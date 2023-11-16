Тур: 9. Стадион: Стад де Люксембург.
3:0
Второй тайм: 87'
0'
1:0
6' ГолОлесен Матиас
24' Желтая карточкаМартинс Кристофер
26' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
28' Желтая карточкаЦимирот Гойко
2:0
30' ПенальтиРодригес Жерсон
45' Желтая карточкаГойкович Ренато
3:0
55' Гол в свои воротаМуякич Нихад
61' Желтая карточкаМахмутович Энес
69' Желтая карточкаХайрадинович Харис
71' Желтая карточкаДедич Амар
Ход матча
6'
1:0
28'
30'
2:0
45'
55'
3:0
61'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
13
Карлсон
Дирк
21
Дедич
Амар
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Корач СеидЗащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милошевич Саво
История личных встреч
Люксембург
Босния и Герцеговина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
56
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.33
|Синани Данел
|3
|0.33
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.22
|Олесен Матиас
|1
|0.11
|Шано Максим
|1 (1)
|0.11
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Бонерт Флориан
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.22
|Джеко Эдин
|1
|0.11
|Стеванович Мирослав
|1
|0.11
|Дедич Амар
|1
|0.11
|Рахманович Амар
|1
|0.11
|Билбия Неманья
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|5
|0
|Махмутович Энес
|4
|0
|Жанс Лоран
|3
|0
|Тиль Венсан
|3
|0
|Герсон Ларс
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Родригес Жерсон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
|Курчи Алессио
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Босния и Герцеговина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Босния и Герцеговина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
3
4
Люксембург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Босния и Герцеговина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
17%
3
20%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
39%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1
Результаты матчей
Люксембург
Босния и Герцеговина
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Босния и Герцеговина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
35
35
17
17
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|34 - 2
|27
|2.
|4:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|3:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 18
|14
|4.
|2:4 Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 14
|10
|5.
|0:3 Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|6.
|0:2 Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 27
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|4:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|2:4 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|6.
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|4:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|3:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|2:4 Заявка
|4
|1
|0
|3
|10 - 10
|3
|5.
|0:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 3:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Люксембург
16.9% (20)
Ничья
39% (46)
Босния и Герцеговина
44.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
1:2 Босния и Герцеговина
21.2% (25)
0:1 Босния и Герцеговина
8.5% (10)
2:1 Люксембург
7.6% (9)
1:0 Люксембург
6.8% (8)
0:2 Босния и Герцеговина
5.9% (7)
1:3 Босния и Герцеговина
5.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!