  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Италия
FIFA #9
 
Позже
Северная Македония
FIFA #66
Прогнозы 59
Италия 96.6% (57)
X 1.7% (1)
Северная Македония 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Северная Македония
7.90
8.90
Реклама, betcity.ru
23.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Италия
Северная Македония

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
ЧМОМ
0:1
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
2:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.5
Берарди Доменико 2 0.33
Ретеги Матео 2 0.33
Бонавентура Джакомо 1 0.17
Иммобиле Чиро 1 0.17
Пессина Маттео 1 0.17
Скамакка Джанлука 1 0.17
Барелла Николо 0 0
Тонали Сандро 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Дзакканьи Маттиа 0 0
Кин Мойзе 0 0
Удоги Дестини 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 3 0.5
Барди Энис 2 (1) 0.33
Чурлинов Дарко 1 0.17
Манев Йован 1 0.17
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Скальвини Джорджио 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Тонали Сандро 1 0
Удоги Дестини 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 2 1
Бейтулаи Эгзон 2 0
Благоя Милевски 0 1
Адеми Ариян 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Алими Исник 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Миовски Боян 1 0
Серафимов Никола 1 0
Манев Йован 1 0

Результаты матчей

Италия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Северная Македония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3
Италия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Северная Македония
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
27%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1
Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1
Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1

Результаты матчей

Италия
Северная Македония

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Италия
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 6 5 1 0 19 - 3 16
2.
Украина
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
3.
Италия
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
4.
Северная Македония
 Заявка 6 2 1 3 7 - 14 7
5.
Мальта
 Заявка 7 0 0 7 2 - 18 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2.
Украина
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Италия
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Украина
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
3.
Италия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    Италия 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Северная Македония 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Северная Македония
    7.90
    8.90
    Реклама, betcity.ru
    23.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Италия - Северная Македония онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Италия - Северная Македония

    Исход игры
    Италия
    96.6% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Северная Македония
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    32.76% (19)
    Нет
    67.24% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    42.4% (25)
    3:0 Италия
    13.6% (8)
    3:1 Италия
    13.6% (8)
    2:1 Италия
    10.2% (6)
    4:1 Италия
    6.8% (4)
    1:0 Италия
    5.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Италия
    Северная Македония
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     