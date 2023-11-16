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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Ирландия
FIFA #58
Прогнозы 55
Нидерланды 94.5% (52)
X 1.8% (1)
Ирландия 3.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Ирландия
20.00
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7.40
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6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нидерланды
Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.33
Вегхорст Ваут 2 0.33
Гакпо Коди 2 (1) 0.33
Де Рон Мартен 1 0.17
Депай Мемфис 1 0.17
Хартман Квилиндси 1 0.17
Ван Дейк Виргил 1 (1) 0.17
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 2 0.29
Джонстон Майкл 2 0.29
Айда Адам 2 (1) 0.29
Доэрти Мэтт 1 0.14
Робинсон Каллум 1 0.14
Коллинз Натан 1 0.14
Макклин Джеймс 0 0
Макграт Джейми 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Гакпо Коди 1 0
Виффер Матс 1 0
Симонс Хави 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 2 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Каллен Джош 1 0
Макграт Джейми 1 0
Огбене Чидози 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Найт Джейсон 1 0
Смоллбоун Уильям 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Нидерланды
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
3
Нидерланды
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ирландия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
4
57%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0
Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1
Ирландия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0
Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0

Результаты матчей

Нидерланды
Ирландия

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
2
5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 6 6 0 0 13 - 1 18
2.
Нидерланды
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Греция
 Заявка 7 4 0 3 12 - 6 12
4.
Ирландия
 Заявка 7 2 0 5 9 - 9 6
5.
Гибралтар
 Заявка 6 0 0 6 0 - 21 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Греция
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Греция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Нидерланды 94.5% (52)
    X 1.8% (1)
    Ирландия 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Ирландия
    20.00
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    7.40
    Реклама, ligastavok.ru
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Ирландия

    Исход игры
    Нидерланды
    94.5% (52)
    Ничья
    1.8% (1)
    Ирландия
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (24)
    Нет
    53.85% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды
    40% (22)
    2:1 Нидерланды
    21.8% (12)
    3:1 Нидерланды
    18.2% (10)
    3:0 Нидерланды
    7.3% (4)
    1:0 Нидерланды
    3.6% (2)
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