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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Латвия
FIFA #132
 
Позже
Хорватия
FIFA #10
Прогнозы 57
Латвия 3.5% (2)
X 1.8% (1)
Хорватия 94.7% (54)
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Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Хорватия
24.00
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9.25
1.14
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Латвия
Хорватия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2ОМ
5:0
Е2
2:0
Е2
0:3

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
3

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.14
Икауниекс Янис 1 0.14
Эмсис Эдуард 1 0.14
Кристерс Тоберс 1 0.14
Балодис Даниэль 1 0.14
Гутковский Владислав 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.5
Петкович Бруно 2 0.33
Пашалич Марио 2 0.33
Ковачич Матео 2 0.33
Иванушец Лука 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 4 1
Кристерс Тоберс 4 0
Ошс Марцис 2 1
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Озолс Роберт 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Дашкевич Эдуард 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Модрич Лука 1 0
Вида Домагой 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Баришич Борна 1 0
Юранович Йосип 1 0
Станишич Йосип 1 0

Результаты матчей

Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Латвия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хорватия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

0
6
Латвия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хорватия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
50%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0
Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0
Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1

Результаты матчей

Латвия
Хорватия

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Латвия
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Хорватия
 Заявка 6 3 1 2 10 - 4 10
3.
Уэльс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
4.
Армения
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5.
Латвия
 Заявка 7 1 0 6 5 - 17 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2.
Уэльс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Хорватия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Латвия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Хорватия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Армения
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 57
    Латвия 3.5% (2)
    X 1.8% (1)
    Хорватия 94.7% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Хорватия
    24.00
    Реклама, betcity.ru
    9.25
    1.14
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Латвия - Хорватия

    Исход игры
    Латвия
    3.5% (2)
    Ничья
    1.8% (1)
    Хорватия
    94.7% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (20)
    Нет
    63.64% (35)
    Популярный счёт
    0:2 Хорватия
    38.6% (22)
    1:2 Хорватия
    28.1% (16)
    0:3 Хорватия
    12.3% (7)
    0:1 Хорватия
    7% (4)
    1:3 Хорватия
    5.3% (3)
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