути мяча встал игрок хозяев и перевел сферу на угловой!
    • 6'
      Да уж, недолго продержался абсолютный аутсайдер группы...
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! И это быстрый гол от "красной фурии"! Юное дарование "Барселоны" Ламин Ямаль! Выводил Мерино Хоселу один на один с голкипером, однако у опытного нападающего удар не получился - сфера покатилась дальше на Ямаля, который совершенно один на правом полуфланге обработал мяч и пробил по воротам Малла после небольшой паузы!
       
    • Дождь
      5'
      В комфортнейших условиях играют наши команды. +22 на южном береге Кипра, почти нулевая вероятность осадков - красота, да и только!
    • 4'
      Продолжают владеть инициативой гости - Гримальдо в своём дебютном матче за сборную ворвался в штрафную с левого фланга, но был зажат в "коробочку" защитником и вратарём команды Кипра.
    • 3'
      Отбились, отбились хозяева от стандарта, но с трудом! Несколько секунд мяч метался по штрафной киприотов, пока не был вынесен на половину поля испанцев.
    • Угловой
      2'
      Что-то пытались придумать на правом фланге Ямаль и Навас, в итоге последний исполнил прострел в штрафную хозяев и заработал корнер!
    • 2'
      С контроля мяча начала испанская команда - встречает местная публика владение гостей свистом!
    • 1'
      В белой форме вышли на игру хозяева, игроки "красной фурии" облачились в красно-синие традиционные цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кипр 0:3 Испания

    Исход игры
    Кипр
    2.4% (3)
    Ничья
    0.8% (1)
    Испания
    96.8% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (92)
    Меньше
    20% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    16.52% (19)
    Нет
    83.48% (96)
    Популярный счёт
    0:3 Испания
    37.1% (46)
    0:2 Испания
    16.9% (21)
    0:4 Испания
    14.5% (18)
    1:3 Испания
    6.5% (8)
    0:5 Испания
    6.5% (8)
    1:2 Испания
    4.8% (6)
    1:4 Испания
    2.4% (3)
    0:6 Испания
    1.6% (2)
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