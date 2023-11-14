Тур: 9. Стадион: Уэмбли.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Англия
Мальта
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
33
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|7 (4)
|1.17
|Сака Букайо
|4
|0.67
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.33
|Уокер Кайл
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.17
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.17
|Райс Деклан
|1
|0.17
|Уилсон Каллум
|1 (1)
|0.17
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Пол
|1
|0.14
|Янкам Янник
|1
|0.14
|Нвоко Кирьян
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|1
|1
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|3
|0
|Кристенсен Бьорн
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Пизани Стивен
|1
|0
|Апап Фердинандо
|1
|0
|Борг Жан
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
|Янкам Янник
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мальта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
6
0
Англия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мальта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
18
4
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
1
6%
2
50%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
8
44%
1
25%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
25%
76-90
Пропущено
4
16
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
50%
2
13%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1
Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0
Мальта
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0
Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6
Результаты матчей
Англия
Мальта
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Англия
Мальта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Мальта
Исход игры
Англия
98.3% (58)
Ничья
0% (0)
Мальта
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
93.1% (54)
Меньше
6.9% (4)
Обе команды забьют
Да
12.07% (7)
Нет
87.93% (51)
Популярный счёт
5:0 Англия
28.8% (17)
3:0 Англия
18.6% (11)
4:0 Англия
13.6% (8)
6:0 Англия
11.9% (7)
2:0 Англия
5.1% (3)
4:1 Англия
5.1% (3)
7:0 Англия
5.1% (3)
3:1 Англия
3.4% (2)
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