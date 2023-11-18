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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Беларусь
FIFA #100
0:0
Перерыв
Андорра
FIFA #159
0'
45' Желтая карточка
Ребес Марк

Ход матча

45'
 
Ребес Марк

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 315 Количество передач 127
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 133
Беларусь 93.2% (124)
X 5.3% (7)
Андорра 1.5% (2)
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Беларусь
Ничья
Андорра
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Игнатович
Сергей
22
Павловец
Александр
3
Пархоменко
Егор
20
Волков
Захар
14
Карпович
Сергей
2
Печенин
Кирилл
21
Климович
Владислав
18
Капленко
Кирилл
9
Эбонг
Макс
23
Антилевский
Дмитрий
11
Морозов
Владислав
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
20
Помарес
Франсиско
2
Де
Паблос
Эрик
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
4
Ребес
Марк
8
Виейра
Марсио
16
Мартинес
Алекс
II
10
Фернандес
Рикард
Беларусь
5-3-2
Андорра
5-4-1

История личных встреч

Беларусь
Андорра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 3 0.33
Морозов Владислав 2 0.22
Антилевский Дмитрий 1 0.11
Поляков Денис 1 0.11
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.22
Виейра Марсио 1 0.11
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Политевич Сергей 2 0
Игнатович Сергей 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Корзун Никита 1 0
Савицкий Павел 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Бахар Иван 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Морозов Владислав 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 3 1
Сан-Никола Мойсес 2 1
Пуйоль Марк 2 0
Санчес Аарон 2 0
Льовера Макс 2 0
Валес Эрик 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Виейра Марсио 1 0
Валес Марк 1 0
Гарсия Марк 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Алаез Жорди 1 0

Результаты матчей

Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андорра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Беларусь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андорра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
0
Беларусь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Андорра
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
57%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1
Андорра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0
Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1

Результаты матчей

Беларусь
Андорра

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
2.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 8 4 4 0 21 - 9 16
2.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
3.
Израиль
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
4.
Косово
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
6.
Андорра
 0:0 Заявка 9 0 3 6 3 - 17 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
6.
Андорра
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Израиль
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
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Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Марк Ребес срывает атаку сборной Беларуси, укладывая на газон Сергея Карповича, за что получает жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Захар Волков отмечается нарушением правил в центральной трети поля, в верховой борьбе фоля против Франсиско Помареса.
  • 45'
    Кирилл Печенин с левого фланга забросывает мяч на линию вратарской - опять-таки, там сфера становится добычей Икера Альвареса.
  • 44'
    Теперь закидушка на правый фланг у номинальных хозяев, идёт оттуда поперечный прострел в направлении Владислава Морозова, однако прямо в руки Икера Альвареса.
  • 43'
    Диагональная передача на левый фланг атаки у сборной Беларуси приводит к тому, что Эрик де Паблос играет головой, выбивая мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    42'
    Опасный момент у сборной Беларуси! Владислава Морозова подключили проникающим пасов на ход к правому углу вратарской, а он с близкой дистанции пробил прямо в Икера Альвареса. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Макс Льовера совершает небольшое нарушение ближе к правому флангу на половине соперника, после чего трусцой семенит назад. 
  • 40'
    Егор Пархоменко из середины поля осуществил длинный заброс в чужую штрафную площадь, где мяч нашёл себе уютное местечко в перчатках Икера Альвареса.
  • 39'
    Через средний низовой пас андоррцы пытались выйти в атаку по правому флангу, но потеряли мяч, и затем сфера ушла за боковую линию, срикошетив от Жорди Алаеза.
  • Судья
    38'
    Кирилл Печенин слева около чужой штрафной площади обыгрывает Эрика де Паблоса и падает вниз на газон. Арбитр не реагирует.
  • 37'
    Владислав Климович навешивает с правого фланга, и так выходит, что мяч прилетает прямо в перчатки Икера Альвареса.
  • Опасный момент
    35'
    Вбросили андоррцы аут в атаке на правом фланге, и от угла штрафной площади Жорди Алаез выполнил удар в дальний угол, но немного не попал в створ. Мог случиться эффектный гол.
  • 34'
    Захар Волков из центра поля отдал пас налево Кириллу Печенину, который безадресной забросил мяч к ближней штанге, где он стал лёгкой добычей для Икера Альвареса.
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    • Травма, повреждение
      33'
      В падении тянулся к мячу Антилевский, но Льовера не прогнулся под давлением и получил небольшое повреждение. Впрочем, выход врачей на поле не потребовался.
    • 32'
      Дмитрий Антилевский теперь поработал слева в атаке у сборной Беларуси против Макса Льоверы, но не сумел заработать углового для номинальных хозяев.
    • Опасный момент
      31'
      Открывался Владислав Морозов под проникающий пас партнёра на левом полуфланге, однако вовремя выдвинулся ему навстречу Икер Альварес и без фола нейтрализовал угрозу в ногах у соперника.
    • Опасный момент
      30'
      Жоан Сервос с правого полуфланга со штрафного удара пробивает над ближней девяткой створа. Здесь Сергею Игнатовичу не пришлось вступать в игру.
    • Фол, нарушение
      29'
      Жорди Алаез получил в свой адрес нарушение правил от вернувшегося назад Кирилла Печенина. Снова перспективный стандарт у сборной Андорры.
    • 28'
      Андоррская сборная показывает, что намерена огрызаться сегодня. А это значит, что очень внимательно нужно действовать на поле игрокам белорусской команды и не терять концентрацию.
    • Опасный момент
      27'
      Приходится вступать сейчас в дело Сергею Игнатовичу. Ибо подача поступает справа по диагонали со штрафного от Жоана Сервоса, и следует удар вторым этажом по воротам белорусов, в левый угол. Справаляется со своей работой голкипер.
    • Фол, нарушение
      26'
      Не добивается успеха сборная Беларуси благодаря своему правофланговому корнеру. Её атака завершается на правом фланге фолом против Жорди Алаеза.
    • Опасный момент
      25'
      Дальний удар совершает Владислав Морозов по чужим воротам. Достаточно опасная получается история. Мяч рикошет от игрока команды Андорры и улетает рядом с правой штангой на угловой.
    • 23'
      9 сентября сборные Андорры и Беларуси встречались на поле первой команды. Тогда была зафиксирована нулевая ничья. Посмотрим, как сегодня будет.
    • 22'
      Печенина и Капленко из стартового состава сборной Беларуси объединяет не только то, что они оба Кириллы, но и то, что на клубном уровне оба они выступают в РПЛ за "Оренбург". 
    • Фол, нарушение
      21'
      А теперь же нарушает правила Владислав Морозов в районе линии чужой штрафной площади против защитника сборной Андорры Франсиско Помареса.
    • Офсайд
      20'
      Нападающий Владислав Морозов оказался в положении "вне игры" в центральной зоне после длинного паса партнёра из глубины поля.
    • Фол, нарушение
      19'
      Марсио Виейра в середине поля уронил на газон Владислава Климовича и поспорил после этого с арбитром. Но смысл был спорить нарушителю, если не показана жёлтая карточка?
    • 18'
      В центре поля стараются ставить волнорезы футболисты сборной Андорры, то есть перехватывать чужие передачи. Сейчас удалось сделать это визитёрам, но мяч на отскоке вернулся к хозяевам.
    • 17'
      Подача со штрафного удара у андоррцев последовала в штрафную площадь белорусов, но те благополучно разобрались и вынесли мяч. На стандарты наверняка сегодня будет делать ставку команда номинальных гостей.
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар на чужой половине поля зарабатывает сборная Андорры. Александр Павловец на этот раз фолит против Алекса Мартинеса, по убеждению арбитра.
    • 14'
      Что касается сборной Беларуси, то она одержала ранее одну победу в квалификации на Евро-2024. Ею было обыграно Косово.
    • 13'
      У сборной Андорры не было ни одной победы в текущем отборочном цикле. Зато три ничейных результата положила в свою копилку эта национальная команда.
    • Видеоповтор
      12'
      Работает система ВАР. Возможна красная карточка для игрока белорусской сборной за лишение соперника явной возможности забить гол... Нет, не будет удаления Александра Павловца, игра возобновляется.
    • Судья
      11'
      Александр Павловец потерял мяч на своей половине поля, и Алекс Мартинес едва не ворвался в штрафную площадь один на один с вратарём. Упал он на газон. Штрафной удар не назначен.
    • Травма, повреждение
      10'
      Жорди Алаез на фланге наступил на ногу Кириллу Печенину. Нарушение правил не зафиксировано. Вбросят аут андоррцы. А Печенин пострадал в эпизоде.
    • 9'
      Инициатива полностью находится в ногах и головах футболистов сборной Беларуси. В принципе, такое и ожидалось. Но, опять-таки, нужно реализовывать свой класс.
    • Опасный момент
      8'
      Дмитрий Антилевский выполнил подачу с левого края, а подключившийся Сергей Карпович нанёс головой плохой удар правее створа. Могло быть значительно опаснее.
    • 6'
      Конечно, сборная Беларуси выше классом, но это надо ещё доказать непосредственно на футбольном поле, достигнув победного результата. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Владислав Морозов нарушает правила на левом фланге атаки, толкая на газон Жорди Алаеза. Мелкий фол от белорусов в нападении.
    • 4'
      Две команды, играющие сейчас друг против друга, занимают два последних места в отборочной группе.
    • 3'
      Сделали перехват андоррцы и кинулись к штрафной площади соперника, но удачно действовали белорусские защитникии и не допустили удара по их воротам.
    • 2'
      Сборная Беларуси играет в светло-голубой или светло-зелёной (бирюзовой, можно сказать) форме - у "Краснодара" такая есть. А у сборной Андорры синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Ребес Марк получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Szusza Ferenc Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Андорра

    Исход игры
    Беларусь
    93.3% (125)
    Ничья
    5.2% (7)
    Андорра
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    29.82% (34)
    Нет
    70.18% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Беларусь
    29.9% (40)
    1:0 Беларусь
    20.9% (28)
    2:1 Беларусь
    14.2% (19)
    3:0 Беларусь
    7.5% (10)
    3:1 Беларусь
    5.2% (7)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    4:1 Беларусь
    1.5% (2)
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