Тур: 9. Стадион: Йохан Кройф Арена.
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История личных встреч
Нидерланды
Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аке Натан
|2
|0.33
|Вегхорст Ваут
|2
|0.33
|Гакпо Коди
|2 (1)
|0.33
|Де Рон Мартен
|1
|0.17
|Депай Мемфис
|1
|0.17
|Хартман Квилиндси
|1
|0.17
|Ван Дейк Виргил
|1 (1)
|0.17
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|2
|0.29
|Джонстон Майкл
|2
|0.29
|Айда Адам
|2 (1)
|0.29
|Доэрти Мэтт
|1
|0.14
|Робинсон Каллум
|1
|0.14
|Коллинз Натан
|1
|0.14
|Макклин Джеймс
|0
|0
|Макграт Джейми
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|Иган Джон
|2
|0
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Макграт Джейми
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Найт Джейсон
|1
|0
|Смоллбоун Уильям
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Нидерланды
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
3
Нидерланды
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ирландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
4
57%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0
Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1
Ирландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0
Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0
Результаты матчей
Нидерланды
Ирландия
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
24
25
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Нидерланды - Ирландия
Исход игры
Нидерланды
94.5% (52)
Ничья
1.8% (1)
Ирландия
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
46.15% (24)
Нет
53.85% (28)
Популярный счёт
2:0 Нидерланды
40% (22)
2:1 Нидерланды
21.8% (12)
3:1 Нидерланды
18.2% (10)
3:0 Нидерланды
7.3% (4)
1:0 Нидерланды
3.6% (2)
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