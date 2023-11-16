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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Словакия
FIFA #50
4:2
Конец матча
Исландия
FIFA #67
0'
0:1
17' Гол
Оскарссон Орри
1:1
30' Гол
Куцка Юрай
2:1
36' Пенальти
Дуда Ондрей
3:1
47' Гол
Гараслин Лукаш
4:1
55' Гол
Гараслин Лукаш
4:2
74' Гол
Гудьонсен Андри
88' Желтая карточка
Дубравка Мартин
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Оскарссон Орри
(Палссон Виктор)
25'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Траустасон Арнор
30'
Куцка Юрай
(Гараслин Лукаш)
1:1
36'
Дуда Ондрей
2:1
46'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Хлинссон Кристиан
47'
Гараслин Лукаш
(Дуда Ондрей)
3:1
55'
Гараслин Лукаш
(Куцка Юрай)
4:1
61'
 
Гуннарссон Арон
Сигурдссон Арнор
65'
Суслов Томаш
Гараслин Лукаш
 
73'
 
Финнбогасон Альфред
Виллюмссон Виллюм
73'
 
Гудьонсен Андри
Оскарссон Орри
74'
4:2
Гудьонсен Андри
(Гудмундссон Йоханн)
79'
Бенеш Ласло
Дуда Ондрей
 
79'
Дурис Давид
Шранц Иван
 
88'
Дубравка Мартин
 
89'
Полиевка Роберт
Боженик Роберт
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 459 Количество передач 350
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Словакия 90.6% (106)
X 7.7% (9)
Исландия 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
6
Дьомбер
Норберт
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
8
Дуда
Ондрей
18
Шранц
Иван
9
Боженик
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
13
Олафссон
Элиас-Рафн
2
Сампстед
Альфонс
5
Ингасон
Сверрир
4
Палссон
Виктор
14
Финнссон
Кольбейн
15
Виллюмссон
Виллюм
21
Траустасон
Арнор
23
Хлинссон
Кристиан
8
Сигурдссон
Арнор
20
Оскарссон
Орри
7
Гудмундссон
Йоханн
Словакия
4-3-3
Исландия
4-3-3

История личных встреч

Словакия
Исландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:2
ТМС
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.33
Ганцко Давид 2 0.22
Дуда Ондрей 2 (1) 0.22
Куцка Юрай 2 0.22
Мак Роберт 2 0.22
Лоботка Станислав 1 0.11
Вавро Денис 1 0.11
Дурис Давид 1 0.11
Суслов Томаш 1 0.11
Бенеш Ласло 0 0
Гамшик Марек 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Боженик Роберт 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.33
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0.33
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.33
Гудьонсен Андри 2 0.22
Оскарссон Орри 2 0.22
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.22
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.11
Торстейнссон Йон 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Палссон Виктор 0 0
Траустасон Арнор 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 3 0
Грошовски Патрик 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Суслов Томаш 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Шранц Иван 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Вернон де Марко 1 0
Боженик Роберт 1 0
Томич Михал 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Словакия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Исландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
6
Словакия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Исландия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
4
44%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
43%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2
Исландия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2

Результаты матчей

Словакия
Исландия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Словакия
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 9 9 0 0 34 - 2 27
2.
Словакия
 Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
3.
Люксембург
 Заявка 9 4 2 3 12 - 19 14
4.
Исландия
 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 9 3 0 6 8 - 18 9
6.
Лихтенштейн
 Заявка 9 0 0 9 1 - 27 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
4.
Исландия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 4 1 0 3 10 - 10 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
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    Прогнозы 117
    Словакия 90.6% (106)
    X 7.7% (9)
    Исландия 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словакия 4:2 Исландия

    Исход игры
    Словакия
    90.6% (106)
    Ничья
    7.7% (9)
    Исландия
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (62)
    Нет
    43.64% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Словакия
    41% (48)
    1:0 Словакия
    25.6% (30)
    2:0 Словакия
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    3:1 Словакия
    2.6% (3)
    3:0 Словакия
    2.6% (3)
    1:2 Исландия
    1.7% (2)
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