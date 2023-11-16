Тур: 9. Стадион: Республиканский стадион.
История личных встреч
Армения
Уэльс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|2
|0.33
|Ранос Грант-Леон
|2
|0.33
|Дашян Артак
|1
|0.17
|Тикнизян Наир
|1
|0.17
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.17
|Сперцян Эдуард
|0
|0
|Иву Угучукву
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3
|0.5
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.17
|Брукс Дэвид
|1
|0.17
|Мур Киффер
|1
|0.17
|Бродхед Нейтан
|1
|0.17
|Ремзи Аарон
|1 (1)
|0.17
|Мефам Крис
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Чанчаревич Огньен
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Мкртчян Сергей
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|2
|0
|Мур Киффер
|0
|1
|Моррелл Джозефф
|0
|1
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Армения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Уэльс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
3
Армения
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Уэльс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
4
50%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1
Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5
Уэльс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0
Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1
Результаты матчей
Армения
Уэльс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Армения
Уэльс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
15
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Армения - Уэльс
Исход игры
Армения
19% (11)
Ничья
37.9% (22)
Уэльс
43.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
81.48% (44)
Нет
18.52% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (22)
1:2 Уэльс
27.6% (16)
0:1 Уэльс
12.1% (7)
2:1 Армения
8.6% (5)
0:2 Уэльс
3.4% (2)
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