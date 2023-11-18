В центре поля получил по ногам Модрич в подкате от Савельевса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Хорватии.

По флангу Савалниекс забросил на ход Робертсу, но тот в силовой борьбе с Гвардиолом нарушил правила.

Мягко забросил в штрафную соперника Кристерс на ход Робертсу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

Оторвался от опеки соперника по флангу Иванушец и прострелил вдоль ворот, но спокойно в центр поля вынес снаряд Черномордийс.

С центра поля забросил Икауниекс на ход Робертсу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Оторвался от опеки защитника Дашкевич и прострелил в центр штрафной на Робертса, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Ничего не стал компенсировать к времени первого тайма арбитр, отправив команды на перерыв!

Сбивал соперника в центре поля Савельевс в силовой борьбе. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

В прошлом эпизоде получил повреждение Майер, потому потребуется ему помощь медиков. Пауза в нашем поединке.

Продавил соперника по флангу Дашкевич и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С углового навесил Савалниекс на линию вратарской, но мяч здесь спокойно вынес в центр поля Шутало.

Догнал мяч на лицевой линии и подал на угол вратарской, где головой пробил Майер, но мяч полетел выше перекладины.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Робертс и забросил на правый фланг, куда забегал Яунземс, но не догнал он мяч в пределах поля.

Перехватил мяч Брозович в центре поля и забросил на правый фланг, но здесь никто из партнеров не смог догнать мяч в пределах поля.

Ушел финтом от соперника по флангу Иванушец и подал в центр штрафной, но здесь головой вынес снаряд в центр поля Савалниекс.

30' С угла поля навесил Савалниекс на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Гвардиол и вынес сферу головой на фланг.

29' Ошибся на выходе Озолс, выбив мяч точно на Крамарича, который с дальней дистанции пробил по пустым воротам, но не попал в створ.

28' Продавил соперника по центру Брозович и отдал вперед на ход Будимира, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

27' Зацепился за мяч на чужой половине поля Робертс и сбросил поперек на Икауниекса, но тот пробил точно в спину защитнику.

26' Диагональный пас Брозович исполнял на ход Иванушецу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

25' Мягко забросил в штрафную Икауниекс на ход Робертсу, но тот проиграл борьбу за мяч Шутало и не смог пробить.

24' В центре поля грамотно подставился Модрич, но получил по ногам от Икануниекса. Штрафной удар исполнять будут хорваты.

23' Модрич вырезал в штрафную соперника на ход Иванушецу, но грамотно сыграл на опережение Балодис и перехватил мяч.

22' Сместился с фланга Дашкевич к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках голкипера.