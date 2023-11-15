Тур: 9. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
История личных встреч
Швейцария
Косово
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|6
|0.75
|Штеффен Ренато
|3
|0.38
|Шакири Джердан
|2 (1)
|0.25
|Джака Гранит
|2
|0.25
|Фройлер Ремо
|2
|0.25
|Варгас Рубен
|2
|0.25
|Видмер Сильван
|1
|0.13
|Аканджи Мануэль
|1
|0.13
|Иттен Седрик
|1
|0.13
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рашица Милот
|3
|0.38
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.38
|Жегрова Эдон
|1
|0.13
|Зекири Альтин
|1
|0.13
|Муслия Флоран
|0
|0
|Кореница Меритон
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|1
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|3
|0
|Мурики Ведат
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Примоз Джилха
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Косово
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
5
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Косово
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
4
20%
4
44%
76-90
Пропущено
10
8
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
3
38%
61-75
6
60%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1
Косово
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2
Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2
Результаты матчей
Швейцария
Косово
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
44
17
17
17
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|10 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|9
|Англия
|Кейн Гарри
|7 (2)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|7 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|6 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 4
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|4
|Латвия
|Кристерс Тоберс
|4
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 2
Прогнозы на матч Швейцария - Косово
Исход игры
Швейцария
94.3% (50)
Ничья
5.7% (3)
Косово
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
53.85% (28)
Нет
46.15% (24)
Популярный счёт
2:0 Швейцария
34% (18)
2:1 Швейцария
32.1% (17)
3:1 Швейцария
17% (9)
1:1 Ничья
3.8% (2)
3:0 Швейцария
3.8% (2)
1:0 Швейцария
3.8% (2)
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