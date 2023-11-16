ЕЩЁ УДАЛЕНИЕ! Грулев удалён! Вот это да! Сорвал прорыв Ботки Грулев практически на линии штрафной площади! Пенальти нет, только штрафной и удаление.

После просмотра видеоповтора арбитр отменил красную и показал жёлтую карточку Неко. Почему Неко - вопрос хороший.

За симуляцию жёлтую карточку получил Керкез. Попов не особо сильно зацепил игрока, но тот упал сразу же на газон. Арбитру это не понравилось.

Наумов получил мяч от защитника и выбил сферу в поле. Игрок сборной Венгрии головой вынес мяч за лицевую линию. Не ясно, для чего, продолжаем.

Керкез пытался продраться по левому флангу атаки, но уложил соперника на газон и нарушил правила. Фол в атаке зафиксировал главный арбитр встречи.

Попытались пройти точно по центру ворот футболисты сборной Венгрии, хорошо продвигались от центра поля к штрафной, но последняя передача пошла вообще не в ту сторону.

Очень много потерь и остановок. Игра совсем негрубая, но дробится на мелкие эпизоды.

Хорошо сейчас поборолся Адам! Ушёл из мячом массивный нападающий, ближе к правому флангу атаки, и не позволил игроку сборной Болгарии начать свой выпад.

Адам упал в центре поля. Антонов сзади атаковал Мартина! Арбитр показал вторую жёлтую и удалил игрока сборной Болгарии. Да, на повторе чётко видно, что фол был.

Возобновилась игра! Футболисты сборной Венгрии контролируют сферу пока в центре поля.

Точно "доиграются" таким образом футболисты сборной Болгарии. Вновь начали играть на голкипера, и на Наумова бросились сразу два игрока сборной Венгрии! Чудом Даниел сделал точный пас на защитника в непростой ситуации.

Жарко было у ворот сборной Венгрии! Десподов убежал почти один на один с голкипером, но не хватило скорости игроку и защитник у лицевой линии вынудил соперника совершить ошибку.

Крастев перестарался в центре поля и уложил игрока сборной Венгрии на газон. Без жёлтой карточки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Делев! Правым флангом провели атаку футболисты сборной Болгарии. Делев принял мяч в штрафной площади чуть ближе к левому углу, обыграл опекуна, сметился к центру и спокойно уложил мяч в правый угол ворот.

Футболисты сборной Венгрии прибрали игру под свой контроль после пропущенного гола, немного надо им успокоиться после такого гола.

Адам в центре штрафной площади откровенно задавил защитника и нарушил правила в атаке.

Правым флангом провели атаку футболисты сборной Венгрии, но даже до прострела доело не довели. Мяч ушёл за лицевую линию.

Только что прессинг продемонстрировали уже игроки сборной Болгарии и даже смогли отобрать мяч на левом фланге атаки, но всё-таки потерей завершилась эта атака.

18' Теперь уже и Дибуса подключили к игре гости. Сборная Венгрии владеет тотальным преимуществом.

17' Собослаи мог удвоить преимущество своей команды! После атаки левым флангом гости перевели мяч на правый угол штрафной, скидка, и Доминик с линии штрафной зарядил по воротам от души, мяч попал в защитника! Выстрел получился хорошим, плотным!

16' Втроём сейчас прессинговали гости и смогли добиться небольшого успеха! Петков после передачи из центра штрафной не удержал мяч и упустил в аут.

15' Минимальные скорости демонстрируют футболисты сборной Болгарии. Неторопливо владеют они мячом в центре поля.

14' Размашистую атаку провели футболисты сборной Венгрии. Сперва атака строилась по правому флангу, Него пробил буквально с линии штрафной площади, но выстрел был заблокирован, атака продолжилась, но толкового выстрела так и не последовало. Наумов введёт мяч в игру сильным ударом.

12' Венгры отлично действуют в прессинге! Только что хозяева катали сферу в своей штрафной, подключая голкипера и чуть было не остались без мяча!

11' Хозяева попытались провести атаку правым флангом, но защитники без труда ликвидировали угрозу выбив мяч в район центра поля.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Мартин Адам!

Открывает счёт команда Венгрии! Доминик Собослаи выполнил подачу с правого фланга со штрафного, а Мартин Адам головой вколотил мяч в сетку!

9' Получает жёлтую карточку за своё нарушение правил Валентин Антов.

8' Валентин Антов нарушает правила против Доминика Собослаи. Достаточно уже фолов от болгарской сборной.

7' Доминик Собослаи выполняет подачу с углового, и пробивает по чужим воротам Мартин Адам, но получается мимо створа.

6' Алекс Петков нарушает правила против Мартина Адама. Фол совершён со стороны команды хозяев.

5' Напомним, что много матчей будет каждый день в разных группах европейской квалификации.

3' Спас Делев нарушает правила в чужой штрафной площади против Денеша Дибуса.

2' Заработали штрафной удар футболисты сборной Венгрии, и состояся в результате этого стандарта удар по воротам, но не хватило точности попытке Собослаи.