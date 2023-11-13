Тур: 9. Стадион: Альянц Ривьера.
История личных встреч
Франция
Гибралтар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|1
|Тчуамени Орельен
|1
|0.17
|Жиру Оливье
|1
|0.17
|Гризманн Антуан
|1
|0.17
|Павар Бенжамен
|1
|0.17
|Тюрам Маркус
|1
|0.17
|Упамекано Дайо
|1
|0.17
|Рабио Адриен
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
|Клосс Жонатан
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сержант Джек
|2
|0
|Уолкер Лайам
|0
|1
|Кашаро Ли
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Позо Николас
|1
|0
Результаты матчей
Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Франция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гибралтар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
5
0
Франция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гибралтар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
11%
76-90
Забито
12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90
Пропущено
2
20
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
100%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0
Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0
Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0
Результаты матчей
Франция
Гибралтар
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 100%
Тоталы голов в матче
Франция
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Франция - Гибралтар
Исход игры
Франция
96.4% (53)
Ничья
3.6% (2)
Гибралтар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
88.68% (47)
Меньше
11.32% (6)
Обе команды забьют
Да
9.43% (5)
Нет
90.57% (48)
Популярный счёт
4:0 Франция
21.8% (12)
5:0 Франция
20% (11)
3:0 Франция
16.4% (9)
6:0 Франция
14.5% (8)
7:0 Франция
7.3% (4)
3:1 Франция
5.5% (3)
2:0 Франция
5.5% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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