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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Казахстан
FIFA #98
 
Позже
Сан-Марино
FIFA #207
Прогнозы 61
Казахстан 100% (61)
X 0% (0)
Сан-Марино 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Сан-Марино
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Казахстан
Сан-Марино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:3
Е2
1:3
Е2
4:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зайнутдинов Бактиёр 4 (2) 0.5
Вороговский Ян 2 0.25
Аймбетов Абат 2 0.25
Самородов Максим 2 0.25
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.25
Бейсебеков Абзал 0 0
Исламхан Бауыржан 0 0
Каиров Багдат 0 0
Оразов Рамазан 0 0
Кенесов Арман 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голинуччи Алессандро 1 0.13

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самородов Максим 3 0
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 2 0
Куат Исламбек 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Быстров Марат 2 0
Алип Нуралы 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капиккьони Лоренцо 2 0
Фаббри Филиппо 2 0
Тоси Алессандро 2 0
Витайоли Маттео 1 0
Ди Майо Роберто 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Баттистини Микаэль 1 0
Муларони Марчелло 1 0
Франчози Симоне 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Марино
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Казахстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сан-Марино
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

6
0
Казахстан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сан-Марино
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

12
2
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
25
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
2
22%
5
20%
16-30
3
33%
4
16%
31-45
2
22%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
22%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1

Результаты матчей

Казахстан
Сан-Марино

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
1
7
3
5
1.5
2
6
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2.
Дания
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Казахстан
 Заявка 8 5 0 3 12 - 9 15
4.
Финляндия
 Заявка 8 4 0 4 12 - 9 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 8 2 0 6 7 - 9 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 8 0 0 8 1 - 26 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Сан-Марино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 5 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 61
    Казахстан 100% (61)
    X 0% (0)
    Сан-Марино 0% (0)
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    Казахстан
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    Прогнозы на матч Казахстан - Сан-Марино

    Исход игры
    Казахстан
    100% (62)
    Ничья
    0% (0)
    Сан-Марино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (43)
    Меньше
    28.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (12)
    Нет
    80% (48)
    Популярный счёт
    3:0 Казахстан
    29% (18)
    2:0 Казахстан
    22.6% (14)
    4:0 Казахстан
    16.1% (10)
    3:1 Казахстан
    8.1% (5)
    2:1 Казахстан
    8.1% (5)
    1:0 Казахстан
    4.8% (3)
    4:1 Казахстан
    3.2% (2)
    5:0 Казахстан
    3.2% (2)
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