Тур: 9. Стадион: Астана-Арена.
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История личных встреч
Казахстан
Сан-Марино
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зайнутдинов Бактиёр
|4 (2)
|0.5
|Вороговский Ян
|2
|0.25
|Аймбетов Абат
|2
|0.25
|Самородов Максим
|2
|0.25
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.25
|Бейсебеков Абзал
|0
|0
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Каиров Багдат
|0
|0
|Оразов Рамазан
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голинуччи Алессандро
|1
|0.13
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самородов Максим
|3
|0
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|2
|0
|Куат Исламбек
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Алип Нуралы
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капиккьони Лоренцо
|2
|0
|Фаббри Филиппо
|2
|0
|Тоси Алессандро
|2
|0
|Витайоли Маттео
|1
|0
|Ди Майо Роберто
|1
|0
|Д'Аддарио Алессандро
|1
|0
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Муларони Марчелло
|1
|0
|Франчози Симоне
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Марино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Казахстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сан-Марино
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
6
0
Казахстан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сан-Марино
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
12
2
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
2
22%
5
20%
16-30
3
33%
4
16%
31-45
2
22%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
22%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1
Результаты матчей
Казахстан
Сан-Марино
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Казахстан
Сан-Марино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
17
35
26
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Казахстан - Сан-Марино
Исход игры
Казахстан
100% (62)
Ничья
0% (0)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.67% (43)
Меньше
28.33% (17)
Обе команды забьют
Да
20% (12)
Нет
80% (48)
Популярный счёт
3:0 Казахстан
29% (18)
2:0 Казахстан
22.6% (14)
4:0 Казахстан
16.1% (10)
3:1 Казахстан
8.1% (5)
2:1 Казахстан
8.1% (5)
1:0 Казахстан
4.8% (3)
4:1 Казахстан
3.2% (2)
5:0 Казахстан
3.2% (2)
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