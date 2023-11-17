Первый тайм

41' Байрами в быстрой атаке гостей отмечается ударом из-за пределов штрафной - Райлян со второй попытки накрывает мяч.

40' До перерыва остается не так много времени, по-прежнему албанцы довольно спокойно сдерживают соперника.

38' Снова затишье на поле, сборная Молдовы ничего интересного продемонстрировать не может.

36' Молдаване в этом отборочном цикле проигрывали полякам со счётом 0:2 по ходу первого тайма, но смогли выиграть 3:2. Почему бы не повторить это достижение?

35' Приближается у нас перерыв, пока достаточно напряженным получается матч, непростой он и для судейства.

33' Постолаки требуется помощь врачей, повторов нам не дают. Придется поверить, что там действительно был офсайд.