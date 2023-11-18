Барт Вербрюгген от своих ворот вынес мяч в центр поля, где владение досталось ирландцам. Они неторопливо раскатывают игровой снаряд на пространстве своей половины.

Алан Браун сфолил на чужой половине поля на правом фланге против Квилиндси Хартмана.

Джейсон Моламби простреливает с правой стороны в центр штрафной площади голландцев, где подчищает ситуацию Виргил ван Дейк.

Дензел Дюмфрис запускал по правому полуфлангу Дониэлла Малена, однако вовремя выдвинулся вперёд Гэвин Базуну, и мяч у него сейчас.

Навес с правого полуфланга со штрафного удара следует у сборной Ирландии, а Натан Коллинз не очень акцентированным образом пробивает головой, и мяч небыстро пролетает над правой девяткой ворот нидерландской команды.

На правом фланге заработали угловой гости, но долго не исполняется подача. К тому же, теперь арбитр начал общение с футболистами.

С левого края теперь угловой у сборной Ирландии. На линию вратарской летит подача, выигрывается воздух хозяевами, и мяч отправляется в аут, откуда его вбросят "парни в зелёном".

Кажется, в концовке матча сборная Нидерландов делает ставку на игру от обороны. Потому что опустились назад подопечные Рональда Кумана.

Заменённый Хави Симонс на скамейке запасных прикладывает лёд к своей голове.

С правого полуфланга Тиджани Рейндерс выполнил наброс мяча во вратарскую площадку. Там сфера устроилась в перчатки Гэвина Базуну.

Адам Айда теперь прострелил с правой стороны, и никого из гостей не оказалось на пути мяча. А если бы кто-то оказался, то с высокой долей вероятности не поздоровилось бы сборной Нидерландов.

Майкл Джонстон на левом фланге заработал штрафной удар, поскольку против него сфолил Дензел Дюмфрис. Сам пострадавший со стандарта выкатил мяч на подступы к штрафной площади, откуда Райан Мэннинг нанёс заблокированный удар.

Опасная контратка у нидерландской сборной. Дониэлл Мален на правом полуфланге совершил ускорение и из-под Райана Мэннинга направил мяч в руки Гэвина Базуну.

В матче Франция - Гибралтар голов на данный момент забито гораздо больше. Кто хочет узнать счёт в том матче, может зайти на соответствующую текстовую трансляцию.

Квилиндси Хартман принял заброс на левом полуфланге и попытался выполнить прострел в центр штрафной площадки, но его попытка была заблокирована.

Впереди будет ещё один тур на отборочном туре Евро-2024. А сам чемпионат континента состоится летом следующего года.

В Германии пройдёт Евро-2024, как им ЧМ-2006. А в игре Нидерланды - Ирландия сейчас ничего интересного не происходит. Хозяева в атаке, но ничего не создают.

Квилиндси Хартман с левого фланга наносит удар по чужим воротам, который накрывается. Потом от Райана Мэннинга мяч уходит на угловой.

С правого фланга исполнили свой корнер "оранжевые" - без какой-либо остроты. А закончилась атака хозяев дальним ударом Дэйли Блинда с правого полуфланга мимо левого угла.

Двойная замена состоялась в составе сборной Ирландии. Майкл Джонстон и Джейсон Моламби вышли вместо Мэтта Доэрти и Джейсона Найта.

В матче Франция - Гибралтар вообще какие-то чудеса происходят. Очень много голов там забивается.

Ирландцы контролируют мяч на половине поля сборной Нидерландов. Это приводит к ауту в пользу хозяев на правом фланге. От Квилиндси Хартмана сфера уходит за боковую линию.

Адам Айда в перерыве выходит на замену в составе сборной Ирландии вместо Каллума Робинсона.

Хави Симонс пробовал забросить мяч по центру в чужую штрафную площадь, однако не преуспел в этом, поскольку попал в соперника.

Адам Айда прострелил с правого полуфланга в руки Барта Вербрюггена, но из положения "вне игры".

Быструю контратаку разогнали голландцы, Дензел Дюмфрис простреливал из зоны правого инсайда обратным пасом на Хави Симонса, а тот своим ударом направил мяч в своего же партнёра Коди Гакпо.

Неплохо команды по активности начали второй тайм. Инициативу попытались захватить ирландцы, но голландцы в итоге взяли её себе.

Дензел Дюмфрис справа покатил на Ваута Вегхорста, который нанёс удар на исполнение в Гэвина Базуну. Очередной момент не использовала сборная Нидерландов.

Тиджани Рейндерс пробил с правого полуфланга, а Гэвин Базуну вроде как лицом скорректировал мяч в левую штангу. Повезло тут ирландцам.

Владеют мячом голландцы на своей половине поля, подключают к перепасовке Барта Вербрюггена. Пока ошибок не допускают.

Теперь потерячли мяч на своей половине поля хозяева, но отнюдь не фатально. Уже в атаке сборная Нидерландов, на правом фланге фолит Коди Гакпо.

Вновь простреливает из правой части чужой штрафной площади Дензел Дюмфрис. То ли Лиам Скэйлз отбивает этот мяч, то ли Гэвин Базуну.

Ваут Вегхорст в центре поля сыграл пяткой после длинного заброса, но не получилось хорошего продолжения для "оранжевых", потерявших мяч.

Наверняка Рональд Куман в перерыве попросил своих подопечных активно играть в нападении, поэтому хозяева и проводят атаку за атакой во втором тайме.

ГОЛ? 1:1? ИЛИ НЕ ГОЛ? ОФСАЙД? Наносит удар Адам Айда, мяч рикошетит от защитника, и пропускает его за ленточку между ног Вербрюгген. Да, "вне игры" там маленькое.

Предыдущий эпизод с фиктивным голом сборной Ирландиии - напоминание для голландцев, что расслабляться им пока ещё рано, тем более счёт довольно скользкий.

Инициатива находится сейчас у сборной Ирландии. То есть изменился характер игры где-то в последние три минуты.

Впрочем, теперь снова "оранжевые" обладают мячом на половине поля соперника, стремятся растянуть чужую оборону.

Джейми Макграт идёт в подкат и блокирует удар Коди Гакпо с подступов к штрафной площади. Будет четвёртый угловой голландцев в матче.

Ваут Вегхорст выполнил подачу с левофлангового углового, попытался Виргил ван Дейк что-то сделать в чужой штрафной площади, но закончилось всё прозаично, мяч в перчатках Гэвина Базуну.

Джон Каллен вошёл по центру в штрафную площадь Нидерландов и нанёс удар, который заблокировал Виргил ван Дейк, после чего упал на газон. Четвёртый офсайд в матче зафиксирован у ирландцев.

Жёсткое столкновение возле центрального круга. И сразу появляются врачи на поле. Медицинская помощь потребовалась Хави Симонсу и Лиаму Скэйлзу.

Йоэй Веерман вступает в игру на замену в составе сборной Нидерландов... Нет, пока не вступает, а только готовится вступить. Игра возобновляется без замены.

Коди Гакпо с левого фланга простреливает в штрафную площадь ирланцев, а Дензел Дюфрис тянется к мячу и не может его достать.

Сборная Ирландии имеет чуть больше двадцати минут в своём распоряжении, чтобы отыграться. Но игру всё-таки ведут голландцы.

Ваут Вегхорст с правого полуфланга отдал передачу в центр Тиджани Рейндерс, который на уровне линии вратарской стал разворачиваться и остался без игрового снаряда.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 1:0.

45' С правого фланга навешивает с корнера Коди Гакпо, и снова удаётся гостям отбиться без острого момента около их ворот.

45' +1 минута к первому тайму.

45' Угловой с левого фланга не принёс сборной Нидерландов опасного момента у чужих ворот. Потом длинная подача вперёд следует на Коди Гакпо, тот скидывает Вауту Вегхорсту, следует удар по воротам - и новый угловой будет у хозяев.

44' А вот сейчас настоящий голевой момент организуется на левом полуфланге у Тиджани Рейндерса. Совершает он удар под перекладину - и Гэвин Базуну переводит мяч на угловой.

44' Тиджани Рейндерс открывался под ответный пас к левому углу вратарской, однако не успел на этот мяч. Сфера оказалась в перчатках Гэвина Базуну.

43' Очередной прострел от Коди Гакпо с правого полуфланга - безадресно. Не удаётся замкнуть эту низовую передачу от партнёра Дензелу Дюмфрису.

42' Коди Гакпо нанёс с игры, опять-таки, заблокированный удар с шестнадцати метров. Потом простреливал он с правого полуфланга, и перехват совершила оборона ирландцев.

42' Мэтт Доэрти прошёл по правому флангу, оставив позади троих соперников, однако затем потеряли мяч гости. Впрочем, хозяева ответили подобной любезностью. Чуть позже Лиам Скэйлз подавал с левого фланга - легко отбились на втором этаже голландцы.

41' Удар напрямую со штрафного совершил Коди Гакпо, и какая-то невнятная у него получилась попытка. Слабый выстрел низом приняла на себя ирландская стенка.

40' Джейсон Найт перед своей штрафной площадью нарушил правила против Коди Гакпо. Соответственно, появился перспективный стандарт у сборной Нидерландов.

39' Немного минут осталось ещё сыграть командам в первом тайме. Сборная Нидерландов стремится в атаку в последнее время. Значит, есть у неё намётки забить в раздевалку.

38' Коди Гакпо в правой части чужой штрафной площадки исполнил эффектный разворот с мячом, но до удара дело дошло. Выстрел вскоре всё же случился от Тиджани Рейндерса, который с 17-18 метров обводящим низовым ударом не попал в левый угол.

37' Коди Гакпо сместился с мячом к правому углу штрафной площади гостей и сходу выполнил неточный удар. Мимо ближней девятки пролетел игровой снаряд.

36' Коди Гакпо слишком сильную подачу выполнил с правого края с корнера, поэтому мяч перелетел через группу футболистов в центре штрафной площади. Дальше владение оказалось у голландцев.

35' Дензел Дюмфрис прострелил с правого края на ближнюю штангу в направлении Коди Гакпо, однако в подкате мяч вынес на угловой Лиам Скэйлз.

34' Параллельно в группе B проходит матч Франция - Гибралтар. За ним вы также можете наблюдать в формате текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

33' Хотя всё-таки можно вспомнить в этом плане удар Алана Брауна в начале встречи. Но там скорее был полумомент, чем полноценный голевой момент.

32' Сборная Ирландии пока не имела опасных шансов в атаке в сегодняшней встрече, хотя полчаса уже успели провести обе команды на футбольном поле.

31' Райн Мэннинг с левого фланга навесил из-под Дензела Дюмфриса, но опасный момент опять не родился, поскольку мяч уверенно выловил Барт Вербрюгген.

30' Спокойно проходит сейчас игра. Держат мяч голландцы на своей половине поля. И снова пас назад на Барта Вербрюггена. Обходятся без ошибок хозяева.

29' Райан Мэннинг с левого фланга со штрафного удара осуществил подачу в центр штрафной площади сборной Нидерландов, откуда вынес мяч верхом Йерди Схаутен.

28' Райан Мэннинг заработал впереди на левом фланге потенциально опасный штрафной удар, умело подставившись под фол Хави Симонса.

27' Длинная диагональ последовала у "парней в зелёном" на правый фланг, где Мэтт Доэрти не сумел сохранить мяч в поле в единоборстве с Квилиндси Хартманом.

26' Опять перешёл мяч в распоряжение ирландских футболистов. Те контролируют игровой снаряд в середине поля. Вроде как не видят гости вариантов, чтобы обострять.

25' Хави Симонс по центру хотел отдать в чужую штрафную пас-конфетку для Коди Гакпо, но получилось это не конфетка. Хотя, может, и конфетка, только вот для Гэвина Базуну.

24' Предпочитают не обострять сейчас голландцы, и следует передача назад вратарю. Чтоб не доводилось скучать Барту Вербрюггену в своей штрафной площадке.

23' Коди Гакпо по центру разрещающей передачей снабдил мячом Хави Симонса. Через несколько секунд филигранное взаимодействие продолжилось, Ваут Вегхорст пяткой отдавал на ход Гакпо, но первым на мяче был всё же Гэвин Базуну.

21' Дензел Дюмфрис на правом краю атаки исполнил обыгрыш с Хави Симонсом, однако доставки в центр штрафной площади здесь тоже далее не последовало.

20' Райан Мэннинг, ни Джейсон Найт не решились подавать в чужую штрафную с левого фланга. Продолжили ирландцы передавать друг другу коротко низом по цепочке.

19' Немного поатаковали "тюльпановые" - тоже ничего не создали. А теперь возвращаются в позиционную оборону чемпионы Европы 1988 года.

18' С правого фланга последовал навес в штрафную площадь хозяев, а Стефан де Врей не совсем спокойно, однако всё же нормально сбросил мяч головой назад для Барта Вербрюггена.

17' Точно вторым номером действует сейчас сборная Нидерландов. Она позиционно обороняется и не допускает острых моментов около своих ворот.

16' Разыгрывают штрафной удар на левом фланге ирландцы, следует прострел от Каллума Робинсона, а Дэйли Блинд играет в подкате, вынося мяч на угловой. Подачу с корнера также отбивает Дэйли Блинд.

15' Райан Мэннинг оказывается на газоне на левом фланге ещё в центральной трети поля. Падает он вниз по причине фола в его адрес от Дензела Дюмфриса.

14' Наблюдается долгий период владения мячом сборной Ирландии. Только до опасных моментов не доходит дело. Вдали от чужой штрафной держат сферу гости.

13' С другой стороны, подопечным Рональда Кумана важно не начать почивать на лаврах и продолжать действовать на футбольном поле с хорошей концентрацией внимания.

12' Ну что ж, быстрый гол есть в исполнении сборной Нидерландов, и это значит, что национальная команда Ирландии теперь имеет явный резон играть первым номером.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ваут Вегхорст!

Благополучно Вегхорст прошёл по правому полуфлангу после передачи де Врея и поразил ближний угол, пробив под перекладину. Серьёзно ошиблась оборона сборной Ирландии в этом случае, Вегхорсту будто постелили ковровую дорожку.

10' Неплохо разыграли мяч ирландцы под прессингом на своей половине поля, сохранили владение, и после этого давление на них со стороны соперников сошло на нет.

9' Мэтт Доэрти падает впереди на правом фланге в результате контакта с Квилиндси Хартманом. Арбитр не видит повода назначать штрафной удар.

8' Сборная Франции уже квалифицировалась из этой группы на чемпионат Европы следующего года в Германии. Остаётся вопрос, кто же займёт второе место в квинтете B.

7' Хави Симонс в районе линии чужой штрафной площади смещается в правую сторону и наносит удар по воротам. Не получается чёткой эта попытка, мяч свистит мимо створа.

6' Длинный заброс на левый фланг следует у хозяев в направлении Квилиндси Хартмана, однако успешнее там действует Мэтт Доэрти, вынося мяч.

5' На своей половине поля держат мяч голландцы. Впрочем, уже не держат. Теряют его сзади на левом фланге. Алан Браун получает скидку головой от Каллума Робинсона и бьёт в ближний угол - там ловит снаряд Барт Вербрюгген.

4' Сборная Нидерландов имела совсем неудачный отрезок, когда вообще не попала на Евро-2016 и на ЧМ-2018, но этот провал был преодолён "тюльпановыми".

3' Две восьмёрки (по номерам на футболках) встретились на фланге в центральной трети поля. Коди Гакпо выбил мяч в аут из-под ног Алана Брауна.

2' Дензел Дюмфрис долго не вбрасывал мяч в атаке на правом фланге, а потом, конечно, вбросил. После этого Хави Симонс утратил контроль над сферой и уронил на газон Райана Мэннинга.

2' Сборная Нидерландов играет в оранжевой форме, а у сборной Ирландии зелёно-белая экипировка. В этом плане всё традиционно и без сюрпризов.