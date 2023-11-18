Диагональная передача на левый фланг атаки у сборной Беларуси приводит к тому, что Эрик де Паблос играет головой, выбивая мяч за боковую линию.

Теперь закидушка на правый фланг у номинальных хозяев, идёт оттуда поперечный прострел в направлении Владислава Морозова, однако прямо в руки Икера Альвареса.

Кирилл Печенин с левого фланга забросывает мяч на линию вратарской - опять-таки, там сфера становится добычей Икера Альвареса.

Захар Волков отмечается нарушением правил в центральной трети поля, в верховой борьбе фоля против Франсиско Помареса.

Марк Ребес срывает атаку сборной Беларуси, укладывая на газон Сергея Карповича, за что получает жёлтую карточку.

Захар Волков из центра поля отдал пас налево Кириллу Печенину, который безадресной забросил мяч к ближней штанге, где он стал лёгкой добычей для Икера Альвареса.

Вбросили андоррцы аут в атаке на правом фланге, и от угла штрафной площади Жорди Алаез выполнил удар в дальний угол, но немного не попал в створ. Мог случиться эффектный гол.

Владислав Климович навешивает с правого фланга, и так выходит, что мяч прилетает прямо в перчатки Икера Альвареса.

Кирилл Печенин слева около чужой штрафной площади обыгрывает Эрика де Паблоса и падает вниз на газон. Арбитр не реагирует.

Через средний низовой пас андоррцы пытались выйти в атаку по правому флангу, но потеряли мяч, и затем сфера ушла за боковую линию, срикошетив от Жорди Алаеза.

Егор Пархоменко из середины поля осуществил длинный заброс в чужую штрафную площадь, где мяч нашёл себе уютное местечко в перчатках Икера Альвареса.

Макс Льовера совершает небольшое нарушение ближе к правому флангу на половине соперника, после чего трусцой семенит назад.

Опасный момент у сборной Беларуси! Владислава Морозова подключили проникающим пасов на ход к правому углу вратарской, а он с близкой дистанции пробил прямо в Икера Альвареса.

33' В падении тянулся к мячу Антилевский, но Льовера не прогнулся под давлением и получил небольшое повреждение. Впрочем, выход врачей на поле не потребовался.

32' Дмитрий Антилевский теперь поработал слева в атаке у сборной Беларуси против Макса Льоверы, но не сумел заработать углового для номинальных хозяев.

31' Открывался Владислав Морозов под проникающий пас партнёра на левом полуфланге, однако вовремя выдвинулся ему навстречу Икер Альварес и без фола нейтрализовал угрозу в ногах у соперника.

30' Жоан Сервос с правого полуфланга со штрафного удара пробивает над ближней девяткой створа. Здесь Сергею Игнатовичу не пришлось вступать в игру.

29' Жорди Алаез получил в свой адрес нарушение правил от вернувшегося назад Кирилла Печенина. Снова перспективный стандарт у сборной Андорры.

28' Андоррская сборная показывает, что намерена огрызаться сегодня. А это значит, что очень внимательно нужно действовать на поле игрокам белорусской команды и не терять концентрацию.

27' Приходится вступать сейчас в дело Сергею Игнатовичу. Ибо подача поступает справа по диагонали со штрафного от Жоана Сервоса, и следует удар вторым этажом по воротам белорусов, в левый угол. Справаляется со своей работой голкипер.

26' Не добивается успеха сборная Беларуси благодаря своему правофланговому корнеру. Её атака завершается на правом фланге фолом против Жорди Алаеза.

25' Дальний удар совершает Владислав Морозов по чужим воротам. Достаточно опасная получается история. Мяч рикошет от игрока команды Андорры и улетает рядом с правой штангой на угловой.