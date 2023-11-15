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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Швейцария
FIFA #14
 
Позже
Косово
FIFA #105
Прогнозы 53
Швейцария 94.3% (50)
X 5.7% (3)
Косово 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Косово
1.35
5.60
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Швейцария
Косово

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 6 0.75
Штеффен Ренато 3 0.38
Шакири Джердан 2 (1) 0.25
Джака Гранит 2 0.25
Фройлер Ремо 2 0.25
Варгас Рубен 2 0.25
Видмер Сильван 1 0.13
Аканджи Мануэль 1 0.13
Иттен Седрик 1 0.13
Фернандес Эдимилсон 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рашица Милот 3 0.38
Мурики Ведат 3 (1) 0.38
Жегрова Эдон 1 0.13
Зекири Альтин 1 0.13
Муслия Флоран 0 0
Кореница Меритон 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 3 0
Фернандес Эдимилсон 1 1
Штеффен Ренато 2 0
Зекири Анди 2 0
Зоммер Янн 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Закария Денис 1 0
Ндой Дан 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 3 0
Мурики Ведат 1 1
Крьезиу Хекуран 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Алити Фидан 1 0
Бериша Бернард 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Красники Илир 1 0
Примоз Джилха 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Косово
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Косово
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
4
20%
4
44%
76-90

Пропущено

10
8
0 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
40%
3
38%
61-75
6
60%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1
Косово
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2
Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2

Результаты матчей

Швейцария
Косово

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 8 4 4 0 21 - 9 16
2.
Румыния
 Заявка 8 4 4 0 13 - 4 16
3.
Израиль
 Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
4.
Косово
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
5.
Беларусь
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
6.
Андорра
 Заявка 8 0 2 6 3 - 17 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
3.
Израиль
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Косово
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Беларусь
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Румыния
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
3.
Косово
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4.
Израиль
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
5.
Беларусь
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
6.
Андорра
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 10 (1)
Португалия Роналду Криштиану 9
Англия Кейн Гарри 7 (2)
Дания Хёйлунн Расмус 7 (1)
Франция Мбаппе Килиан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 4
Армения Ароян Вараздат 4
Люксембург Мартинс Кристофер 4
Латвия Кристерс Тоберс 4
Ирландия Доэрти Мэтт 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Швейцария.
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    • Прогнозы 53
    Швейцария 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Косово 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Косово
    1.35
    5.60
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    Прогнозы на матч Швейцария - Косово

    Исход игры
    Швейцария
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Косово
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (28)
    Нет
    46.15% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Швейцария
    34% (18)
    2:1 Швейцария
    32.1% (17)
    3:1 Швейцария
    17% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    3:0 Швейцария
    3.8% (2)
    1:0 Швейцария
    3.8% (2)
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