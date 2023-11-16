Тур: 9. Стадион: Под Горицом.
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолКуц Эдвин
27' Желтая карточкаВуячич Игор
32' Желтая карточкаРубежич Слободан
34' Желтая карточкаРадунович Ристо
40' Желтая карточкаВоробьев Модест
2:0
48' ГолЙоветич Стеван
57' Желтая карточкаУткус Эдгарас
72' Желтая карточкаЦамай Дритон
77' Желтая карточкаЛасицкас Юстас
87' Желтая карточкаКуц Эдвин
90'+4
Ход матча
3'
1:0
27'
32'
34'
40'
48'
2:0
57'
72'
77'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 20
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
14
Куц
Эдвин
18
Цамай
Дритон
17
Сирвис
Пиюс
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куц ЭдвинПолузащитник
-
18 Цамай ДритонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Джукич ФилипВратарь
- Защитник
-
19 Туци МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Янкаускас Эдгарас
История личных встреч
Черногория
Литва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.43
|Савич Стефан
|2
|0.29
|Крстович Никола
|2
|0.29
|Куц Эдвин
|1
|0.14
|Марушич Адам
|0
|0
|Цамай Дритон
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирвис Пиюс
|3
|0.38
|Черных Фёдор
|2
|0.25
|Паулаускас Гитис
|2
|0.25
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0.13
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуячич Игор
|3
|1
|Савич Стефан
|3
|0
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
|Цамай Дритон
|1
|0
|Куц Эдвин
|1
|0
|Рубежич Слободан
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласицкас Юстас
|2
|1
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Паулаускас Гитис
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Гирдвайнис Эдвинас
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Янкаускас Элигиюс
|1
|0
|Узела Каролис
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Казуколовас Кипрас
|1
|0
Результаты матчей
Черногория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Литва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Черногория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Литва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
17%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
5
63%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2
Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2
Литва
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2
Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0
Результаты матчей
Черногория
Литва
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Черногория
Литва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
35
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Черногория 2:0 Литва
Исход игры
Черногория
96.4% (107)
Ничья
3.6% (4)
Литва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
53.64% (59)
Нет
46.36% (51)
Популярный счёт
2:1 Черногория
43.2% (48)
2:0 Черногория
25.2% (28)
1:0 Черногория
18.9% (21)
3:1 Черногория
6.3% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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