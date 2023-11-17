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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Финляндия
FIFA #62
1:0
Первый тайм: 45'
Северная Ирландия
FIFA #75
0'
1:0
42' Пенальти
Похьянпало Йоэль

Ход матча

42'
Похьянпало Йоэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 126
Финляндия 79.4% (100)
X 15.1% (19)
Северная Ирландия 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Финляндия
Ничья
Северная Ирландия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
5
Тенхо
Миро
4
Иванов
Роберт
16
Пелтола
Матти
6
Камара
Глен
11
Шуллер
Расмус
14
Кайринен
Каан
19
Йенсен
Фредрик
20
Похьянпало
Йоэль
21
Хоканс
Даниэль
12
Хазард
Конор
5
Тоал
Эойн
17
Макнейр
Пэдди
4
Баллард
Дэниэл
2
Хьюм
Трай
8
МакКосленд
Росс
6
Сэвилл
Джордж
15
Томпсон
Джордан
3
Льюис
Джамал
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
Финляндия
4-3-3
Северная Ирландия
4-4-1-1

История личных встреч

Финляндия
Северная Ирландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.33
Хоканс Даниэль 3 0.33
Кялльман Беньямин 2 0.22
Пукки Теэму 1 0.11
Похьянпало Йоэль 1 0.11
Камара Глен 1 0.11
Тейлор Роберт 1 0.11
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.22
Смит Пол III 1 0.11
Эванс Джонни 1 0.11
Мадженнис Джош 1 0.11
Макменамин Конор 1 0.11
Прайс Айзек 1 0.11
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Кеннеди Мэттью 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Роберт 2 0
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чарльз Ши 2 1
Макнейр Пэдди 3 0
Эванс Джонни 2 0
Томпсон Джордан 2 0
Маккэнн Алистер 2 0
Сэвилл Джордж 1 0
Вашингтон Конор 1 0
Чарльз Дион 1 0
Смит Пол III 1 0
Льюис Джамал 1 0
Баллард Дэниэл 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Майкл О'Нил 1 0

Результаты матчей

Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Северная Ирландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
3
Финляндия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Северная Ирландия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
8%
3
38%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0

Результаты матчей

Финляндия
Северная Ирландия

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2.
Дания
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Казахстан
 Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
4.
Финляндия
 1:0 Заявка 9 5 0 4 13 - 9 15
5.
Северная Ирландия
 0:1 Заявка 9 2 0 7 7 - 10 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 9 0 0 9 2 - 29 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 1:0 Заявка 5 3 0 2 10 - 3 9
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Северная Ирландия
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Финляндия
 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
5.
Северная Ирландия
 0:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 7 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 1 - 18 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Чарльз получил мяч спиной к воротам соперника. Слева очень здорово открылся Льюис, но не смог форвард сборной Северной Ирландии отдать передачу на партнёра. 
  • 43'
    Очень важное событие случилось в нашем матче, которое координально может изменить игру после перерыва. Теперь гостям нужно идти вперёд, а это значит, что для финнов откроются свободные зоны. 
  • Пенальти
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ПОХЬЯНПАЛО! Уверенно реализует одиннадцатиметровый удар форвард финской сборной! Пробил он в левый угол, а голкипер улетел в противоположную сторону!
     
  • Видеоповтор
    41'
    Проверяют арбитры, отвечающие за VAR, этот момент. Сложно представить, что такой пенальти реально отменить. 
  • Пенальти!
    40'
    Пенальти в ворота сборной Северной Ирландии! Провели хозяева атаку по левому флангу, последовала скидка в центр на Йенсена, который пробить не сумел, но снаряд отскочил вправо к Алхо, которого снёс Прайс!
  • 39'
    Снова финская сборная владеет мячом на своей половине поля. Особого продвижения вперёд не наблюдается, поэтому защитники часто используют Градецки в качестве адресата. 
  • Офсайд
    38'
    А вот и первый офсайд в матче. Заброс вперёд от финнов на Похьянпало, который бить не стал, а выполнил неточную скидку на партнёра. Однако, всё было напрасно, офсайд зафиксирован у форварда сборной Финляндии. 
  • 37'
    Снова гости используют простую тактику. Хазард выполнил длинный заброс вперёд, сфера отскочила к Чарльзу, который из пределов штрафной нанёс удар по воротам. Получилось точно в руки Градецки. 
  • 36'
    Гораздо больше в последние минуты финские футболисты владеют мячом, однако возникают проблемы в позиционной атаке. Единственное место, где хозяева спокойно перекатывают сферу, так это своя половина поля. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Подключился к атаке Иванов, однако уверенно ему поставил корпус Макнейр, и защитник сборной ФИнляндии нарушил правила. Неожиданно впереди оказался центральный защитник хозяев. 
  • 34'
    Иванов очень неаккуратно сыграл на своей половине поля. Чарльз практически снаряд сумел перехватить, но внимательно сыграл Шуллер, откинувший мяч назад своему голкиперу. 
  • 33'
    Камара получил мяч слева в штрафной и выполнил прострел в центр. Баллард сыграл уверенно, и не позволил Йенсену получить игровой снаряд в опасной близости от ворот. 
  • 32'
    Треть матча уже позади. Без опасных моментов пока проходит игра. Думаю, что нейтральному зрителю очень сложно наблюдать зрелище, происходящее в Хельсинки. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Похьянпало агрессивно сыграл на половине поля соперника. Досталось в верховом единоборстве Балларду, и азербайджанский арбитр нарушение правил зафиксировал. 
  • 30'
    Есть такое ощущение, что команды настолько привыкли играть "вторым номером", что просто не понимают, как позиционно раскатывать оборону соперника. 
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    • 29'
      Алхо отдавал пас вперёд по правому флангу, но Льюис совершил перехват и сразу же пытался выполнить передачу в центр. Снова ошибка у игрока сборной Северной Ирландии в простой ситуации. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Льюис на своей половине поля получил мяч, и Шуллер нарушил против него правила. Много мелких нарушений фиксирует Алияр Агаев. Ждём, когда футболисты начнут показывать активный футбол. 
    • 27'
      Казалось бы, что командам сегодня терять нечего, поэтому футбол должен получиться открытым и весёлым. Непонятно, что пытаются показать команды, играя в скучный футбол. 
    • 26'
      И продолжается у нас очень скучный футбол. Хазард сильно вынес мяч вперёд, Пелтола выиграл борьбу на втором этаже и пытался сразу же сбросить сферу вперёд, но получилось крайне неточно. 
    • 25'
      Гости снова просто начинают атаку. Хазард сильно вынес мяч вперёд, последовала скидка на Чарльза, который боролся в штрафной против Иванова, но эту борьбу проиграл. 
    • 24'
      Прайс глубоко опустился на свою половину поля, и сразу два игрока финской сборной пытались совершить перехват, но форвард гостей не позволил финнам завладеть мячом. 
    • 23'
      Хьюм с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной. Прайс получил мяч спиной к воротам и попытался пробить с разворота, но получилось очень неудачно, и сфера досталась защитникам. 
    • 22'
      В центральной части поля на правом фланге пытались североирландцы что-то придумать, однако передачу Хьяма на МакКосленда получилась неточной. Тяжело даётся владение мячом гостям. 
    • 21'
      Скучный футбол пока мы наблюдаем в Хельсинки. Требуют болельщики более активного футбола от сборной Финляндии, но мало что получается у подопечных Маркку Канерва. 
    • 20'
      И снова спонтанно забрались в атаку гости. Никто с правого фланга решил не выполнять навес в штрафную финской сборной, а дальше МакКосленд и вовсе сферу потерял. 
    • 19'
      Заброс с правого фланга в штрафную гостей. Похьянпало грудью скинул сферу на Камара, который очень долго искал момент для удара, и защитники сумели совершить перехват. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Камара красиво поставил корпус сопернику у центральной линии поля, и Томпсон нарушил правила против него. Много остановок, вызванных нарушениями, на старте сегодняшнего матча. 
    • 17'
      Потеряли гости игровой снаряд у чужой штрафной, и финны попытались провести быстрый ответ, однако Кайринен в районе центральной линии поля мяч потерял. Тяжело пока даются атаки командам. 
    • 16'
      Довольно-таки спокойно начинается этот матч. Финны владеют преимуществом, однако до опасных моментов у ворот Хазарда дело пока не доходит. Североирландцы пытаются отвечать своими атаками. 
    • Угловой
      15'
      И продолжают поддавливать финны. Ещё один корнер сумели заработать они, после которого возникла суматоха в штрафной, и Похьянпало с левого края штрафной нанёс удар по воротам. Хазард спокойно справился!
    • Угловой
      14'
      А вот и первый угловой для скандинавов. Кайринен получил мяч метрах в 25 от ворот и нанёс удар. Сфера угодила в игрока сборной Северной Ирландии и улетела за лицевую. 
    • 13'
      Продолжают гости активничать в атаке. Сэвилл с левого фланга выполнил высокий кросс в район дальней штанги, но там никого из партнёров не оказалось, а Пелтола спокойно разрядил обстановку у собственных ворот. 
    • 12'
      Тяжело даётся владение в позиционной атаке гостям. Вот и сейчас они пытались что-то придумать на левом фланге, однако неточный пас Сэвилла закончил атаку североирландской сборной. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Опасно могли ответить гости! Пас вперёд на ход Чарльзу последовал, а Тенхо в районе центрального круга уронил соперника на газон. Арбитр решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 10'
      Камара дважды с левого фланга пытался отдать передачу в центр, но в обоих случаях уверенно сыграли защитник сборной Северной Ирландии, сумевшие совершить перехват. 
    • 9'
      Затяжная позиционная атака получается у финнов. Кайринен с левого полуфланга отдал в центр партнёру. Похьянпало сумел развернуться, однако защитники нанести удар по своим воротам нанести не позволили. 
    • 8'
      МакКосленд промчался по правому флангу и отдал пас в центр на линию штрафной. Прайс низом пробил в правый угол ворот, Градецки спокойно справился с угрозой, забрав снаряд в свои перчатки!
    • 7'
      Хазард сильно вынес мяч вперёд, за него сумел зацепиться Чарльз. Последовала скидка на Томпсона, который пробил с левой ноги, но получилось слабо и точно в руки голкиперу. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Камара активно вёл борьбу на левом углу штрафной, Сэвилл сферу забрал себе, а затем Хоканс нарушил правила против капитана сборной Северной Ирландии. 
    • 5'
      Кайринен получил передачу у левого края штрафной, однако навешивать в штрафную соперника не решился, и последовал пас назад. Теперь уже скандинавы забрали игровой снаряд себе. 
    • Угловой
      4'
      Первый угловой на левом фланге заработали гости. Томпсон выполнил высокий навес на дальнюю штангу, но никто из партнёров замкнуть не сумел. Сфера ушла за лицевую, и Градецки введёт её ударом от ворот. 
    • 3'
      Очень спокойно начинается встреча. Напомню, что обе сборные потеряли шансы на выход из группы, поэтому сегодня мы можем увидеть открытый и результативный футбол. 
    • 2'
      Финны вышли на эту встречу в полностью белом комплекте формы, гости играют в футболках и шортах зелёной расцветки. Ворота Градецки по ТВ-картинке в первом тайме находятся слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Хельсинки! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Северная Ирландия

    Исход игры
    Финляндия
    79.4% (100)
    Ничья
    15.1% (19)
    Северная Ирландия
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Финляндия
    33.3% (42)
    1:0 Финляндия
    33.3% (42)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    2:0 Финляндия
    4% (5)
    1:2 Северная Ирландия
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Финляндия
    1.6% (2)
    3:1 Финляндия
    1.6% (2)
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