Штеффен с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, однако верховая борьба остается за игроками сборной Косово.

Атака хозяев правым флангом завершается прострелом Угриница во вратарскую - Бекай ловит мяч в руки.

В параллельном матче сборная Румынии обыгрывает Израиль, при таком раскладе ничья гарантирует сборной Швейцарии путевку на Евро-2024.

4 минуты добавляет португальский арбитр к основному времени матча.

Зекири после навеса со штрафного с правого фланга пробивает головой точно в створ, но проблем у Зоммера не возникает.

Закария получает желтую карточку за жесткий фол на фланге против Зюбы.

Муслия исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако удается игрокам сборной Швейцарии выиграт верх в своей штрафной.

Переходят косовары к более активным действиям, удалось им сохранить минимальное отставание под натиском хозяев, сейчас есть все шансы спасти игру.

Кастрати катит мяч в штрафную на Муслию, тот исполняет прострел в центр, но Зекири до мяча добраться не позволяют.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! МУХАМЕТ ХИСЕНИ! Войвода исполняет тонкий проникающий пас на левый край штрафной, Хисени врывается в штрафную и пробивает низом точно в дальний угол, попадая в цель с рикошетом от штанги!

Да, доигралась сборная Швейцарии с расточительностью у чужих ворот и невнимательностью у своих. Ничья по-прежнему хозяев устраивает, а гости-то наверняка попрут в атаку.

Филип Угриниц и Ренато Штеффен появляются на поле вместо Эрая Кёмерта и Джердана Шакири.

Гарсия исполняет подачу с левого фланга, однако попадает точно в голову Кастрати. 13:0 по угловым сегодня.

Муслия решил пробить по воротам с центра поля, однако мяч пришел в руки Зоммеру, который успел вернуться во вратарскую.

Варгас после передачи из глубины получает мяч на левом краю штрафной и катит на Окафора, который в падении отправляет снаряд в сетку, но гол вновь отменен из-за офсайда.

Мишель Эбишер появляется на поле вместо Ремо Фройлера. У гостей вместо Бернарда Бериши в игре Меритон Кореница.

Окафор врывается в штрафную с левого края и остро простреливает, после нескольких рикошетов от игроков сборной Косово мяч в итоге вылетел из вратарской!

Окафор с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Бекай на выходе не добирается до мяча, но соперников в той зоне всё равно не оказалось.

Муслия снова отмечается ударом с дальней дистанции, в этот раз до ворот было метров 30, а мяч прошел выше ворот.

Закария прорвался в штрафную по центру и отдал передачу на Окафора, после отскока от защитника мяч покатился обратно к Закарии, однако Красники в отчаянном подкате помешал удару соперника.

И вновь Муслия находит возможность для дальнего удара, которому опять же не хватает точности.

Дан Ндой и Зеки Амдуни появляются на поле вместо Рубена Варгаса и Ноа Окафора.

Второй тайм начался! Лирим Кастрати и Альтин Зекири выходят на поле вместо Зюмера Бютюки и Эльбасана Рашани.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РУБЕН ВАРГАС! Гарсия подает с левого фланга, мяч после единоборства с участием Закарии оказывается во вратарской, а Варгас головой пробивает в угол ворот Бекая!

Шикара с правого фланга исполняет крученую подачу на дальнюю штангу, однако в ту зону никто из швейцарцев не успевает.

Такой результат более чем устраивает сборную Швейцарию, в лайв-таблице команда Мурата Якина на первом месте, опережая Румынию на 2 очка.

Закария после передачи Шакири поставил спину сопернику с нарушением правил, но удар полузащитника хозяев в любом случае был заблокирован.

Продолжает сборная Швейцарии очень уверенно контролировать ход встречи, никаких шансов сопернику не предоставляя.

Шакири остро простреливает с правого фланга в направлении Окафора, но защитник мяч выбивает.

Варгас исполняет тонкий пас по центру на Фройлера, который отправляет мяч в сетку, однако у Ремо в момент передачи Рубена зафиксирован офсайд.

Бериша получает мяч на левом краю штрафной и пробивает с левой ноги, однако Шакири отработал в обороне и помешал игроку "Ахмата" доставить мяч до створа.

А теперь уже швейцарцы под прессингом соперника ошибаются, мяч катится на левый край штрафной, откуда набегающий Бериша стреляет выше ворот.

Джака получает желтую карточку за фол на фланге против Кастрати.

Новая атака хозяев завершается ударом Закарии с дальней дистанции - Бекая ловит мяч, летевший под перекладину.

Зекири после передачи из глубины врывается в штрафную хозяев, обыгрывает одного защитника на замахе, но Эльведи чисто выбивает мяч из-под ног форварда сборной Косово.

Варгас после подачи с левого фланга получает мяч у угла штрафной и пробивает с близкого расстояния - снаряд приходится в Делову и уходит на угловой.

Уже разменяли второй десяток угловых хозяева поля, однако "стандарты" у сборной Швейцарии по-прежнему не получаются.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Еще один штрафной с левого фланга подают хозяева, Алити намекает на нарушение правил со стороны оппонента, однако рефери определяет офсайд.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Гарсия поднялся достаточно высоко и пробил низом с дальней дистанции - мяч угодил в соперника и отскочил в аут. Следующая атака завершается неточным ударом Окафора с угла штрафной.

42' Два угловых кряду исполняют хозяева поля, Шакири не удается поднять мяч на нужную высоту и перебить ближнего соперника.

41' Шакири вошел в штрафную с правого края, не нашел возможности переложить мяч под левую и заработал лишь угловой.

40' Провели гости некоторое время на чужой половине поля, однако в этот раз хозяева поля легко обезмячили соперника.

38' После навеса Бютюки со штрафного Рашани пробивает головой с десяти метров - мяч проходит в сантиметрах от штанги, Зоммер явно ситуацию не контролировал!

37' Аканджи фолит против Муслии на правом фланге обороны, первый свой "стандарт" сегодня готовят гости.

36' Окафор с левого угла штрафной площади пробивает с отскоком от газона в ближний угол - Бекай вновь на месте.

35' Уже свой седьмой угловой подает сборная Швейцарии, в этот раз слева навешивал Шакири, но верховая борьба осталась за косоварами.

34' В две передачи хозяева доставили мяч в финальную треть, Варгас простреливает с левого фланга в штрафную, но снова оборона гостей мяч выбивает.

32' Очередной угловой в исполнении сборной Швейцарии мы увидели, снова ничего опасного у ворот Бекая команда Мурата Якина не создает.

30' Появилась на поле медбригада, Зоммеру подморозили ногу, но ничего серьезного с вратарем хозяев не произошло.

29' Рашани прессингует Зоммера во вратарской хозяев и срубает голкипера "Интера" в подкате, желтая карточка для косовара.

28' Шакири с правого фланга исполняет кросс в штрафную сборной Косово, но оборона гостей довольно легко отбивает мяч.

27' Шакири получил мяч в центре штрафной и с места нанес аккуратный удар в левый от себя угол - Бекай с угрозой легко справляется.

25' Очередной угловой подает сборная Швейцарии, Бекай на выходе смахивает мяч на другой фланг, где Закария в подкате нарушает правила.

24' Фройлер стал адресатом диагональной передачи от Джаки, однако спасти отскочивший от газона мяч Ремо не удалось.

23' 71 процент игрового времени с мячом хозяева поля, 7:0 по ударам, но лишь одна попытка хозяев оказалась точной.

21' Выбрались в атаку гости через правый фланг, Хадергьонай отмечается подачей в штрафную, но Закария легко выбивает мяч.

19' Практически не видим мы с мячом футболистов сборной Косово, большое давление оказывают хозяева, но пока не очень здорово клеится в завершении у Швейцарии.

17' Вот это момент у хозяев! Варгас с левого фланга простреливает по линии вратарской, Фройлер расстреливает ворота с убойной позиции, но направляет мяч выше створа!

16' Первая желтая карточка в нашем матче, Бютюки помешал соперникам быстро разыграть штрафной, за что и был наказан.

15' Разыграли хозяева угловой, после чего последовала подача в исполнении Варгаса - верховая борьба остается за игроками сборной Косово.

14' Варгас после передачи Окафора пробивает с левого края в ближний угол - Бекай отбивает мяч на угловой.

13' Снова ничего опасного не удается создать хозяевам после фланговой передачи, а Фройлер очень быстро срывает атаку соперника, которую пытался начать Рашани.

12' Окафор получил мяч в штрафной и попробовал пробить с разворота, но Хадергьонай накрыл удар Ноа.

11' Аканджи приближается к штрафной соперника и отмечается дальним ударом, который приходится в одного из защитников.

10' Еще один угловой в исполнении сборной Швейцарии ни к чему опасному не привел, но подбор в очередной раз остается за хозяевами.

9' Угловой с левого фланга подают хозяева, Хадергьонай играет головой, при этом сталкиваясь с соперником, но без посторонней помощи всё обошлось для косовара.

7' Первый угловой в исполнении хозяев не привел к опасному моменту, но продолжает сборная Швейцарии владеть мячом на чужой половине поля.

6' Варгас врывается в штрафную с левого края, прокидывает мяч мимо голкипера, однако прострел на Окафора на пустые ворота защитники прервали.

5' Варгас обыгрывается с Шакири и наносит мощный удар низом с 20 метров - мяч прокатывается в сантиметрах от левой штанги!

3' Несколько дней назад сборная Швейцарии играла против Израиля на нейтральном поле и упустила победу на последних минутах, ранее команда Мурата Якина едва не проиграла Беларуси, отыгравшись с 1:3 в самой концовке.

2' Напомним, что сборная Швейцарии на пару с Румынией лидируют в группе I, если сегодня и те, и другие не проиграют своим соперникам, то досрочно пробьются на чемпионат Европы.