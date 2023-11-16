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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Болгария
FIFA #84
1:1
Первый тайм: 45+'
Венгрия
FIFA #30
0'
8' Желтая карточка
Антов Валентин
0:1
10' Гол
Адам Мартин
1:1
24' Гол
Делев Спас
36' Вторая желтая карточка
Антов Валентин
42' Желтая карточка
Ботка Эндре
44' Желтая карточка
Керкез Милош

Ход матча

8'
Антов Валентин
 
10'
0:1
Адам Мартин
(Собослаи Доминик)
24'
Делев Спас
(Десподов Кирилл)
1:1
36'
Антов Валентин
 
42'
 
Ботка Эндре
43'
Атанасов Живко
Чочев Ивайло
 
44'
 
Керкез Милош

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 124
Болгария 16.1% (20)
X 17.7% (22)
Венгрия 66.1% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Болгария
Ничья
Венгрия
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2.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Наумов
Даниел
2
Попов
Виктор
5
Петков
Алекс
6
Антов
Валентин
14
Недялков
Антон
4
Груев
Илия
11
Десподов
Кирилл
18
Чочев
Ивайло
20
Крастев
Филип
9
Делев
Спас
21
Минчев
Мартин
1
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
17
Стайлс
Каллум
10
Собослаи
Доминик
23
Чобот
Кевин
9
Адам
Мартин
Болгария
4-1-4-1
Венгрия
3-4-2-1

История личных встреч

Болгария
Венгрия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
ЛНУ
1:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делев Спас 1 0.14
Десподов Кирилл 1 0.14
Петков Марин 1 0.14
Боруков Преслав 1 0.14
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 4 0.57
Собослаи Доминик 2 (1) 0.29
Шаллаи Роланд 2 0.29
Адам Мартин 2 0.29
Орбан Вилли 1 0.14
Вечеи Балинт 1 0.14
Него Лоик 0 0
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 2 1
Груев Илия 1 1
Краев Андриан 1 1
Русев Георги 2 0
Десподов Кирилл 1 0
Дюлгеров Иван 1 0
Попов Виктор 1 0
Петков Марин 1 0
Петков Лукас 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Фиола Аттила 1 0
Орбан Вилли 1 0
Ботка Эндре 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Чобот Кевин 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Венгрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Венгрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1
Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1
Венгрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2
Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0

Результаты матчей

Болгария
Венгрия

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Болгария
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 1:1 Заявка 7 4 3 0 12 - 5 15
2.
Сербия
 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Черногория
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Литва
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
5.
Болгария
 1:1 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 1:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сербия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Литва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Болгария
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Неторопливо разыгрывают мяч футболисты сборной Венгрии. 
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут компенсировал главный арбитр встречи. 
  • Желтая карточка
    45'
    За симуляцию жёлтую карточку получил Керкез. Попов не особо сильно зацепил игрока, но тот упал сразу же на газон. Арбитру это не понравилось. 
  • Замена
    44'
    Замена у хозяев. 
    Атанасов вышел, Чочев ушёл.
  • Желтая карточка
    43'
    После просмотра видеоповтора арбитр отменил красную и показал жёлтую карточку Неко. Почему Неко - вопрос хороший.
  • Видеоповтор
    40'
    Арбитр попросил паузу и пошёл смотреть телевизор. 
  • Красная карточка
    39'
    ЕЩЁ УДАЛЕНИЕ! Грулев удалён! Вот это да! Сорвал прорыв Ботки Грулев практически на линии штрафной площади! Пенальти нет, только штрафной и удаление. 
  • 38'
    Возобновилась игра! Футболисты сборной Венгрии контролируют сферу пока в центре поля. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Продолжается небольшая пауза. Тяжело встаёт Адам на ноги. 
  • Жёлтая и сразу красная
    36'
    Адам упал в центре поля. Антонов сзади атаковал Мартина! Арбитр показал вторую жёлтую и удалил игрока сборной Болгарии. Да, на повторе чётко видно, что фол был.
  • 35'
    Хорошо сейчас поборолся Адам! Ушёл из мячом массивный нападающий, ближе к правому флангу атаки, и не позволил игроку сборной Болгарии начать свой выпад. 
  • 34'
    Очень много потерь и остановок. Игра совсем негрубая, но дробится на мелкие эпизоды. 
  • 33'
    Попытались пройти точно по центру ворот футболисты сборной Венгрии, хорошо продвигались от центра поля к штрафной, но последняя передача пошла вообще не в ту сторону. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Керкез пытался продраться по левому флангу атаки, но уложил соперника на газон и нарушил правила. Фол в атаке зафиксировал главный арбитр встречи. 
  • 31'
    Наумов получил мяч от защитника и выбил сферу в поле. Игрок сборной Венгрии головой вынес мяч за лицевую линию. Не ясно, для чего, продолжаем. 
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    • 30'
      Только что прессинг продемонстрировали уже игроки сборной Болгарии и даже смогли отобрать мяч на левом фланге атаки, но всё-таки потерей завершилась эта атака. 
    • 29'
      Правым флангом провели атаку футболисты сборной Венгрии, но даже до прострела доело не довели. Мяч ушёл за лицевую линию. 
    • 27'
      Адам в центре штрафной площади откровенно задавил защитника и нарушил правила в атаке. 
    • 26'
      Футболисты сборной Венгрии прибрали игру под свой контроль после пропущенного гола, немного надо им успокоиться после такого гола. 
    • 25'
      Ждём увеличения темпа и опасных моментов! 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Делев!
      Правым флангом провели атаку футболисты сборной Болгарии. Делев принял мяч в штрафной площади чуть ближе к левому углу, обыграл опекуна, сметился к центру и спокойно уложил мяч в правый угол ворот. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Крастев перестарался в центре поля и уложил игрока сборной Венгрии на газон. Без жёлтой карточки.
    • 22'
      Правым флангом провели атаку футболисты сборной Болгарии. Попов заработал аут. 
    • 21'
      Жарко было у ворот сборной Венгрии! Десподов убежал почти один на один с голкипером, но не хватило скорости игроку и защитник у лицевой линии вынудил соперника совершить ошибку. 
    • 19'
      Точно "доиграются" таким образом футболисты сборной Болгарии. Вновь начали играть на голкипера, и на Наумова бросились сразу два игрока сборной Венгрии! Чудом Даниел сделал точный пас на защитника в непростой ситуации. 
    • 18'
      Теперь уже и Дибуса подключили к игре гости. Сборная Венгрии владеет тотальным преимуществом. 
    • 17'
      Собослаи мог удвоить преимущество своей команды! После атаки левым флангом гости перевели мяч на правый угол штрафной, скидка, и Доминик с линии штрафной зарядил по воротам от души, мяч попал в защитника! Выстрел получился хорошим, плотным! 
    • 16'
      Втроём сейчас прессинговали гости и смогли добиться небольшого успеха! Петков после передачи из центра штрафной не удержал мяч и упустил в аут. 
    • 15'
      Минимальные скорости демонстрируют футболисты сборной Болгарии. Неторопливо владеют они мячом в центре поля. 
    • 14'
      Размашистую атаку провели футболисты сборной Венгрии. Сперва атака строилась по правому флангу, Него пробил буквально с линии штрафной площади, но выстрел был заблокирован, атака продолжилась, но толкового выстрела так и не последовало. Наумов введёт мяч в игру сильным ударом. 
    • 12'
      Венгры отлично действуют в прессинге! Только что хозяева катали сферу в своей штрафной, подключая голкипера и чуть было не остались без мяча! 
    • 11'
      Хозяева попытались провести атаку правым флангом, но защитники без труда ликвидировали угрозу выбив мяч в район центра поля. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Мартин Адам!
      Открывает счёт команда Венгрии! Доминик Собослаи выполнил подачу с правого фланга со штрафного, а Мартин Адам головой вколотил мяч в сетку!
    • Желтая карточка
      9'
      Получает жёлтую карточку за своё нарушение правил Валентин Антов.
    • Фол, нарушение
      8'
      Валентин Антов нарушает правила против Доминика Собослаи. Достаточно уже фолов от болгарской сборной.
    • Угловой
      7'
      Доминик Собослаи выполняет подачу с углового, и пробивает по чужим воротам Мартин Адам, но получается мимо створа.
    • Фол, нарушение
      6'
      Алекс Петков нарушает правила против Мартина Адама. Фол совершён со стороны команды хозяев.
    • 5'
      Напомним, что много матчей будет каждый день в разных группах европейской квалификации.
    • Фол, нарушение
      3'
      Спас Делев нарушает правила в чужой штрафной площади против Денеша Дибуса.
    • 2'
      Заработали штрафной удар футболисты сборной Венгрии, и состояся в результате этого стандарта удар по воротам, но не хватило точности попытке Собослаи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болгария 1:1 Венгрия

    Исход игры
    Болгария
    15.9% (20)
    Ничья
    17.5% (22)
    Венгрия
    66.7% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (85)
    Нет
    26.72% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Венгрия
    34.9% (44)
    1:1 Ничья
    15.1% (19)
    0:1 Венгрия
    12.7% (16)
    2:1 Болгария
    10.3% (13)
    0:2 Венгрия
    7.1% (9)
    1:3 Венгрия
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:0 Болгария
    2.4% (3)
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