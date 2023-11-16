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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Черногория
FIFA #70
2:0
Конец матча
Литва
FIFA #134
0'
1:0
3' Гол
Куц Эдвин
27' Желтая карточка
Вуячич Игор
32' Желтая карточка
Рубежич Слободан
34' Желтая карточка
Радунович Ристо
40' Желтая карточка
Воробьев Модест
2:0
48' Гол
Йоветич Стеван
57' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
72' Желтая карточка
Цамай Дритон
77' Желтая карточка
Ласицкас Юстас
87' Желтая карточка
Куц Эдвин
90'+4

Ход матча

3'
Куц Эдвин
(Йоветич Стеван)
1:0
27'
Вуячич Игор
 
32'
Рубежич Слободан
 
34'
Радунович Ристо
 
40'
 
Воробьев Модест
48'
Йоветич Стеван
(Цамай Дритон)
2:0
57'
 
Уткус Эдгарас
63'
 
Новиковас Арвидас
Воробьев Модест
63'
 
Упстас Клаудиюс
Сирвис Пиюс
63'
 
Должников Артур
Уткус Эдгарас
69'
Вукчевич Марко
Йоветич Стеван
 
72'
Цамай Дритон
 
74'
Джуканович Виктор
Цамай Дритон
 
77'
 
Ласицкас Юстас
78'
Бакич Душан
Крстович Никола
 
78'
Лончар Стефан
Янкович Марко
 
81'
 
Романовский Даниэль
Черных Фёдор
87'
Куц Эдвин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Черногория 96.4% (107)
X 3.6% (4)
Литва 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
22
Рубежич
Слободан
5
Вуячич
Игор
3
Радунович
Ристо
21
Осмаич
Милутин
8
Янкович
Марко
14
Куц
Эдвин
18
Цамай
Дритон
11
Крстович
Никола
10
Йоветич
Стеван
12
Гертмонас
Эдвинас
13
Ласицкас
Юстас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
20
Лекиатас
Рокас
17
Сирвис
Пиюс
19
Уткус
Эдгарас
6
Воробьев
Модест
14
Сливка
Выкинтас
15
Гинейтис
Гвидас
10
Черных
Фёдор
9
Паулаускас
Гитис
Черногория
4-4-2
Литва
4-2-3-1

История личных встреч

Черногория
Литва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:2
ЛНУ
1:4
ЛНУ
2:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.43
Савич Стефан 2 0.29
Крстович Никола 2 0.29
Куц Эдвин 1 0.14
Марушич Адам 0 0
Цамай Дритон 0 0
Йовович Владимир 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирвис Пиюс 3 0.38
Черных Фёдор 2 0.25
Паулаускас Гитис 2 0.25
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.13
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуячич Игор 3 1
Савич Стефан 3 0
Джюрджевич Урош 2 0
Крстович Никола 2 0
Томашевич Зарко 1 0
Вешович Марко 1 0
Радунович Ристо 1 0
Бакич Марко 1 0
Йовович Владимир 1 0
Раичкович Милош 1 0
Цамай Дритон 1 0
Куц Эдвин 1 0
Рубежич Слободан 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 2 1
Уткус Эдгарас 2 0
Паулаускас Гитис 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Черных Фёдор 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Воробьев Модест 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Лекиатас Рокас 1 0
Казуколовас Кипрас 1 0

Результаты матчей

Черногория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Литва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Черногория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Литва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5
Черногория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Литва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
17%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
5
63%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2
Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2
Литва
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Литва - Венгрия 2:2 Болгария - Литва 0:2 Литва - Сербия 1:3 Литва - Черногория 2:2
Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0

Результаты матчей

Черногория
Литва

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Черногория
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Сербия
 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Черногория
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
4.
Литва
 Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
5.
Болгария
 Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Черногория
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сербия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Литва
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
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    Прогнозы 111
    Черногория 96.4% (107)
    X 3.6% (4)
    Литва 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черногория 2:0 Литва

    Исход игры
    Черногория
    96.4% (107)
    Ничья
    3.6% (4)
    Литва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    53.64% (59)
    Нет
    46.36% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Черногория
    43.2% (48)
    2:0 Черногория
    25.2% (28)
    1:0 Черногория
    18.9% (21)
    3:1 Черногория
    6.3% (7)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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