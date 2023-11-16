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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Армения
FIFA #95
 
Позже
Уэльс
FIFA #28
Прогнозы 58
Армения 19% (11)
X 37.9% (22)
Уэльс 43.1% (25)
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Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Уэльс
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История личных встреч

Армения
Уэльс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.33
Ранос Грант-Леон 2 0.33
Дашян Артак 1 0.17
Тикнизян Наир 1 0.17
Барсегян Тигран 1 (1) 0.17
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 0.5
Джеймс Дэниэл 1 0.17
Брукс Дэвид 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Бродхед Нейтан 1 0.17
Ремзи Аарон 1 (1) 0.17
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Чанчаревич Огньен 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 2 0
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Уильямс Неко 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Армения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Уэльс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3
Армения
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Уэльс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
4
50%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1
Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5
Уэльс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0
Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1

Результаты матчей

Армения
Уэльс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Армения
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Хорватия
 Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
3.
Уэльс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
4.
Армения
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 Заявка 7 1 0 6 5 - 17 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2.
Уэльс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Хорватия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Латвия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 48 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 58
    Армения 19% (11)
    X 37.9% (22)
    Уэльс 43.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Уэльс
    4.30
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    3.60
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    Прогнозы на матч Армения - Уэльс

    Исход игры
    Армения
    19% (11)
    Ничья
    37.9% (22)
    Уэльс
    43.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (22)
    1:2 Уэльс
    27.6% (16)
    0:1 Уэльс
    12.1% (7)
    2:1 Армения
    8.6% (5)
    0:2 Уэльс
    3.4% (2)
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    Армения
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