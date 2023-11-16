И вновь активен на правом фланге Канселу. Получил он мяч и попытался выполнить прострел вдоль ворот. Защитники сыграл здорово, прервав этот пас. Очередной корнер разыграют гости.

После навеса с углового, сразу несколько игроков сборной Португалии вели борьбу на ближней штанге. Последовал удар, вот только сфера прошла мимо ворот. Сложно разобраться кто нанёс этот удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:3!!! РАМУШ! Штрафной на левом фланге заработали португальцы. Витинья выполнил отличный навес к линии вратарской, а Рамуш головой спокойно переправил игровой снаряд в цель!

Очень долго арбитры, отвечающие за VAR проверяют этот эпизод. Видимо, с положением вне игры связан эпизод, а, возможно, где-то нарушил правила форвард сборной Португалии.

И не засчитывает этот гол Аль-Хаким. Лично он сходил к монитору и усмотрел положение вне игры у игрока португальской сборной.

Двойная замена у сборной Португалии. Ушли с поля Канселу и Фелиш, а появились Жоау Мариу и Жоау Невеш.

Под сумасшедшие крики покинул поле Криштиану. По-прежнему фантастическая поддержка у него в любой точке мира. Интересно, кому он передал капитанскую повязку. Сейчас будем разбираться.

И снова атаку пытались провести хозяева. Разрезающий пас по центру последовал на свежего Оспельта, однако не сумел он убежать от Рубена Невеша. Не оставляют попыток забить гол игроки сборной Лихтенштейна.

Курьёзный момент! Антониу Силва выносил сферу вперёд, но попал в голову сопернику, от которой мяч опасно отскочил к штрафной португальцев, но Невеш опередил Оспельта.

Гол забивают португальцы, однако не засчитан он иза-за офсайда! Орта с правого полуфланга выполнил заброс к воротам, Жота зацепил игровой снаряд, а дальнюю штангу замкнул Фелиш. Зря трогал мяч Жота, именно из-за его касания было зафиксировано положение вне игры.

Зеле здорово сыграл перед своей штрафной, не выбивая мяч, а пытаясь разогнать атаку. Витинья грубым приёмом остановил прорыв игрока сборной Лихтенштейна.

А вот и удар по воротам Жозе Са! Саланович получил мяч у правого угла штрафной, а затем попытался нанести удар в дальний угол. Получилось слабо и крайне неточно.

Витинья из глубины отдал пас к линии штрафной. Фелиш получил игровой снаряд, без помех развернулся, а затем нанёс удар по воротам. Получилось очень неточно, а позиция была убойная.

Совсем не заметен во втором тайме Рамуш у сборной Португалии. Если в первом тайме он выделялся на острие атаки, то вот после перерыва его совсем затмили партнёры.

Увереннее стали действовать после перерыва игроки португальской сборной. Видимо, разговор в раздевалке получился жёстким. Посмотрим, сколько ещё смогут забить гости.

Канселу на правом фланге получил мяч, а затем выполнил мощный прострел на одиннадцать метров. Криштиану в одно касание пробил по воротам, но получилось очень высоко!

МОМЕНТИЩЕ! Прозевали португальцы выпад соперника. Саланович с левого фланга убежал на рандеву с голкипером, однако в ближнем бою переиграть Жозе Са не получилось! Это мог быть исторический гол!

Жоау Фелиш с левого фланга внешней стороной стопы выполнял навес в штрафную. Получилось очень неудачно, и Бюхель в ближнем углу спокойно забрал сферу в свои перчатки.

Несколько успокоилась игра сборной Португалии после момента Салановича. Понятно, что отыграть хозяевам нереально, а вот забить гол престижа они вполне могут.

Двойная замена у сборной Лихтенштейна. Ушли с поля Бек и Хаслер, а появились Кранц и Оспельт.

Зеле сейчас на газоне у хозяев. Вёл он верховую борьбу с Канселу. Досталось по голове полузащитнику сборной Лихтенштейна, и медицинская бригада спешит на помощь.

Есть такое ощущение, что медицинская бригада сборной Лихтенштейна имеет больший километраж, чем Жозе Са. Очень много приходится сегодня работать медикам.

Двойная замена у португальцев. Ушли с поля Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш, а появились Витинья и Брума.

Замена в перерыве произошла у сборной Лихтенштейна. Вместо Люхингера на поле появился Майер.

В первой же атаке чуть было не забили португальцы! Канселу подключился по правому полуфлангу и выполнил прострел на линию вратарской, откуда Криштиану нанёс мощный удар по воротам, но попал в штангу!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Открывают счёт португальцы! Жота с левого фланга сделал пас вперёд, Криштиану ворвался в штрафную и нанёс точный удар под перекладину! Висел на плечах у Роналду Визер, однако капитан всё сделал качественно!

Включились португальцы во втором тайме. Фелиш с левого фланга выполнял прострел перевод вдоль линии штрафной. СФера угодила в голову Зеле и ушла за лицевую. Будет угловой!

Не смогли вновь создать опасность после розыгрыша стандарта игроки португальской сборной. Подбор остался за гостями и продолжают они пытаться найти вход в штрафную сборной Лихтенштейна.

Канселу у правого угла штрафной пытался уйти от двух защитников, однако в порыве ударил коленом по лицу Майера. Арбитр зафиксировал нарушение, а игрок хозяев до сих пор на газоне.

Криштиану получил мяч на левом фланге, сместился в центр, а затем нанёс удар по воротам. Снаряд угодил в Визера. Болельщики на трибунах продолжают громко реагировать на все действия капитана сборной Португалии.

Бруну Фернандеш из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, рассчитывая, что сфера дойдёт до Фелиша. Бюхель вовремя выскочил из ворот и совершил важный перехват!

Продолжают очень много владеть мячом португальцы. Хозяева по-прежнему действуют строго и компактно в обороне, вот только постоянно так играть у них не получается. Находят лазейки гости.

Саланович получил мяч на левом фланге и пытался при помощи дриблинга прорваться вперёд. Рубен Невеш сыграл очень внимательно и остановил прорыв форварда хозяев.

ОПАСНО! Канселу снова сыграл очень активно, разогнав по центру атаку своей команды. Дальше последовал пас вразрез на Криштиану, который сумел обыграть голкипера. Подстраховал голкипера Малин, выбивший сферу из под ног португальца!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! КАНСЕЛУ! Длинный заброс вперёд по правому флангу, Бюхель зачем-то выскочил из ворот и его спокойно обвёл Канселу, вошёл в штрафную, а затем послал снаряд в пустые ворота!

Первый тайм

— Завершён первый тайм! Лихтенштейн - Португалия 0-0.

45' И ещё один момент! Роналду получил мяч слева в штрафной и пробил в дальний угол. Бюхель сумел спасти, однако отпустил голкипер от себя игровой снаряд, но на добивание никто не успел!

45' МОМЕНТ! Канселу дотащил по центру мяч до чужой штрафной, а затем выполнил скидку в левый край. Оттуда Роналду нанёс плотный удар низом в ближний угол, но Бюхель сумел справиться!

45' КРИШТИАНУ! Порадовал болельщиков сейчас Криштиану! Бруну от правого угла штрафной выполнил навес к линии вратарской, а Роналду ударом через себя пробил мимо ворот! Напомнил прыжок португальца его гол в ворота "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

45' И снова на газоне игрок сборной Лихтенштейна. Бек лежит у линии штрафной своей команды, а медицинская бригада уже мчится к нему на помощь. Есть такое ощущение, что ничего серьёзного не случилось.

45' Три минуты компенсировал шведский арбитр к первому тайму.

44' Штрафной заработали гости у левого угла штрафной. Последовал розыгрыш, после которого Бруну Фернандеш нанёс удар по воротам. Получилось несильно и точно в руки голкиперу!

43' Канселу с правого фланга пытался пройти воль линии штрафной, но против него очень цепко сыграл соперник, сумевший остановить прорыв игрока гостей. Совсем немного осталось протянуть хозяевам до перерыва.

42' Очень часто матчи сильных сборных против соперника заведомо более слабого получаются скучными. Всё-таки уровень игроков разный, и всё зависит от желания фаворита. Сегодня у португальцев желания совсем нет.

41' И снова непонимание царит в атаке у гостей. Бруну Фернандеш отдавал пас вперёд по правому флангу. Два партнёра были открыты, но игрок выполнил совсем неточную передачу.

40' Есть такое ощущение, что добавят в концовке тайма португальцы, так как уходить при таком счёте на перерыв негоже в матче с таким соперником. Продолжают владеть мячом подопечные Мартинеса.

39' Жота с левого фланга сместился в центр и отдал проникающий пас по центру в штрафную. Рамуш рвался к мячу, однако его на мгновение сумел опередить Бюхель, вовремя выскочивший из ворот!

38' Бернарду вперёд по правому флангу выполнил передачу. Бруну Фернандеш в борьбе с защитником упустил сферу за лицевую. Пытался доказать арбитру португалец, что мяч ушёл не от него. Лайнсмен непреклонен.

37' Быстрая атака прошла у хозяев. Бек пролетел по правой бровке и пытался выполнить навес в штрафную. Мяч свалился с ноги и покинул пределы поля. Практически образцовый первый тайм проводит сборная Лихтенштейна.

36' Фелиш с левого фланга выполнил прострел на ближний угол вратарской. Рамуш вёл борьбу с двумя соперниками и пытался заработать угловой, но Аль-Хаким другого мнения. Удар от ворот показывает арбитр.

35' Ещё один длинный заброс из центра поля к штрафной гостей. Никого из форвардов сборной Лихтенштейна там не оказалось, и Жозе Са впервые в матче забрал игровой снаряд в свои перчатки.

34' Атака португальцев закончилась неточной передачей Бруну Фернандеша, однако в этот момент у линии штрафной упал Роналду. Арбитр развёл руки в стороны, показывая, что нарушения не было.

33' Что нравится в игре сборной Лихтенштейна, так это наглость в действиях игроков. Практически не выбивает сильно мяч вперёд Бюхель, а старается выходить из обороны через короткий пас.

32' На газоне сейчас лежит Бюхель. Непонятно в какой ситуации игрок сборной Лихтенштейна получил повреждение. Очень умело действуют хозяева в плане затяжки времени.

31' РАМУШ! Наконец-то разорвали португальцы оборону соперника. Канселу подключился по правому полуфлангу и выполнил навес на линию вратарской. Рамуш без помех пробивал по воротам, но в створ не попал.

30' Хорошая атака по центру получилась у гостей. Канселу дотащил снаряд до чужой штрафной, а затем выполнил пас вглубь на Криштиану. Последовал удар точно в голкипера, да ещё и в офсайде находился капитан гостей.

29' Снова попытались игроки сборной Лихтенштейна убежать в контратаку. Длинный заброс вперёд последовал на Салановича, однако внимательно сыграл Антониу Силва и совершил перехват.

28' Фелиш с левого фланга сместился в центр и отдал передачу на Бруну Фернандеша, который долго принимал решение, поэтому сразу три игрока хозяев совершили перехват.

27' Ждут болельщики, когда сборная Португалия заиграет хотя бы на 10 процентов от своих возможностей. Пока гости больше мучаются, чем пытаются играть в футбол.

26' Криштиану после фирменной подготовки пробил точно в стенку. Мяч снова отскочил к португальцу, однако защитник сумели накрыть и второй выстрел. Большего ожидали фанаты на трибунах.

25' А вот и первая жёлтая в нашем матче. Люхингер грубо сыграл около своей штрафной против Жоты. Точка для Криштиану - точно по центру, метров 25 до ворот. Устанавливает мяч Криштиану.

24' КРИШТИАНУ! Бернарду с правого фланга выполнил навес в штрафную, Бюхель пошёл играть на выходе, но столкнулся с защитником. Сфера отскочила к Роналду, который пробил по пустым воротам, но попал в Визера!

23' Канселу с правого фланга выполнил навес на линию вратарской. Криштиану высоко выпрыгнул, однако снаряд до него не дошёл. Уверенно на втором этаже действовал Малин.

22' Практически половину тайма команды провели на поле, а опасных моментов португальцы пока не создали. Можно вспомнить только дальний удар Невеша. Пора бы добавлять подопечным Мартинеса.

21' Рамуш отработал в центре поля и мяч забрал себе. В продолжении атаки Фелиш с левого фланга выполнил навес в штрафную, но там расторопнее всх оказался Трабер.

20' Визер неаккуратно сыграл в своей штрафной, потеряв мяч. Рамуш совершил перехват, однако против него действовало сразу два защитника, и форвард португальцев сферу упустил.

19' Хватает пока сил у сборной Лихтенштейна, дабы активно вступать в прессинг в центральной части поля. Думаю, к середине тайма изрядно устанут игроки хозяев, поэтому у португальцев появится больше моментов для манёвров.

18' "Огрызнулись" хозяева! Длинный заброс вперёд прошёл по левому флангу, Гёппель прострелил в центр штрафной, а там разрядил обстановку Антониу Силва, просто выбивший мяч в аут.

17' Всё в порядке с Бюхелем, и игра продолжается. Гости заработали корнер на правом фланге, после розыгрыша которого Рамуш головой пробил по воротам. Получилось очень неточно!

16' Повреждение после прошлого спасения получил голкипер сборной Лихтенштейна. Медицинская бригада уже появилась на поле. Проблемы с плечом у голкипера. Возможно, потребуется замена.

15' ОПАСНО! Криштиану пробил со штрафного, но попал в соперника. Сфера из штрафной вылетела, а на подборе был Рубен Невеш, который хлёстко пробил по воротам. Снаряд срикошетил от защитника, но Бюхель всё равно сумел среагировать!

14' И вновь активен Канселу! Прорывался он вперёд по правому флангу и его у угла штрафной снёс Гёппель. Перспективный штрафной заработали португальцы. Точка для навеса, конечно.

13' Первый угловой на левом фланге заработали гости. После навеса хозяева вынесли мяч, однако на подборе был Канселу, который в одно касание пробил по воротам, но попал в защитника!

12' Очень низкий темп на старте матча. Практически пешком передвигаются португальцы по полю. Фелиш попытался ворваться слева в штрафную, но против него уверенно сыграл Визер.

11' Каждое действие Криштиану Роналду вызывает взрыв эмоций на трибунах. Очень много фанатов, поддерживающих именно капитана сборной Португалии. Увидеть своего кумира в живую - подарок для болельщиков, проживающих в Лихтенштейне.

10' Всей командой находятся гости на половине поля соперника. Подбирают они ключи к насыщенной обороне сборной Лихтенштейна. Думаю, вопрос времени, когда нужный ключ будет подобран.

9' Жоау Фелиш с левого фланга выполнил высокий навес в штрафную соперника. Получилось очень сильно, и мяч ушёл за лицевую. Не спешит Бюхель вводить снаряд в игру, что вызывает гул на трибунах.

8' Команды выступают в группе J. Португальцы без вопросов группу выиграли и имеют в своём активе 8 побед в 8 матчах. Сборная Лихтенштейна проводит отборочный турнир в привычном стиле и не имеет в своём активе ни одного набранного очка.

7' По-прежнему очень низкий темп нашего матча. Рубен Невеш из глубины выполнил длинный пас вперёд, но партнёры не откликнулись. Сфера ушла за лицевую, и Бюхель введёт её ударом от ворот.

6' Естественно, сегодня португальцы бесспорные фавориты матча. Единственный вопрос - сколько подопечные Роберто Мартинеса забьют голов в ворота соперника. Напомню, что в матче первого круга португальцы скромно победили 4-0.

5' Бруну Фернандеш с правого фланга выполнил навес в центр штрафной. Рамуш пробить по мячу не сумел, а Жота не ожидал такой игры от партнёра, поэтому замыкать дальнюю штангу не пошёл.

4' Огромный ажиотаж вызвала эта встреча в Лихтенштейне. Маленький стадион забит полностью, причём фанатов, поддерживающих португальцев, гораздо больше.

3' Жоау Фелиш после длинного заброса получил мяч на левом фланге, ворвался с ним в штрафную, однако против него плотно сыграл защитник, поэтому игрок сборной Португалии упустил сферу за лицевую.

2' Португальская сборная сегодня играет в белой форме, хозяева вышли на поле в привычных красно-синих цветах. Ворота гостей в первом тайме по ТВ картинке расположены слева.