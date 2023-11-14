  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #200
 
Позже
Португалия
FIFA #6
Прогнозы 58
Лихтенштейн 0% (0)
X 1.7% (1)
Португалия 98.3% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Португалия
99.20
Реклама, olimp.bet
99.00
Реклама, betboom.ru
31.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лихтенштейн
Португалия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
4:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.13
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 9 (3) 1.13
Фернандеш Бруну 5 0.63
Силва Бернарду 3 0.38
Фелиш Жоау 3 0.38
Рамуш Гонсалу 3 0.38
Инасиу Гонсалу 2 0.25
Жота Диогу 2 0.25
Канселу Жоау 2 0.25
Отавио Эдмилсон 1 0.13
Леау Рафаэл 1 0.13
Орта Рикарду 1 0.13
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Зеле Арон 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Саланович Деннис 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Марксер Мартин 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Фернандеш Бруну 1 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Далот Диогу 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лихтенштейн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Португалия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
19
Лихтенштейн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Португалия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
19

Голы по времени матча

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
2
100%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
50%
61-75
1
7%
1
50%
76-90

Забито

2
32
2 В 1-м тайме 18
0 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
5
16%
1-15
2
100%
6
19%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Пропущено

24
2
12 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 1
7
29%
29%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
50%
61-75
3
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1

Результаты матчей

Лихтенштейн
Португалия

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
9
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 8 8 0 0 32 - 2 24
2.
Словакия
 Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Люксембург
 Заявка 8 3 2 3 8 - 18 11
4.
Исландия
 Заявка 8 3 1 4 15 - 10 10
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 8 3 0 5 7 - 14 9
6.
Лихтенштейн
 Заявка 8 0 0 8 1 - 25 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 19 - 2 12
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Исландия
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
Люксембург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 4 4 0 0 13 - 0 12
2.
Словакия
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Люксембург
 Заявка 4 1 2 1 3 - 10 5
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 99% завершится победой Лихтенштейн.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.01. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.01 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Лихтенштейн 0% (0)
    X 1.7% (1)
    Португалия 98.3% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лихтенштейн
    Ничья
    Португалия
    99.20
    Реклама, olimp.bet
    99.00
    Реклама, betboom.ru
    31.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лихтенштейн - Португалия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн - Португалия

    Исход игры
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (1)
    Португалия
    98.3% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.47% (51)
    Меньше
    10.53% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    10.53% (6)
    Нет
    89.47% (51)
    Популярный счёт
    0:3 Португалия
    32.8% (19)
    0:4 Португалия
    19% (11)
    0:5 Португалия
    19% (11)
    0:2 Португалия
    6.9% (4)
    0:6 Португалия
    6.9% (4)
    1:3 Португалия
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лихтенштейн
    Португалия
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     