Тур: 9. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Главный судья: Поусон Крейг
0'
0:1
17' ГолОскарссон Орри
1:1
30' ГолКуцка Юрай
2:1
36' ПенальтиДуда Ондрей
3:1
47' ГолГараслин Лукаш
4:1
55' ГолГараслин Лукаш
4:2
74' ГолГудьонсен Андри
88' Желтая карточкаДубравка Мартин
Ход матча
17'
0:1
30'
1:1
36'
2:1
47'
3:1
55'
4:1
74'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
287 Количество передач 142
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
18
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
-
21 Дурис ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Словакия
Исландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|3
|0.33
|Ганцко Давид
|2
|0.22
|Дуда Ондрей
|2 (1)
|0.22
|Куцка Юрай
|2
|0.22
|Мак Роберт
|2
|0.22
|Лоботка Станислав
|1
|0.11
|Вавро Денис
|1
|0.11
|Дурис Давид
|1
|0.11
|Суслов Томаш
|1
|0.11
|Бенеш Ласло
|0
|0
|Гамшик Марек
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
|Боженик Роберт
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.33
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0.33
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.33
|Гудьонсен Андри
|2
|0.22
|Оскарссон Орри
|2
|0.22
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.22
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.11
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Траустасон Арнор
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Виллюмссон Виллюм
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|3
|0
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Томич Михал
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
6
Словакия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Исландия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
4
80%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
36%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2
Исландия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2
Результаты матчей
Словакия
Исландия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Словакия
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
26
17
26
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|34 - 2
|27
|2.
|4:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|3:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 18
|14
|4.
|2:4 Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|5.
|0:3 Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|6.
|0:2 Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 27
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|4:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|2:4 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|6.
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|4:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|3:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|2:4 Заявка
|4
|1
|0
|3
|10 - 10
|3
|5.
|0:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словакия 4:2 Исландия
Исход игры
Словакия
90.6% (106)
Ничья
7.7% (9)
Исландия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Словакия
41% (48)
1:0 Словакия
25.6% (30)
2:0 Словакия
12.8% (15)
1:1 Ничья
5.1% (6)
3:1 Словакия
2.6% (3)
3:0 Словакия
2.6% (3)
1:2 Исландия
1.7% (2)
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