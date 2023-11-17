Тур: 9. Стадион: Зимбру.
Ход матча
9'
11'
25'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мерсинай ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
17 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
22 Муйя АрбнорПолузащитник
-
19 Даку МирлиндНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
История личных встреч
Молдова
Албания
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
4
Среднее время на гол
67
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|4 (1)
|0.57
|Раца Вадим
|1
|0.14
|Бабогло Владислав
|1
|0.14
|Кожокару Максим
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|3
|0.43
|Байрами Недим
|3
|0.43
|Сулейманов Таулан
|2
|0.29
|Даку Мирлинд
|1
|0.14
|Аслани Кристьян
|1
|0.14
|Чикалеши Сокол
|1 (1)
|0.14
|Мучи Эрнест
|1
|0.14
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Узуни Мюрто
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|2
|0
|Райлян Дорин
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Бабогло Владислав
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Плэтикэ Сергиу
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Марандич Денис
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрами Недим
|2
|0
|Митай Марио
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
Молдова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Албания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1
Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3
Албания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1
Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0
Результаты матчей
Молдова
Албания
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Молдова
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
15
24
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|10
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|7 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|5
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Махмутович Энес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молдова 0:1 Албания
Исход игры
Молдова
23.4% (32)
Ничья
15.3% (21)
Албания
61.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:2 Албания
30.7% (42)
0:1 Албания
17.5% (24)
1:1 Ничья
11.7% (16)
2:1 Молдова
8% (11)
0:2 Албания
5.8% (8)
1:0 Молдова
5.8% (8)
1:3 Албания
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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