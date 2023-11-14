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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Финляндия
FIFA #62
 
Позже
Северная Ирландия
FIFA #75
Прогнозы 60
Финляндия 81.7% (49)
X 15% (9)
Северная Ирландия 3.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Северная Ирландия
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Северная Ирландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:1
ММ
3:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.38
Хоканс Даниэль 3 0.38
Кялльман Беньямин 2 0.25
Пукки Теэму 1 0.13
Похьянпало Йоэль 1 0.13
Камара Глен 1 0.13
Тейлор Роберт 1 0.13
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.25
Смит Пол III 1 0.13
Эванс Джонни 1 0.13
Мадженнис Джош 1 0.13
Макменамин Конор 1 0.13
Прайс Айзек 1 0.13
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Кеннеди Мэттью 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Роберт 2 0
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чарльз Ши 2 1
Макнейр Пэдди 3 0
Эванс Джонни 2 0
Томпсон Джордан 2 0
Маккэнн Алистер 2 0
Сэвилл Джордж 1 0
Вашингтон Конор 1 0
Чарльз Дион 1 0
Смит Пол III 1 0
Льюис Джамал 1 0
Баллард Дэниэл 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Майкл О'Нил 1 0

Результаты матчей

Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Северная Ирландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
3
Финляндия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Северная Ирландия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
8%
3
38%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0

Результаты матчей

Финляндия
Северная Ирландия

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2.
Дания
 Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3.
Казахстан
 Заявка 8 5 0 3 12 - 9 15
4.
Финляндия
 Заявка 8 4 0 4 12 - 9 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 8 2 0 6 7 - 9 6
6.
Сан-Марино
 Заявка 8 0 0 8 1 - 26 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Словения
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 3 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Казахстан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Дания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Финляндия
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 4 0 0 4 0 - 15 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Северная Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Финляндия 81.7% (49)
    X 15% (9)
    Северная Ирландия 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Северная Ирландия
    2.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия - Северная Ирландия

    Исход игры
    Финляндия
    82% (50)
    Ничья
    14.8% (9)
    Северная Ирландия
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (31)
    Меньше
    48.33% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (39)
    Нет
    35% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Финляндия
    41% (25)
    1:0 Финляндия
    27.9% (17)
    1:1 Ничья
    13.1% (8)
    2:0 Финляндия
    6.6% (4)
    3:1 Финляндия
    3.3% (2)
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