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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Англия
FIFA #4
 
Позже
Мальта
FIFA #171
Прогнозы 59
Англия 98.3% (58)
X 0% (0)
Мальта 1.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Англия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
Мальта

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:4
ОМЧ2Е
0:4
ОМЧ2Е
2:0

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
33

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (4) 1.17
Сака Букайо 4 0.67
Рэшфорд Маркус 2 0.33
Уокер Кайл 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 1 0.17
Филлипс Кэлвин 1 0.17
Райс Деклан 1 0.17
Уилсон Каллум 1 (1) 0.17
Хендерсон Джордан 0 0
Шоу Люк 0 0
Беллингем Джуд 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Пол 1 0.14
Янкам Янник 1 0.14
Нвоко Кирьян 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Магуайр Гарри 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Райс Деклан 2 0
Уокер Кайл 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Кристенсен Бьорн 2 0
Теума Тедди 2 0
Камензули Райан 1 0
Пизани Стивен 1 0
Апап Фердинандо 1 0
Борг Жан 1 0
Аттард Кейн 1 0
Мбонг Пол 1 0
Янкам Янник 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мальта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

6
0
Англия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мальта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

18
4
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
1
6%
2
50%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
8
44%
1
25%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
25%
76-90

Пропущено

4
16
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
50%
2
13%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1
Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0
Мальта
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0
Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6

Результаты матчей

Англия
Мальта

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Англия
Мальта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 6 5 1 0 19 - 3 16
2.
Украина
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
3.
Италия
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 Заявка 7 0 0 7 2 - 18 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Италия
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Украина
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
3.
Италия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 59
    Англия 98.3% (58)
    X 0% (0)
    Мальта 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Мальта
    1.03
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Мальта

    Исход игры
    Англия
    98.3% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Мальта
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.1% (54)
    Меньше
    6.9% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    12.07% (7)
    Нет
    87.93% (51)
    Популярный счёт
    5:0 Англия
    28.8% (17)
    3:0 Англия
    18.6% (11)
    4:0 Англия
    13.6% (8)
    6:0 Англия
    11.9% (7)
    2:0 Англия
    5.1% (3)
    4:1 Англия
    5.1% (3)
    7:0 Англия
    5.1% (3)
    3:1 Англия
    3.4% (2)
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