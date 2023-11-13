Тур: 9. Стадион: Альфамега.
История личных встреч
Кипр
Испания
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастанос Григорис
|1
|0.14
|Питтас Яннис
|1 (1)
|0.14
|Христофи Димитрос
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|4
|0.67
|Хоселу Санмартин
|3
|0.5
|Ольмо Дани
|2
|0.33
|Торрес Ферран
|2
|0.33
|Гави
|2
|0.33
|Уильямс Нико
|1
|0.17
|Мерино Микель
|1
|0.17
|Баэна Алехандро
|1
|0.17
|Сансет Ойян
|1
|0.17
|Ямаль Ламин
|1
|0.17
|Фабиан Руис
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Гогич Александрос
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Гави
|1
|0
Результаты матчей
Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Испания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Кипр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Испания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
0
11
Кипр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Испания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
5
45%
76-90
Пропущено
16
0
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Забито
2
18
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
50%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
50%
5
28%
76-90
Пропущено
25
4
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
8%
1
25%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
2
50%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3
Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7
Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0
Результаты матчей
Кипр
Испания
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кипр
Испания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кипр - Испания
Исход игры
Кипр
0% (0)
Ничья
1.6% (1)
Испания
98.4% (60)
Тотал 2.5
Больше
75.86% (44)
Меньше
24.14% (14)
Обе команды забьют
Да
24.14% (14)
Нет
75.86% (44)
Популярный счёт
0:3 Испания
32.8% (20)
0:2 Испания
21.3% (13)
0:4 Испания
14.8% (9)
1:2 Испания
9.8% (6)
1:3 Испания
8.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!