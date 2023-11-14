Тур: 9. Стадион: Олимпиаштадион.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Финляндия
Северная Ирландия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|3
|0.38
|Хоканс Даниэль
|3
|0.38
|Кялльман Беньямин
|2
|0.25
|Пукки Теэму
|1
|0.13
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.13
|Камара Глен
|1
|0.13
|Тейлор Роберт
|1
|0.13
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|0.25
|Смит Пол III
|1
|0.13
|Эванс Джонни
|1
|0.13
|Мадженнис Джош
|1
|0.13
|Макменамин Конор
|1
|0.13
|Прайс Айзек
|1
|0.13
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Кеннеди Мэттью
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Роберт
|2
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чарльз Ши
|2
|1
|Макнейр Пэдди
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Томпсон Джордан
|2
|0
|Маккэнн Алистер
|2
|0
|Сэвилл Джордж
|1
|0
|Вашингтон Конор
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Смит Пол III
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Баллард Дэниэл
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Результаты матчей
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Северная Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Финляндия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Северная Ирландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
3
Финляндия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Северная Ирландия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
8%
3
38%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1
Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2
Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Результаты матчей
Финляндия
Северная Ирландия
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
3 раза 75%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Финляндия
Северная Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
26
35
17
17
17
17
17
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Финляндия - Северная Ирландия
Исход игры
Финляндия
82% (50)
Ничья
14.8% (9)
Северная Ирландия
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (31)
Меньше
48.33% (29)
Обе команды забьют
Да
65% (39)
Нет
35% (21)
Популярный счёт
2:1 Финляндия
41% (25)
1:0 Финляндия
27.9% (17)
1:1 Ничья
13.1% (8)
2:0 Финляндия
6.6% (4)
3:1 Финляндия
3.3% (2)
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