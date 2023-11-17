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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Молдова
FIFA #157
0:1
Первый тайм: 45+'
Албания
FIFA #59
0'
9' Желтая карточка
Митай Марио
11' Желтая карточка
Раца Вадим
0:1
25' Пенальти
Чикалеши Сокол

Ход матча

9'
 
Митай Марио
11'
Раца Вадим
 
25'
0:1
Чикалеши Сокол

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 135
Молдова 22.2% (30)
X 15.6% (21)
Албания 62.2% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Молдова
Ничья
Албания
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
4
Бабогло
Владислав
5
Посмак
Вячеслав
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
2
Рябчук
Олег
11
Каймаков
Михаил
8
Моцпан
Никита
22
Раца
Вадим
17
Постолаки
Вирджилиу
9
Николаеску
Йон
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
21
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
10
Байрами
Недим
15
Сулейманов
Таулан
16
Чикалеши
Сокол
Молдова
5-4-1
Албания
4-2-3-1

История личных встреч

Молдова
Албания

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
0:4
Е2
2:0
ММ
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
4

Среднее время на гол

67
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 4 (1) 0.57
Раца Вадим 1 0.14
Бабогло Владислав 1 0.14
Кожокару Максим 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 3 0.43
Байрами Недим 3 0.43
Сулейманов Таулан 2 0.29
Даку Мирлинд 1 0.14
Аслани Кристьян 1 0.14
Чикалеши Сокол 1 (1) 0.14
Мучи Эрнест 1 0.14
Рамадани Юльбер 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Узуни Мюрто 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 2 0
Райлян Дорин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Бабогло Владислав 2 0
Моцпан Никита 2 0
Плэтикэ Сергиу 1 0
Кожокару Максим 1 0
Крачун Артур 1 0
Николаеску Йон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Марандич Денис 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрами Недим 2 0
Митай Марио 2 0
Весели Фредерик 1 0
Стракоша Томас 1 0
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Ляци Казим 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
Молдова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Албания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1
Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3
Албания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1
Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0

Результаты матчей

Молдова
Албания

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Молдова
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 3 16
2.
Чехия
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3.
Польша
 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
4.
Молдова
 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
5.
Фарерские острова
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Чехия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Польша
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Молдова
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Черногория Вуячич Игор 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Махмутович Энес 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Байрами в быстрой атаке гостей отмечается ударом из-за пределов штрафной - Райлян со второй попытки накрывает мяч.
  • 40'
    До перерыва остается не так много времени, по-прежнему албанцы довольно спокойно сдерживают соперника.
  • 38'
    Снова затишье на поле, сборная Молдовы ничего интересного продемонстрировать не может.
  • 36'
    Молдаване в этом отборочном цикле проигрывали полякам со счётом 0:2 по ходу первого тайма, но смогли выиграть 3:2. Почему бы не повторить это достижение?
  • 35'
    Приближается у нас перерыв, пока достаточно напряженным получается матч, непростой он и для судейства. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Постолаки требуется помощь врачей, повторов нам не дают. Придется поверить, что там действительно был офсайд.
  • Офсайд
    32'
    Джимсити в своей штрафной откровенно подкатывается под Постолаки, однако пенальти нет, так как у хозяев чуть раньше случился офсайд.
  • 31'
    Переходит в позиционное нападение сборная Молдовы, конечно, не самый искушенный игрок первым номером. Посмотрим, что получится у хозяев.
  • Травма, повреждение
    29'
    Столкнулись головами два футболиста в штрафной сборной Албании, но ничего серьезного в этом моменте не случилось.
  • 28'
    Каймаков исполняет подачу со штрафного с правого фланга, мяч от головы Постолаки отскакивает к другой бровке.
  • 27'
    Николаеску после заброса из центральной зоны пробил головой по воротам, однако мяч прошел мимо створа.
  • 26'
    Свой 13-й гол за сборную забивает Чикалеши, который играл в составе албанцев еще на Евро-2016, когда те впервые в истории попали на европейский футбольный форум.
  • Пенальти
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СОКОЛ ЧИКАЛЕШИ!
    Уверенно реализует пенальти Чикалеши, пробивая в правый от себя угол, Райлян направление удара не угадал!
  • Пенальти!
    24'
    Пенальти в ворота сборной Молдовы! Сефери заваливается на газон в штрафной соперника после фола со стороны Ревенко!
  • Угловой
    23'
    Асани подает угловой с правого фланга, Исмайли добирается до верхового мяча, однако в створ защитнику "Эмполи" попасть не удается.
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    • 22'
      Хюсай включается по правому флангу и зарабатывает угловой, ушел мяч от ноги Постолаки.
    • 20'
      Никуда особо не спешит сборная Албании, понимая, что стратегически их сегодня устраивает ничья.
    • Фол, нарушение
      18'
      Проход Байрами с нарушением правил останавливает Моцпан, грамотный тактический фол от полузащитника "Факела".
    • Угловой
      17'
      Угловой с правого фланга подают молдаване, однако выиграть верховую борьбу хозяевам выиграть не удается.
    • 16'
      Николаеску врывается в штрафную с правого края и стреляет в ближний угол - Бериша отбивает мяч на угловой.
    • Офсайд
      15'
      Сефери оказывается на левом фланге атаки, однако забирается в положении "вне игры".
    • 14'
      Аслани получает мяч перед штрафной соперника и пробивает метров с 25 - на пути мяча возникает Моцпан.
    • 13'
      72 процента игрового времени мячом владеет сборная Албании, однако пока острых моментов в этой игре нет.
    • Желтая карточка
      11'
      Быстро сравнялся счёт по карточкам, грубо сыграл полузащитник хозяев против Рамадани.
    • Желтая карточка
      9'
      Митай получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Николаеску.
    • 8'
      В первом матче в Тиране сборная Албании победила со счётом 2:0, во втором тайме отличились Асани и Байрами.
    • 6'
      Интересно, что сборная Албании пропустила лишь 3 гола, меньше пропустили только французы и португальцы.
    • 5'
      Спартаковец Рябчук далеко бросает аут, Каймаков выигрывает верховую борьбу, но скидка получилась неточной.
    • 4'
      Хорошая атмосфера сегодня в Кишиневе, поддерживает публика свою команду, которая по-прежнему сохраняет шансы на попадание на чемпионат Европы.
    • 3'
      При этом и сборная Молдовы не лишилась шансов, правда, в последнем матче играть на выезде против Чехии. При этом молдаване забрали 4 очка у поляков, которые изначально считались фаворитами группы.
    • 2'
      Напомним, что сборная Албании лидирует в квинтете Е, в сегодняшнем матче команде Силвиньо достаточно ничьей, чтобы официально отобраться на Евро-2024.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Молдова 0:1 Албания

    Исход игры
    Молдова
    23.4% (32)
    Ничья
    15.3% (21)
    Албания
    61.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Албания
    30.7% (42)
    0:1 Албания
    17.5% (24)
    1:1 Ничья
    11.7% (16)
    2:1 Молдова
    8% (11)
    0:2 Албания
    5.8% (8)
    1:0 Молдова
    5.8% (8)
    1:3 Албания
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Албания
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