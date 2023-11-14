Тур: 9. Стадион: Hristo Botev, Plovdiv.
История личных встреч
Болгария
Венгрия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.17
|Петков Марин
|1
|0.17
|Боруков Преслав
|1
|0.17
|Делев Спас
|0
|0
|Чочев Ивайло
|0
|0
|Шопов Станислав
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|4
|0.67
|Собослаи Доминик
|2 (1)
|0.33
|Шаллаи Роланд
|2
|0.33
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|Вечеи Балинт
|1
|0.17
|Адам Мартин
|1
|0.17
|Него Лоик
|0
|0
|Ланг Адам
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
Карточки
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краев Андриан
|1
|1
|Русев Георги
|2
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Дюлгеров Иван
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Попов Виктор
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Фиола Аттила
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Венгрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
7
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Венгрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1
Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1
Венгрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2
Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0
Результаты матчей
Болгария
Венгрия
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Болгария
Венгрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болгария - Венгрия
Исход игры
Болгария
23.3% (14)
Ничья
23.3% (14)
Венгрия
53.3% (32)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (36)
Меньше
37.93% (22)
Обе команды забьют
Да
79.31% (46)
Нет
20.69% (12)
Популярный счёт
1:2 Венгрия
31.7% (19)
1:1 Ничья
18.3% (11)
2:1 Болгария
15% (9)
0:1 Венгрия
10% (6)
1:3 Венгрия
5% (3)
2:2 Ничья
5% (3)
1:0 Болгария
5% (3)
2:0 Болгария
3.3% (2)
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