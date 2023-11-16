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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Люксембург
FIFA #87
3:0
Второй тайм: 87'
Босния и Герцеговина
FIFA #63
0'
1:0
6' Гол
Олесен Матиас
24' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
26' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
28' Желтая карточка
Цимирот Гойко
2:0
30' Пенальти
Родригес Жерсон
45' Желтая карточка
Гойкович Ренато
3:0
55' Гол в свои ворота
Муякич Нихад
61' Желтая карточка
Махмутович Энес
69' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
71' Желтая карточка
Дедич Амар

Ход матча

6'
Олесен Матиас
(Бонерт Флориан)
1:0
24'
Мартинс Кристофер
 
26'
 
Хаджиахметович Амир
28'
 
Цимирот Гойко
30'
Родригес Жерсон
2:0
45'
 
Гойкович Ренато
46'
 
Хайрадинович Харис
Хаджиахметович Амир
46'
 
Демирович Эрмедин
Стеванович Мирослав
55'
Муякич Нихад
3:0
61'
Махмутович Энес
 
64'
Герсон Ларс
Шано Максим
 
69'
 
Хайрадинович Харис
71'
 
Дедич Амар
75'
Муратович Эдвин
Олесен Матиас
 
75'
Тилль Себастьян
Бонерт Флориан
 
76'
 
Превляк Смаил
Табакович Харис
79'
 
Газибегович Юсуф
Хамулич Саид
84'
Корач Сеид
Махмутович Энес
 
84'
Тилль Оливье
Мартинс Кристофер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Люксембург 16.9% (20)
X 39% (46)
Босния и Герцеговина 44.1% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Люксембург
Ничья
Босния и Герцеговина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
22
Мартинс
Марвин
3
Махмутович
Энес
2
Шано
Максим
13
Карлсон
Дирк
19
Олесен
Матиас
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
4
Бонерт
Флориан
9
Синани
Данел
10
Родригес
Жерсон
1
Василь
Никола
21
Дедич
Амар
2
Гойкович
Ренато
19
Ковачевич
Аднан
5
Муякич
Нихад
18
Хаджиахметович
Амир
13
Цимирот
Гойко
20
Стеванович
Мирослав
8
Крунич
Раде
10
Хамулич
Саид
11
Табакович
Харис
Люксембург
4-4-2
Босния и Герцеговина
4-2-3-1

История личных встреч

Люксембург
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Е2ОМ
0:2
ТМС
1:0
ТМС
0:3
Е2
5:0
Е2
0:3

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 3 (1) 0.33
Синани Данел 3 0.33
Боргес Санчес Ивандро 2 0.22
Олесен Матиас 1 0.11
Шано Максим 1 (1) 0.11
Баррейро Леандро 0 0
Бонерт Флориан 0 0
Курчи Алессио 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.22
Джеко Эдин 1 0.11
Стеванович Мирослав 1 0.11
Дедич Амар 1 0.11
Рахманович Амар 1 0.11
Билбия Неманья 0 0
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 5 0
Махмутович Энес 4 0
Жанс Лоран 3 0
Тиль Венсан 3 0
Герсон Ларс 2 0
Морис Антони 2 0
Шано Максим 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Бонерт Флориан 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Олесен Матиас 1 0
Курчи Алессио 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колашинац Сеад 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Дедич Амар 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Крунич Раде 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Босния и Герцеговина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Босния и Герцеговина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

3
4
Люксембург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Босния и Герцеговина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
17%
3
20%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
39%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Люксембург
Босния и Герцеговина

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 9 9 0 0 34 - 2 27
2.
Словакия
 4:2 Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
3.
Люксембург
 3:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 18 14
4.
Исландия
 2:4 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
5.
Босния и Герцеговина
 0:3 Заявка 9 3 0 6 7 - 17 9
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 9 0 0 9 1 - 27 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 4:2 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 3:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Исландия
 2:4 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 0:3 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 4:2 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Люксембург
 3:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 2:4 Заявка 4 1 0 3 10 - 10 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:3 Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
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    Прогнозы 118
    Люксембург 16.9% (20)
    X 39% (46)
    Босния и Герцеговина 44.1% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Босния и Герцеговина
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 3:0 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Люксембург
    16.9% (20)
    Ничья
    39% (46)
    Босния и Герцеговина
    44.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (40)
    1:2 Босния и Герцеговина
    21.2% (25)
    0:1 Босния и Герцеговина
    8.5% (10)
    2:1 Люксембург
    7.6% (9)
    1:0 Люксембург
    6.8% (8)
    0:2 Босния и Герцеговина
    5.9% (7)
    1:3 Босния и Герцеговина
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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