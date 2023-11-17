А вот и первый офсайд в матче. Заброс вперёд от финнов на Похьянпало, который бить не стал, а выполнил неточную скидку на партнёра. Однако, всё было напрасно, офсайд зафиксирован у форварда сборной Финляндии.

Снова финская сборная владеет мячом на своей половине поля. Особого продвижения вперёд не наблюдается, поэтому защитники часто используют Градецки в качестве адресата.

Пенальти в ворота сборной Северной Ирландии! Провели хозяева атаку по левому флангу, последовала скидка в центр на Йенсена, который пробить не сумел, но снаряд отскочил вправо к Алхо, которого снёс Прайс!

Проверяют арбитры, отвечающие за VAR, этот момент. Сложно представить, что такой пенальти реально отменить.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ПОХЬЯНПАЛО! Уверенно реализует одиннадцатиметровый удар форвард финской сборной! Пробил он в левый угол, а голкипер улетел в противоположную сторону!

Очень важное событие случилось в нашем матче, которое координально может изменить игру после перерыва. Теперь гостям нужно идти вперёд, а это значит, что для финнов откроются свободные зоны.

Чарльз получил мяч спиной к воротам соперника. Слева очень здорово открылся Льюис, но не смог форвард сборной Северной Ирландии отдать передачу на партнёра.

Есть такое ощущение, что команды настолько привыкли играть "вторым номером", что просто не понимают, как позиционно раскатывать оборону соперника.

Похьянпало агрессивно сыграл на половине поля соперника. Досталось в верховом единоборстве Балларду, и азербайджанский арбитр нарушение правил зафиксировал.

Треть матча уже позади. Без опасных моментов пока проходит игра. Думаю, что нейтральному зрителю очень сложно наблюдать зрелище, происходящее в Хельсинки.

Камара получил мяч слева в штрафной и выполнил прострел в центр. Баллард сыграл уверенно, и не позволил Йенсену получить игровой снаряд в опасной близости от ворот.

Иванов очень неаккуратно сыграл на своей половине поля. Чарльз практически снаряд сумел перехватить, но внимательно сыграл Шуллер, откинувший мяч назад своему голкиперу.

Подключился к атаке Иванов, однако уверенно ему поставил корпус Макнейр, и защитник сборной ФИнляндии нарушил правила. Неожиданно впереди оказался центральный защитник хозяев.

Гораздо больше в последние минуты финские футболисты владеют мячом, однако возникают проблемы в позиционной атаке. Единственное место, где хозяева спокойно перекатывают сферу, так это своя половина поля.

Снова гости используют простую тактику. Хазард выполнил длинный заброс вперёд, сфера отскочила к Чарльзу, который из пределов штрафной нанёс удар по воротам. Получилось точно в руки Градецки.

29' Алхо отдавал пас вперёд по правому флангу, но Льюис совершил перехват и сразу же пытался выполнить передачу в центр. Снова ошибка у игрока сборной Северной Ирландии в простой ситуации.

28' Льюис на своей половине поля получил мяч, и Шуллер нарушил против него правила. Много мелких нарушений фиксирует Алияр Агаев. Ждём, когда футболисты начнут показывать активный футбол.

27' Казалось бы, что командам сегодня терять нечего, поэтому футбол должен получиться открытым и весёлым. Непонятно, что пытаются показать команды, играя в скучный футбол.

26' И продолжается у нас очень скучный футбол. Хазард сильно вынес мяч вперёд, Пелтола выиграл борьбу на втором этаже и пытался сразу же сбросить сферу вперёд, но получилось крайне неточно.

25' Гости снова просто начинают атаку. Хазард сильно вынес мяч вперёд, последовала скидка на Чарльза, который боролся в штрафной против Иванова, но эту борьбу проиграл.

24' Прайс глубоко опустился на свою половину поля, и сразу два игрока финской сборной пытались совершить перехват, но форвард гостей не позволил финнам завладеть мячом.

23' Хьюм с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной. Прайс получил мяч спиной к воротам и попытался пробить с разворота, но получилось очень неудачно, и сфера досталась защитникам.

22' В центральной части поля на правом фланге пытались североирландцы что-то придумать, однако передачу Хьяма на МакКосленда получилась неточной. Тяжело даётся владение мячом гостям.

21' Скучный футбол пока мы наблюдаем в Хельсинки. Требуют болельщики более активного футбола от сборной Финляндии, но мало что получается у подопечных Маркку Канерва.