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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Молдова
FIFA #157
 
Позже
Албания
FIFA #59
Прогнозы 62
Молдова 24.2% (15)
X 12.9% (8)
Албания 62.9% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Албания
5.20
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3.55
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1.85
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Албания

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
0:4
Е2
2:0
ММ
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
4

Среднее время на гол

67
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 4 (1) 0.67
Раца Вадим 1 0.17
Бабогло Владислав 1 0.17
Кожокару Максим 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 3 0.5
Байрами Недим 3 0.5
Сулейманов Таулан 2 0.33
Даку Мирлинд 1 0.17
Аслани Кристьян 1 0.17
Мучи Эрнест 1 0.17
Рамадани Юльбер 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Чикалеши Сокол 0 0
Узуни Мюрто 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райлян Дорин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Бабогло Владислав 2 0
Моцпан Никита 2 0
Раца Вадим 1 0
Плэтикэ Сергиу 1 0
Кожокару Максим 1 0
Крачун Артур 1 0
Николаеску Йон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Марандич Денис 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрами Недим 2 0
Весели Фредерик 1 0
Стракоша Томас 1 0
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Ляци Казим 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Митай Марио 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Молдова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
Молдова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Албания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1
Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3
Албания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1
Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0

Результаты матчей

Молдова
Албания

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Молдова
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Чехия
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3.
Польша
 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
4.
Молдова
 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Фарерские острова
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Чехия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Польша
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Чехия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Польша
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 62
    Молдова 24.2% (15)
    X 12.9% (8)
    Албания 62.9% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Албания
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молдова - Албания

    Исход игры
    Молдова
    23.8% (15)
    Ничья
    12.7% (8)
    Албания
    63.5% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (35)
    Меньше
    42.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    65.57% (40)
    Нет
    34.43% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Албания
    36.5% (23)
    0:1 Албания
    14.3% (9)
    2:1 Молдова
    12.7% (8)
    1:1 Ничья
    9.5% (6)
    0:2 Албания
    7.9% (5)
    1:0 Молдова
    7.9% (5)
    1:3 Албания
    3.2% (2)
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    Албания
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