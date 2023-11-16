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Тур: 9. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #200
0:2
Второй тайм: 90'
Португалия
FIFA #6
0'
24' Желтая карточка
Люхингер Зимон
0:1
47' Гол
Роналду Криштиану
0:2
57' Гол
Канселу Жоау

Ход матча

24'
Люхингер Зимон
 
46'
Майер Ливио
Люхингер Зимон
 
47'
0:1
Роналду Криштиану
(Жота Диогу)
57'
0:2
Канселу Жоау
(Силва Антониу)
61'
 
Орта Рикарду
Силва Бернарду
63'
Оспельт Филипп
Хаслер Жюльен
 
63'
Кранц Лиам
Бек Никлас
 
67'
 
Брума Арминду
Роналду Криштиану
67'
 
Витинья
Фернандеш Бруну
77'
Хофер Йенс
Зеле Арон
 
87'
 
Мариу Жоау
Канселу Жоау
87'
 
Невеш Жоау
Фелиш Жоау

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 146
Лихтенштейн 2.7% (4)
X 3.4% (5)
Португалия 93.8% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Португалия
68.00
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36.00
1.07
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
6
Малин
Андреас
10
Визер
Сандро
4
Трабер
Ларс
22
Бек
Никлас
17
Люхингер
Зимон
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
11
Саланович
Деннис
18
Хаслер
Жюльен
12
Са
Жозе
3
Силва
Антониу
18
Невеш
Рубен
2
Гомеш
Тоти
20
Канселу
Жоау
21
Жота
Диогу
10
Силва
Бернарду
8
Фернандеш
Бруну
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
9
Рамуш
Гонсалу
Лихтенштейн
3-5-2
Португалия
3-4-2-1

История личных встреч

Лихтенштейн
Португалия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
4:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.11
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 10 (3) 1.11
Фернандеш Бруну 5 0.56
Силва Бернарду 3 0.33
Фелиш Жоау 3 0.33
Канселу Жоау 3 0.33
Рамуш Гонсалу 3 0.33
Жота Диогу 2 0.22
Инасиу Гонсалу 2 0.22
Отавио Эдмилсон 1 0.11
Леау Рафаэл 1 0.11
Орта Рикарду 1 0.11
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люхингер Зимон 3 0
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Зеле Арон 2 0
Саланович Деннис 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Марксер Мартин 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Фернандеш Бруну 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Далот Диогу 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лихтенштейн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Португалия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
19
Лихтенштейн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Португалия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
19

Голы по времени матча

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
2
100%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
50%
61-75
1
7%
1
50%
76-90

Забито

2
32
2 В 1-м тайме 18
0 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
5
16%
1-15
2
100%
6
19%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Пропущено

24
2
12 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 1
7
29%
29%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
50%
61-75
3
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1

Результаты матчей

Лихтенштейн
Португалия

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
9
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 9 9 0 0 34 - 2 27
2.
Словакия
 4:2 Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
3.
Люксембург
 3:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 18 14
4.
Исландия
 2:4 Заявка 9 3 1 5 17 - 14 10
5.
Босния и Герцеговина
 0:3 Заявка 9 3 0 6 7 - 17 9
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 9 0 0 9 1 - 27 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 4:2 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Люксембург
 3:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Исландия
 2:4 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
5.
Босния и Герцеговина
 0:3 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2:0 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 4:2 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Люксембург
 3:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 2:4 Заявка 4 1 0 3 10 - 10 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:3 Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6.
Лихтенштейн
 0:2 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    Двойная замена у сборной Португалии. Ушли с поля Канселу и Фелиш, а появились Жоау Мариу и Жоау Невеш. 
  • Офсайд
    84'
    И не засчитывает этот гол Аль-Хаким. Лично он сходил к монитору и усмотрел положение вне игры у игрока португальской сборной. 
  • Видеоповтор
    83'
    Очень долго арбитры, отвечающие за VAR проверяют этот эпизод. Видимо, с положением вне игры связан эпизод, а, возможно, где-то нарушил правила форвард сборной Португалии. 
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:3!!! РАМУШ! Штрафной на левом фланге заработали португальцы. Витинья выполнил отличный навес к линии вратарской, а Рамуш головой спокойно переправил игровой снаряд в цель!

     
  • 81'
    После навеса с углового, сразу несколько игроков сборной Португалии вели борьбу на ближней штанге. Последовал удар, вот только сфера прошла мимо ворот. Сложно разобраться кто нанёс этот удар. 
     
  • Замена
    79'
    Замена у сборной Лихтенштейна. Вместо Зеле на поле появился Хофер. 
  • Угловой
    78'
    И вновь активен на правом фланге Канселу. Получил он мяч и попытался выполнить прострел вдоль ворот. Защитники сыграл здорово, прервав этот пас. Очередной корнер разыграют гости. 
  • 77'
    Совсем не заметен во втором тайме Рамуш у сборной Португалии. Если в первом тайме он выделялся на острие атаки, то вот после перерыва его совсем затмили партнёры. 
  • 76'
    Витинья из глубины отдал пас к линии штрафной. Фелиш получил игровой снаряд, без помех развернулся, а затем нанёс удар по воротам. Получилось очень неточно, а позиция была убойная. 
  • 75'
    А вот и удар по воротам Жозе Са! Саланович получил мяч у правого угла штрафной, а затем попытался нанести удар в дальний угол. Получилось слабо и крайне неточно. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Зеле здорово сыграл перед своей штрафной, не выбивая мяч, а пытаясь разогнать атаку. Витинья грубым приёмом остановил прорыв игрока сборной Лихтенштейна. 
  • Офсайд
    72'
    Гол забивают португальцы, однако не засчитан он иза-за офсайда! Орта с правого полуфланга выполнил заброс к воротам, Жота зацепил игровой снаряд, а дальнюю штангу замкнул Фелиш. Зря трогал мяч Жота, именно из-за его касания было зафиксировано положение вне игры. 
  • 71'
    Курьёзный момент! Антониу Силва выносил сферу вперёд, но попал в голову сопернику, от которой мяч опасно отскочил к штрафной португальцев, но Невеш опередил Оспельта. 
  • 70'
    И снова атаку пытались провести хозяева. Разрезающий пас по центру последовал на свежего Оспельта, однако не сумел он убежать от Рубена Невеша. Не оставляют попыток забить гол игроки сборной Лихтенштейна. 
  • 69'
    Под сумасшедшие крики покинул поле Криштиану. По-прежнему фантастическая поддержка у него в любой точке мира. Интересно, кому он передал капитанскую повязку. Сейчас будем разбираться. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      68'
      Двойная замена у португальцев. Ушли с поля Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш, а появились Витинья и Брума. 
    • 67'
      Есть такое ощущение, что медицинская бригада сборной Лихтенштейна имеет больший километраж, чем Жозе Са. Очень много приходится сегодня работать медикам. 
    • Травма, повреждение
      66'
      Зеле сейчас на газоне у хозяев. Вёл он верховую борьбу с Канселу. Досталось по голове полузащитнику сборной Лихтенштейна, и медицинская бригада спешит на помощь. 
    • Замена
      65'
      Двойная замена у сборной Лихтенштейна. Ушли с поля Бек и Хаслер, а появились Кранц и Оспельт. 
    • 64'
      Несколько успокоилась игра сборной Португалии после момента Салановича. Понятно, что отыграть хозяевам нереально, а вот забить гол престижа они вполне могут. 
    • 63'
      Жоау Фелиш с левого фланга внешней стороной стопы выполнял навес в штрафную. Получилось очень неудачно, и Бюхель в ближнем углу спокойно забрал сферу в свои перчатки. 
    • Опасный момент
      62'
      МОМЕНТИЩЕ! Прозевали португальцы выпад соперника. Саланович с левого фланга убежал на рандеву с голкипером, однако в ближнем бою переиграть Жозе Са не получилось! Это мог быть исторический гол!
    • Замена
      61'
      Замена у португальцев. Вместо Бернарду на поле появился Рикарду Орта. 
    • Опасный момент
      60'
      Канселу на правом фланге получил мяч, а затем выполнил мощный прострел на одиннадцать метров. Криштиану в одно касание пробил по воротам, но получилось очень высоко!
    • 59'
      Увереннее стали действовать после перерыва игроки португальской сборной. Видимо, разговор в раздевалке получился жёстким. Посмотрим, сколько ещё смогут забить гости. 
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! КАНСЕЛУ! Длинный заброс вперёд по правому флангу, Бюхель зачем-то выскочил из ворот и его спокойно обвёл Канселу, вошёл в штрафную, а затем послал снаряд в пустые ворота!
       
    • Опасный момент
      57'
      ОПАСНО! Канселу снова сыграл очень активно, разогнав по центру атаку своей команды. Дальше последовал пас вразрез на Криштиану, который сумел обыграть голкипера. Подстраховал голкипера Малин, выбивший сферу из под ног португальца!
    • 56'
      Саланович получил мяч на левом фланге и пытался при помощи дриблинга прорваться вперёд. Рубен Невеш сыграл очень внимательно и остановил прорыв форварда хозяев. 
    • 55'
      Продолжают очень много владеть мячом португальцы. Хозяева по-прежнему действуют строго и компактно в обороне, вот только постоянно так играть у них не получается. Находят лазейки гости. 
    • 54'
      Бруну Фернандеш из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, рассчитывая, что сфера дойдёт до Фелиша. Бюхель вовремя выскочил из ворот и совершил важный перехват!
    • 53'
      Криштиану получил мяч на левом фланге, сместился в центр, а затем нанёс удар по воротам. Снаряд угодил в Визера. Болельщики на трибунах продолжают громко реагировать на все действия капитана сборной Португалии. 
    • Травма, повреждение
      52'
      Канселу у правого угла штрафной пытался уйти от двух защитников, однако в порыве ударил коленом по лицу Майера. Арбитр зафиксировал нарушение, а игрок хозяев до сих пор на газоне. 
    • 51'
      Не смогли вновь создать опасность после розыгрыша стандарта игроки португальской сборной. Подбор остался за гостями и продолжают они пытаться найти вход в штрафную сборной Лихтенштейна. 
    • Угловой
      50'
      Включились португальцы во втором тайме. Фелиш с левого фланга выполнял прострел перевод вдоль линии штрафной. СФера угодила в голову Зеле и ушла за лицевую. Будет угловой! 
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Открывают счёт португальцы! Жота с левого фланга сделал пас вперёд, Криштиану ворвался в штрафную и нанёс точный удар под перекладину! Висел на плечах у Роналду Визер, однако капитан всё сделал качественно!
       
    • Штанга
      48'
      В первой же атаке чуть было не забили португальцы! Канселу подключился по правому полуфлангу и выполнил прострел на линию вратарской, откуда Криштиану нанёс мощный удар по воротам, но попал в штангу!
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла у сборной Лихтенштейна. Вместо Люхингера на поле появился Майер. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина матча!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Лихтенштейн - Португалия 0-0. 
    • Опасный момент
      45'
      И ещё один момент! Роналду получил мяч слева в штрафной и пробил в дальний угол. Бюхель сумел спасти, однако отпустил голкипер от себя игровой снаряд, но на добивание никто не успел!
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Канселу дотащил по центру мяч до чужой штрафной, а затем выполнил скидку в левый край. Оттуда Роналду нанёс плотный удар низом в ближний угол, но Бюхель сумел справиться!
    • Опасный момент
      45'
      КРИШТИАНУ! Порадовал болельщиков сейчас Криштиану! Бруну от правого угла штрафной выполнил навес к линии вратарской, а Роналду ударом через себя пробил мимо ворот! Напомнил прыжок португальца его гол в ворота "Ювентуса" в Лиге Чемпионов. 
    • Травма, повреждение
      45'
      И снова на газоне игрок сборной Лихтенштейна. Бек лежит у линии штрафной своей команды, а медицинская бригада уже мчится к нему на помощь. Есть такое ощущение, что ничего серьёзного не случилось. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал шведский арбитр к первому тайму. 
    • 44'
      Штрафной заработали гости у левого угла штрафной. Последовал розыгрыш, после которого Бруну Фернандеш нанёс удар по воротам. Получилось несильно и точно в руки голкиперу!
    • 43'
      Канселу с правого фланга пытался пройти воль линии штрафной, но против него очень цепко сыграл соперник, сумевший остановить прорыв игрока гостей. Совсем немного осталось протянуть хозяевам до перерыва. 
    • 42'
      Очень часто матчи сильных сборных против соперника заведомо более слабого получаются скучными. Всё-таки уровень игроков разный, и всё зависит от желания фаворита. Сегодня у португальцев желания совсем нет. 
    • 41'
      И снова непонимание царит в атаке у гостей. Бруну Фернандеш отдавал пас вперёд по правому флангу. Два партнёра были открыты, но игрок выполнил совсем неточную передачу. 
    • 40'
      Есть такое ощущение, что добавят в концовке тайма португальцы, так как уходить при таком счёте на перерыв негоже в матче с таким соперником. Продолжают владеть мячом подопечные Мартинеса. 
    • 39'
      Жота с левого фланга сместился в центр и отдал проникающий пас по центру в штрафную. Рамуш рвался к мячу, однако его на мгновение сумел опередить Бюхель, вовремя выскочивший из ворот!
    • 38'
      Бернарду вперёд по правому флангу выполнил передачу. Бруну Фернандеш в борьбе с защитником упустил сферу за лицевую. Пытался доказать арбитру португалец, что мяч ушёл не от него. Лайнсмен непреклонен. 
    • 37'
      Быстрая атака прошла у хозяев. Бек пролетел по правой бровке и пытался выполнить навес в штрафную. Мяч свалился с ноги и покинул пределы поля. Практически образцовый первый тайм проводит сборная Лихтенштейна. 
    • 36'
      Фелиш с левого фланга выполнил прострел на ближний угол вратарской. Рамуш вёл борьбу с двумя соперниками и пытался заработать угловой, но Аль-Хаким другого мнения. Удар от ворот показывает арбитр. 
    • 35'
      Ещё один длинный заброс из центра поля к штрафной гостей. Никого из форвардов сборной Лихтенштейна там не оказалось, и Жозе Са впервые в матче забрал игровой снаряд в свои перчатки. 
    • Судья
      34'
      Атака португальцев закончилась неточной передачей Бруну Фернандеша, однако в этот момент у линии штрафной упал Роналду. Арбитр развёл руки в стороны, показывая, что нарушения не было. 
    • 33'
      Что нравится в игре сборной Лихтенштейна, так это наглость в действиях игроков. Практически не выбивает сильно мяч вперёд Бюхель, а старается выходить из обороны через короткий пас. 
    • Травма, повреждение
      32'
      На газоне сейчас лежит Бюхель. Непонятно в какой ситуации игрок сборной Лихтенштейна получил повреждение. Очень умело действуют хозяева в плане затяжки времени. 
    • Опасный момент
      31'
      РАМУШ! Наконец-то разорвали португальцы оборону соперника. Канселу подключился по правому полуфлангу и выполнил навес на линию вратарской. Рамуш без помех пробивал по воротам, но в створ не попал. 
    • Офсайд
      30'
      Хорошая атака по центру получилась у гостей. Канселу дотащил снаряд до чужой штрафной, а затем выполнил пас вглубь на Криштиану. Последовал удар точно в голкипера, да ещё и в офсайде находился капитан гостей. 
    • 29'
      Снова попытались игроки сборной Лихтенштейна убежать в контратаку. Длинный заброс вперёд последовал на Салановича, однако внимательно сыграл Антониу Силва и совершил перехват. 
    • 28'
      Фелиш с левого фланга сместился в центр и отдал передачу на Бруну Фернандеша, который долго принимал решение, поэтому сразу три игрока хозяев совершили перехват. 
    • 27'
      Ждут болельщики, когда сборная Португалия заиграет хотя бы на 10 процентов от своих возможностей. Пока гости больше мучаются, чем пытаются играть в футбол. 
    • 26'
      Криштиану после фирменной подготовки пробил точно в стенку. Мяч снова отскочил к португальцу, однако защитник сумели накрыть и второй выстрел. Большего ожидали фанаты на трибунах. 
    • Желтая карточка
      25'
      А вот и первая жёлтая в нашем матче. Люхингер грубо сыграл около своей штрафной против Жоты. Точка для Криштиану - точно по центру, метров 25 до ворот. Устанавливает мяч Криштиану. 
    • Опасный момент
      24'
      КРИШТИАНУ! Бернарду с правого фланга выполнил навес в штрафную, Бюхель пошёл играть на выходе, но столкнулся с защитником. Сфера отскочила к Роналду, который пробил по пустым воротам, но попал в Визера!
    • 23'
      Канселу с правого фланга выполнил навес на линию вратарской. Криштиану высоко выпрыгнул, однако снаряд до него не дошёл. Уверенно на втором этаже действовал Малин. 
    • 22'
      Практически половину тайма команды провели на поле, а опасных моментов португальцы пока не создали. Можно вспомнить только дальний удар Невеша. Пора бы добавлять подопечным Мартинеса. 
    • 21'
      Рамуш отработал в центре поля и мяч забрал себе. В продолжении атаки Фелиш с левого фланга выполнил навес в штрафную, но там расторопнее всх оказался Трабер. 
    • 20'
      Визер неаккуратно сыграл в своей штрафной, потеряв мяч. Рамуш совершил перехват, однако против него действовало сразу два защитника, и форвард португальцев сферу упустил. 
    • 19'
      Хватает пока сил у сборной Лихтенштейна, дабы активно вступать в прессинг в центральной части поля. Думаю, к середине тайма изрядно устанут игроки хозяев, поэтому у португальцев появится больше моментов для манёвров. 
    • 18'
      "Огрызнулись" хозяева! Длинный заброс вперёд прошёл по левому флангу, Гёппель прострелил в центр штрафной, а там разрядил обстановку Антониу Силва, просто выбивший мяч в аут. 
    • Угловой
      17'
      Всё в порядке с Бюхелем, и игра продолжается. Гости заработали корнер на правом фланге, после розыгрыша которого Рамуш головой пробил по воротам. Получилось очень неточно!
    • Травма, повреждение
      16'
      Повреждение после прошлого спасения получил голкипер сборной Лихтенштейна. Медицинская бригада уже появилась на поле. Проблемы с плечом у голкипера. Возможно, потребуется замена. 
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Криштиану пробил со штрафного, но попал в соперника. Сфера из штрафной вылетела, а на подборе был Рубен Невеш, который хлёстко пробил по воротам. Снаряд срикошетил от защитника, но Бюхель всё равно сумел среагировать!
    • Фол, нарушение
      14'
      И вновь активен Канселу! Прорывался он вперёд по правому флангу и его у угла штрафной снёс Гёппель. Перспективный штрафной заработали португальцы. Точка для навеса, конечно. 
    • Угловой
      13'
      Первый угловой на левом фланге заработали гости. После навеса хозяева вынесли мяч, однако на подборе был Канселу, который в одно касание пробил по воротам, но попал в защитника!
    • 12'
      Очень низкий темп на старте матча. Практически пешком передвигаются португальцы по полю. Фелиш попытался ворваться слева в штрафную, но против него уверенно сыграл Визер. 
    • 11'
      Каждое действие Криштиану Роналду вызывает взрыв эмоций на трибунах. Очень много фанатов, поддерживающих именно капитана сборной Португалии. Увидеть своего кумира в живую - подарок для болельщиков, проживающих в Лихтенштейне. 
    • 10'
      Всей командой находятся гости на половине поля соперника. Подбирают они ключи к насыщенной обороне сборной Лихтенштейна. Думаю, вопрос времени, когда нужный ключ будет подобран. 
    • 9'
      Жоау Фелиш с левого фланга выполнил высокий навес в штрафную соперника. Получилось очень сильно, и мяч ушёл за лицевую. Не спешит Бюхель вводить снаряд в игру, что вызывает гул на трибунах. 
    • 8'
      Команды выступают в группе J. Португальцы без вопросов группу выиграли и имеют в своём активе 8 побед в 8 матчах. Сборная Лихтенштейна проводит отборочный турнир в привычном стиле и не имеет в своём активе ни одного набранного очка. 
    • 7'
      По-прежнему очень низкий темп нашего матча. Рубен Невеш из глубины выполнил длинный пас вперёд, но партнёры не откликнулись. Сфера ушла за лицевую, и Бюхель введёт её ударом от ворот. 
    • 6'
      Естественно, сегодня португальцы бесспорные фавориты матча. Единственный вопрос - сколько подопечные Роберто Мартинеса забьют голов в ворота соперника. Напомню, что в матче первого круга португальцы скромно победили 4-0. 
    • 5'
      Бруну Фернандеш с правого фланга выполнил навес в центр штрафной. Рамуш пробить по мячу не сумел, а Жота не ожидал такой игры от партнёра, поэтому замыкать дальнюю штангу не пошёл. 
    • 4'
      Огромный ажиотаж вызвала эта встреча в Лихтенштейне. Маленький стадион забит полностью, причём фанатов, поддерживающих португальцев, гораздо больше. 
    • 3'
      Жоау Фелиш после длинного заброса получил мяч на левом фланге, ворвался с ним в штрафную, однако против него плотно сыграл защитник, поэтому игрок сборной Португалии упустил сферу за лицевую. 
    • 2'
      Португальская сборная сегодня играет в белой форме, хозяева вышли на поле в привычных красно-синих цветах. Ворота гостей в первом тайме по ТВ картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Люхингер Зимон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:2 Португалия

    Исход игры
    Лихтенштейн
    2.7% (4)
    Ничья
    3.4% (5)
    Португалия
    93.8% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.16% (109)
    Меньше
    6.84% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    6.84% (8)
    Нет
    93.16% (109)
    Популярный счёт
    0:3 Португалия
    25.3% (37)
    0:4 Португалия
    22.6% (33)
    0:5 Португалия
    15.1% (22)
    0:6 Португалия
    5.5% (8)
    0:2 Португалия
    4.1% (6)
    1:3 Португалия
    2.7% (4)
    1:4 Португалия
    1.4% (2)
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