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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Кипр
FIFA #124
 
Позже
Испания
FIFA #8
Прогнозы 61
Кипр 0% (0)
X 1.6% (1)
Испания 98.4% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кипр
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кипр
Испания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.14
Питтас Яннис 1 (1) 0.14
Христофи Димитрос 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 0.67
Хоселу Санмартин 3 0.5
Ольмо Дани 2 0.33
Торрес Ферран 2 0.33
Гави 2 0.33
Уильямс Нико 1 0.17
Мерино Микель 1 0.17
Баэна Алехандро 1 0.17
Сансет Ойян 1 0.17
Ямаль Ламин 1 0.17
Фабиан Руис 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Навас Хесус 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Гайя Хосе 0 0
Асенсио Марко 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Питтас Яннис 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Каро Андреас 2 0
Христофи Димитрос 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Кусулос Янис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Аспас Яго 1 0
Мората Альваро 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Мерино Микель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Унай Симон 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пино Йереми 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Испания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Кипр
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Испания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

0
11
Кипр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Испания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
5
45%
76-90

Пропущено

16
0
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Забито

2
18
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
50%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
50%
5
28%
76-90

Пропущено

25
4
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
8%
1
25%
1-15
4
16%
1
25%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
2
50%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
8
32%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3
Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0
Испания
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7
Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0

Результаты матчей

Кипр
Испания

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кипр
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 6 5 0 1 19 - 3 15
2.
Шотландия
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Норвегия
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
4.
Грузия
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Кипр
 Заявка 7 0 0 7 2 - 25 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Грузия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Шотландия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 61
    Кипр 0% (0)
    X 1.6% (1)
    Испания 98.4% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    Испания
    60.00
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    19.00
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    1.06
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кипр - Испания

    Исход игры
    Кипр
    0% (0)
    Ничья
    1.6% (1)
    Испания
    98.4% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.86% (44)
    Меньше
    24.14% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    24.14% (14)
    Нет
    75.86% (44)
    Популярный счёт
    0:3 Испания
    32.8% (20)
    0:2 Испания
    21.3% (13)
    0:4 Испания
    14.8% (9)
    1:2 Испания
    9.8% (6)
    1:3 Испания
    8.2% (5)
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    Кипр
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