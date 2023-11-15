Тур: 9. Стадион: Стадион имени Ференца Суса.
История личных встреч
Беларусь
Андорра
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
1.5
Среднее время на гол
18
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|3
|0.38
|Морозов Владислав
|2
|0.25
|Антилевский Дмитрий
|1
|0.13
|Поляков Денис
|1
|0.13
|Климович Владислав
|0
|0
|Яблонский Евгений
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росас Альберт
|2
|0.25
|Виейра Марсио
|1
|0.13
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Карточки
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|3
|0
|Политевич Сергей
|2
|0
|Игнатович Сергей
|2
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Корзун Никита
|1
|0
|Савицкий Павел
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Антилевский Дмитрий
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|2
|1
|Сан-Никола Мойсес
|2
|1
|Пуйоль Марк
|2
|0
|Санчес Аарон
|2
|0
|Льовера Макс
|2
|0
|Валес Эрик
|2
|0
|Гильен Жоэль
|2
|0
|Виейра Марсио
|1
|0
|Валес Марк
|1
|0
|Гарсия Марк
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Рубио Хесус II
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
Результаты матчей
Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андорра
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Беларусь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андорра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
0
Беларусь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Андорра
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
57%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
5
36%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
6
43%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1
Андорра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0
Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1
Результаты матчей
Беларусь
Андорра
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Беларусь
Андорра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
17
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Беларусь - Андорра
Исход игры
Беларусь
94.5% (52)
Ничья
3.6% (2)
Андорра
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (25)
Меньше
53.7% (29)
Обе команды забьют
Да
35.19% (19)
Нет
64.81% (35)
Популярный счёт
2:0 Беларусь
34.5% (19)
2:1 Беларусь
21.8% (12)
3:0 Беларусь
12.7% (7)
1:0 Беларусь
12.7% (7)
3:1 Беларусь
9.1% (5)
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