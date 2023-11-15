Тур: 9. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Италия
Северная Македония
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|3
|0.5
|Берарди Доменико
|2
|0.33
|Ретеги Матео
|2
|0.33
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.17
|Иммобиле Чиро
|1
|0.17
|Пессина Маттео
|1
|0.17
|Скамакка Джанлука
|1
|0.17
|Барелла Николо
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Дзакканьи Маттиа
|0
|0
|Кин Мойзе
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элмас Эльиф
|3
|0.5
|Барди Энис
|2 (1)
|0.33
|Чурлинов Дарко
|1
|0.17
|Манев Йован
|1
|0.17
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Миовски Боян
|0
|0
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслиу Визар
|2
|1
|Бейтулаи Эгзон
|2
|0
|Благоя Милевски
|0
|1
|Адеми Ариян
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Серафимов Никола
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Результаты матчей
Италия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Северная Македония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Италия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Северная Македония
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
27%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1
Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1
Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1
Результаты матчей
Италия
Северная Македония
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Италия
Северная Македония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
15
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Италия - Северная Македония
Исход игры
Италия
96.6% (57)
Ничья
1.7% (1)
Северная Македония
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
32.76% (19)
Нет
67.24% (39)
Популярный счёт
2:0 Италия
42.4% (25)
3:0 Италия
13.6% (8)
3:1 Италия
13.6% (8)
2:1 Италия
10.2% (6)
4:1 Италия
6.8% (4)
1:0 Италия
5.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!