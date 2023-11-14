Тур: 9. Стадион: Рейнпарк.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Лихтенштейн
Португалия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольфингер Сандро
|1
|0.13
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|9 (3)
|1.13
|Фернандеш Бруну
|5
|0.63
|Силва Бернарду
|3
|0.38
|Фелиш Жоау
|3
|0.38
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.38
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.25
|Жота Диогу
|2
|0.25
|Канселу Жоау
|2
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.13
|Леау Рафаэл
|1
|0.13
|Орта Рикарду
|1
|0.13
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|2
|0
|Малин Андреас
|2
|0
|Зеле Арон
|2
|0
|Люхингер Зимон
|2
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Марксер Мартин
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Португалия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лихтенштейн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Португалия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
0
19
Лихтенштейн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Португалия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
0
19
Голы по времени матча
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
2
19
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
2
100%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
50%
61-75
1
7%
1
50%
76-90
Забито
2
32
2 В 1-м тайме 18
0 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
5
16%
1-15
2
100%
6
19%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
0
0%
8
25%
76-90
Пропущено
24
2
12 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 1
7
29%
29%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
50%
61-75
3
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1
Результаты матчей
Лихтенштейн
Португалия
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
9
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лихтенштейн
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|32 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 18
|11
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 10
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 14
|9
|6.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|1 - 25
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|19 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 10
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лихтенштейн - Португалия
Исход игры
Лихтенштейн
0% (0)
Ничья
1.7% (1)
Португалия
98.3% (57)
Тотал 2.5
Больше
89.47% (51)
Меньше
10.53% (6)
Обе команды забьют
Да
10.53% (6)
Нет
89.47% (51)
Популярный счёт
0:3 Португалия
32.8% (19)
0:4 Португалия
19% (11)
0:5 Португалия
19% (11)
0:2 Португалия
6.9% (4)
0:6 Португалия
6.9% (4)
1:3 Португалия
5.2% (3)
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