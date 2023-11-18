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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Латвия
FIFA #132
0:2
Перерыв
Хорватия
FIFA #10
0'
0:1
7' Гол
Майер Ловро
0:2
16' Гол
Крамарич Андрей
31' Желтая карточка
Кристерс Тоберс

Ход матча

7'
0:1
Майер Ловро
(Иванушец Лука)
16'
0:2
Крамарич Андрей
(Майер Ловро)
31'
Кристерс Тоберс
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 128
Латвия 5.5% (7)
X 0.8% (1)
Хорватия 93.8% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Латвия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
21
Балодис
Даниэль
14
Цыганик
Андрей
6
Кристерс
Тоберс
22
Савельевс
Алексейс
16
Яунземс
Алвис
10
Икауниекс
Янис
7
Дашкевич
Эдуард
20
Робертс
Улдрикис
1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
6
Шутало
Йосип
5
Эрлич
Мартин
4
Гвардиол
Йошко
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
9
Крамарич
Андрей
7
Майер
Ловро
17
Будимир
Анте
18
Иванушец
Лука
Латвия
4-2-3-1
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Латвия
Хорватия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2ОМ
5:0
Е2
2:0
Е2
0:3

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
3

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.13
Икауниекс Янис 1 0.13
Эмсис Эдуард 1 0.13
Кристерс Тоберс 1 0.13
Балодис Даниэль 1 0.13
Гутковский Владислав 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 0.57
Петкович Бруно 2 0.29
Пашалич Марио 2 0.29
Ковачич Матео 2 0.29
Иванушец Лука 1 0.14
Майер Ловро 1 0.14
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 4 1
Кристерс Тоберс 4 0
Ошс Марцис 2 1
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Озолс Роберт 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Дашкевич Эдуард 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Модрич Лука 1 0
Вида Домагой 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0

Результаты матчей

Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Латвия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хорватия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

0
6
Латвия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хорватия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
50%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0
Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0
Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1

Результаты матчей

Латвия
Хорватия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Латвия
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Хорватия
 2:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 4 13
3.
Уэльс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
4.
Армения
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
5.
Латвия
 0:2 Заявка 8 1 0 7 5 - 19 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2.
Уэльс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Хорватия
 2:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Армения
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
5.
Латвия
 0:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 2:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Уэльс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
4.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Латвия
 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
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Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал компенсировать к времени первого тайма арбитр, отправив команды на перерыв!
  • 44'
    Оторвался от опеки защитника Дашкевич и прострелил в центр штрафной на Робертса, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 43'
    С центра поля забросил Икауниекс на ход Робертсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 42'
    Оторвался от опеки соперника по флангу Иванушец и прострелил вдоль ворот, но спокойно в центр поля вынес снаряд Черномордийс.
  • 41'
    Мягко забросил в штрафную соперника Кристерс на ход Робертсу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 40'
    По флангу Савалниекс забросил на ход Робертсу, но тот в силовой борьбе с Гвардиолом нарушил правила.
  • 39'
    В центре поля получил по ногам Модрич в подкате от Савельевса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Хорватии.
  • 38'
    Ушел финтом от соперника по флангу Иванушец и подал в центр штрафной, но здесь головой вынес снаряд в центр поля Савалниекс.
  • 37'
    Перехватил мяч Брозович в центре поля и забросил на правый фланг, но здесь никто из партнеров не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 36'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Робертс и забросил на правый фланг, куда забегал Яунземс, но не догнал он мяч в пределах поля.
  • 35'
    Догнал мяч на лицевой линии и подал на угол вратарской, где головой пробил Майер, но мяч полетел выше перекладины.
  • 34'
    С углового навесил Савалниекс на линию вратарской, но мяч здесь спокойно вынес в центр поля Шутало.
  • Угловой
    33'
    Продавил соперника по флангу Дашкевич и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 32'
    В прошлом эпизоде получил повреждение Майер, потому потребуется ему помощь медиков. Пауза в нашем поединке.
  • 31'
    Сбивал соперника в центре поля Савельевс в силовой борьбе. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
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    • 30'
      С угла поля навесил Савалниекс на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Гвардиол и вынес сферу головой на фланг.
    • 29'
      Ошибся на выходе Озолс, выбив мяч точно на Крамарича, который с дальней дистанции пробил по пустым воротам, но не попал в створ.
    • 28'
      Продавил соперника по центру Брозович и отдал вперед на ход Будимира, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 27'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Робертс и сбросил поперек на Икауниекса, но тот пробил точно в спину защитнику.
    • 26'
      Диагональный пас Брозович исполнял на ход Иванушецу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 25'
      Мягко забросил в штрафную Икауниекс на ход Робертсу, но тот проиграл борьбу за мяч Шутало и не смог пробить.
    • 24'
      В центре поля грамотно подставился Модрич, но получил по ногам от Икануниекса. Штрафной удар исполнять будут хорваты.
    • 23'
      Модрич вырезал в штрафную соперника на ход Иванушецу, но грамотно сыграл на опережение Балодис и перехватил мяч.
    • 22'
      Сместился с фланга Дашкевич к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках голкипера.
    • 21'
      На фланге получил по ногам Дашкевич в борьбе против Станишича. Штрафной удар исполнять будут латыши.
    • 20'
      По флангу Крамарич забросил на ход Гвардиолу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 19'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Иванушец, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Балодис.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Андрей Крамарич! Удвоили преимущество футболисты сборной Хорватии. После прострела с фланга от Станишича зацепился за мяч в штрафной Будимир и сбросил поперек на Крамарича, который в касание отправил сферу точно в нижний угол ворот, без шансов для голкипера.
    • 16'
      Продавил соперника по флангу Иванушец и подал на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу в центр поля Цыганик. 
    • 15'
      Прорывался по флангу на скорости Яунземс и прострелил вдоль ворот, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 14'
      Диагональ исполнял Кристерс в штрафную на ход Робертса, но того опередил Эрлич и вынес сферу головой в аут.
    • 13'
      Сместился с левого фланга в центр штрафной Крамарич и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.
    • 12'
      Со штрафного забросил Дашкевич в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Эрлич головой вынес сферу подальше.
    • 11'
      На чужой половине поля получил по голове Кристерс в борьбе против Модрича. Штрафной удар исполнять будут латыши.
    • 10'
      Тонко вырезал Робертс теперь уже на ход Икауниексу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Эрлич.
    • 9'
      Диагональ исполнял Яунземс в штрафную на ход Робертсу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Шутало и не смог пробить.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Ловро Майер! Удалось забить быстрый гол игрокам сборной Хорватии! Иванушец накрутил соперника на фланге и прострелил на линию вратарской, где был совсем один Майер, который вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
    • 7'
      Накрутил Крамарич соперника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Крамарич и покатил поперек на Иванушеца, но тому пробить не позволил Балодис.
    • 5'
      По флангу забросил Савельевс на ход Дашекевичу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Модрич в подкате от Дашкевича. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Хорватии.
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника с центра поля Савельевс на ход Робертсу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе бело-красны комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Латвии!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Латвия 0:2 Хорватия

    Исход игры
    Латвия
    6.1% (8)
    Ничья
    0.8% (1)
    Хорватия
    93.2% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (35)
    Нет
    69.57% (80)
    Популярный счёт
    0:2 Хорватия
    40.9% (54)
    1:2 Хорватия
    18.9% (25)
    0:3 Хорватия
    12.9% (17)
    1:3 Хорватия
    6.1% (8)
    0:1 Хорватия
    3% (4)
    0:4 Хорватия
    1.5% (2)
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