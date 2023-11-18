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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Швейцария
FIFA #14
1:1
Второй тайм: 90+'
Косово
FIFA #105
0'
17' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
29' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
1:0
47' Гол
Варгас Рубен
58' Желтая карточка
Джака Гранит
76' Желтая карточка
Закария Денис
1:1
82' Гол
Хисени Мухамет

Ход матча

17'
 
Бютюки Зюмер
29'
 
Рашани Эльбасан
46'
 
Кастрати Лирим
Бютюки Зюмер
46'
 
Зекири Альтин
Рашани Эльбасан
47'
Варгас Рубен
1:0
58'
Джака Гранит
 
66'
 
Кореница Меритон
Бериша Бернард
66'
Эбишер Мишель
Фройлер Ремо
 
73'
 
Хисени Мухамет
Хадергьонай Флорент
75'
Амдуни Зеки
Окафор Ноа
 
75'
Ндой Дан
Варгас Рубен
 
76'
Закария Денис
 
82'
1:1
Хисени Мухамет
(Войвода Мергим)
84'
Угриниц Филип
Кёмерт Эрай
 
84'
Штеффен Ренато
Шакири Джердан
 
87'
 
Крешник Хайризи
Зюба Чендрим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 128
Швейцария 94.5% (121)
X 4.7% (6)
Косово 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Швейцария
Ничья
Косово
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
16
Кёмерт
Эрай
5
Аканджи
Мануэль
4
Эльведи
Нико
15
Гарсия
Улиссес
6
Закария
Денис
10
Джака
Гранит
8
Фройлер
Ремо
23
Шакири
Джердан
9
Окафор
Ноа
17
Варгас
Рубен
1
Бекай
Висар
13
Делова
Люмбардх
3
Алити
Фидан
5
Красники
Илир
2
Хадергьонай
Флорент
23
Бериша
Бернард
17
Зюба
Чендрим
15
Войвода
Мергим
10
Бютюки
Зюмер
8
Муслия
Флоран
11
Рашани
Эльбасан
Швейцария
4-3-3
Косово
3-4-2-1

История личных встреч

Швейцария
Косово

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 6 0.67
Варгас Рубен 3 0.33
Штеффен Ренато 3 0.33
Шакири Джердан 2 (1) 0.22
Джака Гранит 2 0.22
Фройлер Ремо 2 0.22
Видмер Сильван 1 0.11
Аканджи Мануэль 1 0.11
Иттен Седрик 1 0.11
Фернандес Эдимилсон 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рашица Милот 3 0.33
Мурики Ведат 3 (1) 0.33
Жегрова Эдон 1 0.11
Зекири Альтин 1 0.11
Муслия Флоран 0 0
Кореница Меритон 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 3 0
Фернандес Эдимилсон 1 1
Джака Гранит 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Закария Денис 2 0
Зекири Анди 2 0
Зоммер Янн 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Ндой Дан 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 3 0
Мурики Ведат 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Бютюки Зюмер 1 0
Алити Фидан 1 0
Бериша Бернард 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Красники Илир 1 0
Примоз Джилха 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Косово
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Косово
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
4
20%
4
44%
76-90

Пропущено

10
8
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
3
38%
61-75
6
60%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2
Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1
Косово
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2
Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2

Результаты матчей

Швейцария
Косово

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 9 4 5 0 22 - 10 17
3.
Израиль
 1:2 Заявка 9 3 3 3 9 - 11 12
4.
Косово
 1:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
5.
Беларусь
 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
6.
Андорра
 Заявка 9 0 2 7 3 - 18 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 5 2 3 0 12 - 6 9
3.
Израиль
 1:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
5.
Косово
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2:1 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Швейцария
 1:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Косово
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
4.
Израиль
 1:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 10
Франция Мбаппе Килиан 8 (5)
Англия Кейн Гарри 8 (2)
Шотландия Мактоминай Скотт 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 5
Люксембург Мартинс Кристофер 5
Латвия Кристерс Тоберс 5
Андорра Ребес Марк 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Аканджи завершает атаку сборной Швейцарии ударом с дальней дистанции - мяч летит намного выше ворот.
  • 90'
    Зекири после навеса со штрафного с правого фланга пробивает головой точно в створ, но проблем у Зоммера не возникает.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавляет португальский арбитр к основному времени матча.
  • 89'
    В параллельном матче сборная Румынии обыгрывает Израиль, при таком раскладе ничья гарантирует сборной Швейцарии путевку на Евро-2024.
  • 88'
    Атака хозяев правым флангом завершается прострелом Угриница во вратарскую - Бекай ловит мяч в руки.
  • Замена
    87'
    Крешник Хайризи появляется на поле вместо Чендрима Зюбы.
  • Угловой
    86'
    Штеффен с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, однако верховая борьба остается за игроками сборной Косово.
  • 85'
    Гарсия исполняет подачу с левого фланга, однако попадает точно в голову Кастрати. 13:0 по угловым сегодня.
  • Замена
    84'
    Филип Угриниц и Ренато Штеффен появляются на поле вместо Эрая Кёмерта и Джердана Шакири.
  • 83'
    Да, доигралась сборная Швейцарии с расточительностью у чужих ворот и невнимательностью у своих. Ничья по-прежнему хозяев устраивает, а гости-то наверняка попрут в атаку.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! МУХАМЕТ ХИСЕНИ!
    Войвода исполняет тонкий проникающий пас на левый край штрафной, Хисени врывается в штрафную и пробивает низом точно в дальний угол, попадая в цель с рикошетом от штанги!
  • 81'
    Кастрати катит мяч в штрафную на Муслию, тот исполняет прострел в центр, но Зекири до мяча добраться не позволяют.
  • 79'
    Переходят косовары к более активным действиям, удалось им сохранить минимальное отставание под натиском хозяев, сейчас есть все шансы спасти игру.
  • 77'
    Муслия исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако удается игрокам сборной Швейцарии выиграт верх в своей штрафной.
  • Желтая карточка
    76'
    Закария получает желтую карточку за жесткий фол на фланге против Зюбы.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      75'
      Дан Ндой и Зеки Амдуни появляются на поле вместо Рубена Варгаса и Ноа Окафора.
    • 74'
      И вновь Муслия находит возможность для дальнего удара, которому опять же не хватает точности.
    • Замена
      73'
      Мухамет Хисени появляется на поле вместо Флорента Хадергьоная.
    • 72'
      Закария прорвался в штрафную по центру и отдал передачу на Окафора, после отскока от защитника мяч покатился обратно к Закарии, однако Красники в отчаянном подкате помешал удару соперника.
    • 70'
      Муслия снова отмечается ударом с дальней дистанции, в этот раз до ворот было метров 30, а мяч прошел выше ворот.
    • 69'
      Окафор с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Бекай на выходе не добирается до мяча, но соперников в той зоне всё равно не оказалось.
    • Опасный момент
      67'
      Окафор врывается в штрафную с левого края и остро простреливает, после нескольких рикошетов от игроков сборной Косово мяч в итоге вылетел из вратарской!
    • Замена
      66'
      Мишель Эбишер появляется на поле вместо Ремо Фройлера. У гостей вместо Бернарда Бериши в игре Меритон Кореница.
    • Офсайд
      65'
      Варгас после передачи из глубины получает мяч на левом краю штрафной и катит на Окафора, который в падении отправляет снаряд в сетку, но гол вновь отменен из-за офсайда.
    • 64'
      Муслия решил пробить по воротам с центра поля, однако мяч пришел в руки Зоммеру, который успел вернуться во вратарскую.
    • Угловой
      63'
      Уже разменяли второй десяток угловых хозяева поля, однако "стандарты" у сборной Швейцарии по-прежнему не получаются.
    • 62'
      Варгас после подачи с левого фланга получает мяч у угла штрафной и пробивает с близкого расстояния - снаряд приходится в Делову и уходит на угловой.
    • 61'
      Зекири после передачи из глубины врывается в штрафную хозяев, обыгрывает одного защитника на замахе, но Эльведи чисто выбивает мяч из-под ног форварда сборной Косово.
    • 59'
      Новая атака хозяев завершается ударом Закарии с дальней дистанции - Бекая ловит мяч, летевший под перекладину.
    • Желтая карточка
      58'
      Джака получает желтую карточку за фол на фланге против Кастрати.
    • 57'
      А теперь уже швейцарцы под прессингом соперника ошибаются, мяч катится на левый край штрафной, откуда набегающий Бериша стреляет выше ворот.
    • 56'
      Бериша получает мяч на левом краю штрафной и пробивает с левой ноги, однако Шакири отработал в обороне и помешал игроку "Ахмата" доставить мяч до створа.
    • Офсайд
      55'
      Варгас исполняет тонкий пас по центру на Фройлера, который отправляет мяч в сетку, однако у Ремо в момент передачи Рубена зафиксирован офсайд.
    • 54'
      Шакири остро простреливает с правого фланга в направлении Окафора, но защитник мяч выбивает.
    • 53'
      Продолжает сборная Швейцарии очень уверенно контролировать ход встречи, никаких шансов сопернику не предоставляя.
    • Фол, нарушение
      52'
      Закария после передачи Шакири поставил спину сопернику с нарушением правил, но удар полузащитника хозяев в любом случае был заблокирован.
    • 51'
      Такой результат более чем устраивает сборную Швейцарию, в лайв-таблице команда Мурата Якина на первом месте, опережая Румынию на 2 очка.
    • 49'
      Шикара с правого фланга исполняет крученую подачу на дальнюю штангу, однако в ту зону никто из швейцарцев не успевает.
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РУБЕН ВАРГАС!
      Гарсия подает с левого фланга, мяч после единоборства с участием Закарии оказывается во вратарской, а Варгас головой пробивает в угол ворот Бекая!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Лирим Кастрати и Альтин Зекири выходят на поле вместо Зюмера Бютюки и Эльбасана Рашани.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Офсайд
      45'
      Еще один штрафной с левого фланга подают хозяева, Алити намекает на нарушение правил со стороны оппонента, однако рефери определяет офсайд.
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Гарсия поднялся достаточно высоко и пробил низом с дальней дистанции - мяч угодил в соперника и отскочил в аут. Следующая атака завершается неточным ударом Окафора с угла штрафной.
    • Угловой
      42'
      Два угловых кряду исполняют хозяева поля, Шакири не удается поднять мяч на нужную высоту и перебить ближнего соперника.
    • 41'
      Шакири вошел в штрафную с правого края, не нашел возможности переложить мяч под левую и заработал лишь угловой.
    • 40'
      Провели гости некоторое время на чужой половине поля, однако в этот раз хозяева поля легко обезмячили соперника.
    • Опасный момент
      38'
      После навеса Бютюки со штрафного Рашани пробивает головой с десяти метров - мяч проходит в сантиметрах от штанги, Зоммер явно ситуацию не контролировал!
    • Фол, нарушение
      37'
      Аканджи фолит против Муслии на правом фланге обороны, первый свой "стандарт" сегодня готовят гости.
    • 36'
      Окафор с левого угла штрафной площади пробивает с отскоком от газона в ближний угол - Бекай вновь на месте.
    • Угловой
      35'
      Уже свой седьмой угловой подает сборная Швейцарии, в этот раз слева навешивал Шакири, но верховая борьба осталась за косоварами.
    • 34'
      В две передачи хозяева доставили мяч в финальную треть, Варгас простреливает с левого фланга в штрафную, но снова оборона гостей мяч выбивает.
    • Угловой
      32'
      Очередной угловой в исполнении сборной Швейцарии мы увидели, снова ничего опасного у ворот Бекая команда Мурата Якина не создает.
    • Травма, повреждение
      30'
      Появилась на поле медбригада, Зоммеру подморозили ногу, но ничего серьезного с вратарем хозяев не произошло.
    • Желтая карточка
      29'
      Рашани прессингует Зоммера во вратарской хозяев и срубает голкипера "Интера" в подкате, желтая карточка для косовара.
    • 28'
      Шакири с правого фланга исполняет кросс в штрафную сборной Косово, но оборона гостей довольно легко отбивает мяч.
    • 27'
      Шакири получил мяч в центре штрафной и с места нанес аккуратный удар в левый от себя угол - Бекай с угрозой легко справляется.
    • Угловой
      25'
      Очередной угловой подает сборная Швейцарии, Бекай на выходе смахивает мяч на другой фланг, где Закария в подкате нарушает правила.
    • 24'
      Фройлер стал адресатом диагональной передачи от Джаки, однако спасти отскочивший от газона мяч Ремо не удалось.
    • 23'
      71 процент игрового времени с мячом хозяева поля, 7:0 по ударам, но лишь одна попытка хозяев оказалась точной.
    • 21'
      Выбрались в атаку гости через правый фланг, Хадергьонай отмечается подачей в штрафную, но Закария легко выбивает мяч.
    • 19'
      Практически не видим мы с мячом футболистов сборной Косово, большое давление оказывают хозяева, но пока не очень здорово клеится в завершении у Швейцарии.
    • Опасный момент
      17'
      Вот это момент у хозяев! Варгас с левого фланга простреливает по линии вратарской, Фройлер расстреливает ворота с убойной позиции, но направляет мяч выше створа!
    • Желтая карточка
      16'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Бютюки помешал соперникам быстро разыграть штрафной, за что и был наказан.
    • Угловой
      15'
      Разыграли хозяева угловой, после чего последовала подача в исполнении Варгаса - верховая борьба остается за игроками сборной Косово.
    • 14'
      Варгас после передачи Окафора пробивает с левого края в ближний угол - Бекай отбивает мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Снова ничего опасного не удается создать хозяевам после фланговой передачи, а Фройлер очень быстро срывает атаку соперника, которую пытался начать Рашани.
    • 12'
      Окафор получил мяч в штрафной и попробовал пробить с разворота, но Хадергьонай накрыл удар Ноа.
    • 11'
      Аканджи приближается к штрафной соперника и отмечается дальним ударом, который приходится в одного из защитников.
    • Угловой
      10'
      Еще один угловой в исполнении сборной Швейцарии ни к чему опасному не привел, но подбор в очередной раз остается за хозяевами.
    • Угловой
      9'
      Угловой с левого фланга подают хозяева, Хадергьонай играет головой, при этом сталкиваясь с соперником, но без посторонней помощи всё обошлось для косовара.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в исполнении хозяев не привел к опасному моменту, но продолжает сборная Швейцарии владеть мячом на чужой половине поля.
    • 6'
      Варгас врывается в штрафную с левого края, прокидывает мяч мимо голкипера, однако прострел на Окафора на пустые ворота защитники прервали.
    • Опасный момент
      5'
      Варгас обыгрывается с Шакири и наносит мощный удар низом с 20 метров - мяч прокатывается в сантиметрах от левой штанги!
    • 3'
      Несколько дней назад сборная Швейцарии играла против Израиля на нейтральном поле и упустила победу на последних минутах, ранее команда Мурата Якина едва не проиграла Беларуси, отыгравшись с 1:3 в самой концовке.
    • 2'
      Напомним, что сборная Швейцарии на пару с Румынией лидируют в группе I, если сегодня и те, и другие не проиграют своим соперникам, то досрочно пробьются на чемпионат Европы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Рашани Эльбасан получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Бютюки Зюмер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария 1:1 Косово

    Исход игры
    Швейцария
    94.5% (121)
    Ничья
    4.7% (6)
    Косово
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Швейцария
    35.9% (46)
    2:1 Швейцария
    26.6% (34)
    3:1 Швейцария
    11.7% (15)
    1:0 Швейцария
    6.3% (8)
    3:0 Швейцария
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    4:0 Швейцария
    1.6% (2)
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