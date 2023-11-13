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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
Позже
Гибралтар
FIFA #198

История личных встреч

Франция
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (2) 1
Тчуамени Орельен 1 0.17
Жиру Оливье 1 0.17
Гризманн Антуан 1 0.17
Павар Бенжамен 1 0.17
Тюрам Маркус 1 0.17
Упамекано Дайо 1 0.17
Рабио Адриен 0 0
Коман Кингсли 0 0
Клосс Жонатан 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Конате Ибраима 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сержант Джек 2 0
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Позо Николас 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Франция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гибралтар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

5
0
Франция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гибралтар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Забито

12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90

Пропущено

2
20
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
100%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0
Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Ирландия 0:4 Уэльс - Гибралтар 4:0 Греция - Гибралтар 5:0 Мальта - Гибралтар 1:0
Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0

Результаты матчей

Франция
Гибралтар

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 6 6 0 0 13 - 1 18
2.
Нидерланды
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
3.
Греция
 Заявка 7 4 0 3 12 - 6 12
4.
Ирландия
 Заявка 7 2 0 5 9 - 9 6
5.
Гибралтар
 Заявка 6 0 0 6 0 - 21 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Греция
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Греция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
5.
Гибралтар
 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Франция 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Гибралтар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
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    Прогнозы на матч Франция - Гибралтар

    Исход игры
    Франция
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Гибралтар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.68% (47)
    Меньше
    11.32% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    9.43% (5)
    Нет
    90.57% (48)
    Популярный счёт
    4:0 Франция
    21.8% (12)
    5:0 Франция
    20% (11)
    3:0 Франция
    16.4% (9)
    6:0 Франция
    14.5% (8)
    7:0 Франция
    7.3% (4)
    3:1 Франция
    5.5% (3)
    2:0 Франция
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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    Франция
    Гибралтар
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