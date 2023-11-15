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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Беларусь
FIFA #100
 
Позже
Андорра
FIFA #159
Прогнозы 55
Беларусь 94.5% (52)
X 3.6% (2)
Андорра 1.8% (1)
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Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Андорра
1.63
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8.00
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7.46
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Беларусь
Андорра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 3 0.38
Морозов Владислав 2 0.25
Антилевский Дмитрий 1 0.13
Поляков Денис 1 0.13
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.25
Виейра Марсио 1 0.13
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Политевич Сергей 2 0
Игнатович Сергей 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Корзун Никита 1 0
Савицкий Павел 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Бахар Иван 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Морозов Владислав 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 2 1
Сан-Никола Мойсес 2 1
Пуйоль Марк 2 0
Санчес Аарон 2 0
Льовера Макс 2 0
Валес Эрик 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Виейра Марсио 1 0
Валес Марк 1 0
Гарсия Марк 1 0
Бернат Виктор 1 0
Рубио Хесус II 1 0
Алаез Жорди 1 0

Результаты матчей

Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андорра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Беларусь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андорра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
0
Беларусь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Андорра
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
57%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1
Андорра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0
Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1

Результаты матчей

Беларусь
Андорра

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
2.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 8 4 4 0 21 - 9 16
2.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
3.
Израиль
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
4.
Косово
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Израиль
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 55
    Беларусь 94.5% (52)
    X 3.6% (2)
    Андорра 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Андорра
    1.63
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    8.00
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    Прогнозы на матч Беларусь - Андорра

    Исход игры
    Беларусь
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    Андорра
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (19)
    Нет
    64.81% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Беларусь
    34.5% (19)
    2:1 Беларусь
    21.8% (12)
    3:0 Беларусь
    12.7% (7)
    1:0 Беларусь
    12.7% (7)
    3:1 Беларусь
    9.1% (5)
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    Беларусь
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