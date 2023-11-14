  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Болгария
FIFA #84
 
Позже
Венгрия
FIFA #30
Прогнозы 60
Болгария 23.3% (14)
X 23.3% (14)
Венгрия 53.3% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Венгрия
6.60
3.95
Реклама, ligastavok.ru
1.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Болгария
Венгрия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
ЛНУ
1:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.17
Петков Марин 1 0.17
Боруков Преслав 1 0.17
Делев Спас 0 0
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 4 0.67
Собослаи Доминик 2 (1) 0.33
Шаллаи Роланд 2 0.33
Орбан Вилли 1 0.17
Вечеи Балинт 1 0.17
Адам Мартин 1 0.17
Него Лоик 0 0
Ланг Адам 0 0
Салаи Аттила 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краев Андриан 1 1
Русев Георги 2 0
Десподов Кирилл 1 0
Дюлгеров Иван 1 0
Антов Валентин 1 0
Попов Виктор 1 0
Петков Марин 1 0
Петков Лукас 1 0
Груев Илия 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Фиола Аттила 1 0
Орбан Вилли 1 0
Ботка Эндре 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Салаи Аттила 1 0
Чобот Кевин 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Венгрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Болгария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7
Болгария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Венгрия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1
Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1
Венгрия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2
Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0

Результаты матчей

Болгария
Венгрия

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Болгария
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2.
Сербия
 Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Черногория
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Литва
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
5.
Болгария
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сербия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Литва
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Венгрия
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Литва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
5.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Болгария 23.3% (14)
    X 23.3% (14)
    Венгрия 53.3% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болгария
    Ничья
    Венгрия
    6.60
    3.95
    Реклама, ligastavok.ru
    1.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Болгария - Венгрия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болгария - Венгрия

    Исход игры
    Болгария
    23.3% (14)
    Ничья
    23.3% (14)
    Венгрия
    53.3% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (46)
    Нет
    20.69% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Венгрия
    31.7% (19)
    1:1 Ничья
    18.3% (11)
    2:1 Болгария
    15% (9)
    0:1 Венгрия
    10% (6)
    1:3 Венгрия
    5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    1:0 Болгария
    5% (3)
    2:0 Болгария
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Болгария
    Венгрия
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     