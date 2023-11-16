Тур: 9. Стадион: Сконто.
История личных встреч
Латвия
Хорватия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
3
Среднее время на гол
25
30
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савалниекс Робертс
|1
|0.14
|Икауниекс Янис
|1
|0.14
|Эмсис Эдуард
|1
|0.14
|Кристерс Тоберс
|1
|0.14
|Балодис Даниэль
|1
|0.14
|Гутковский Владислав
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|3
|0.5
|Петкович Бруно
|2
|0.33
|Пашалич Марио
|2
|0.33
|Ковачич Матео
|2
|0.33
|Иванушец Лука
|1
|0.17
|Перишич Иван
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|4
|1
|Кристерс Тоберс
|4
|0
|Ошс Марцис
|2
|1
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Савельевс Алексейс
|1
|0
|Озолс Роберт
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
|Дашкевич Эдуард
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Латвия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Латвия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хорватия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
0
6
Латвия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хорватия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
50%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0
Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0
Хорватия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0
Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1
Результаты матчей
Латвия
Хорватия
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Латвия
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
24
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Латвия - Хорватия
Исход игры
Латвия
3.5% (2)
Ничья
1.8% (1)
Хорватия
94.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
36.36% (20)
Нет
63.64% (35)
Популярный счёт
0:2 Хорватия
38.6% (22)
1:2 Хорватия
28.1% (16)
0:3 Хорватия
12.3% (7)
0:1 Хорватия
7% (4)
1:3 Хорватия
5.3% (3)
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